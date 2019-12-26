2020 Finansbank yeni yıl kredi kampanyası

Finansbank, 2020 senesine girilmesine çok az bir zaman kala müşterilerini mutlu etmeye çalışıyor. Yeni yıla günler kala Finansbank müşterilerine ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı tanıyor.

Finansbank 2020 Yeni Yıl Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki kısımda Finansbank kapsamında 2020 yeni yıl kredisi için başvuru yapılabilecek yöntemler yer almaktadır.

İntenet bankacılığı

Mobil bankacılık

Şubeden başvuru

SMS başvurusu

Müşteri hizmetleri başvurusu

İntenet Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

Finansbank kapsamında 2020 yeni yıl kredi kampanyasına intenet üzerinden başvuru yapılabilmesi için resmi intenet adresine girilmesi ve sonrasında online kredi başvurusu bölümüne gidilmesi gerekmektedir Sonrasında kredi başvurusu çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Mobil Uygulama Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

Finansbank’ın müşterileri tarafından kullanılabilecek bu yöntemde Finans Cep Şubesi mobil uygulamasına girilmesi ve sonrasında ilgili sekme üzerinden başvuru yapılması mümkün olmaktadır.

Şubeden Başvuru Nasıl Yapılır?

Finansbank 2020 yeni yıl kampanyası kredisine şubeler üzerinden başvuruda bulunulması için herhangi bir Finansbank şubesine gidilmesi yeterli olmaktadır. Gerekli belgelerin teslim edilmesi ile birlikte başvurular kısa sürede işleme alınmaktadır.

SMS ile Başvuru Nasıl Yapılır?

Müşteri Hizmetleri Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

2020 yeni yıl kredisine SMS ile başvuruda bulunabilmek için TC kimlik numarasının yazılıp 5030’a gönderilmesi gerekmektedir.

Kredi kampanyasına müşteri hizmetleri üzerinden başvuru yapılabilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarasının aranması gerekmektedir.

0 850 220 85 73

Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Aşağıdaki kısımda Finansbank kapsamındaki kredi başvurularından talep edilen belgeler yer almaktadır.

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Maaş bordrosu

Çalışanlardan son 3 aya ait maaş dokümanı

Emeklilerden emekli olduğuna dair belge

Kredi başvuru formu

Adres belgesi

Finansbank 2020 Yeni Yıl Kredi Kampanyaları Nelerdir?

Aşağıdaki kısımda 2020 yeni yıl kredi kampanyası kapsamında yer alan seçenekler yer almaktadır.

Finansbank 2020 yeni yıl tüketici kredisi kampanyası

%0,99 faiz oranı

3 – 60 ay arası vade fırsatı

1000 – 35 bin TL arası kredi çekme

Minimum yıllık maliyet oranı: %15,23

Maximum yıllık maliyet oranı: %15,92

Finansbank 2020 yeni yıl konut kredisi kampanyası

%1,08 – %1,31 faiz oranı

1 – 10 yıl arası vade fırsatı

150 bin TL’ye kadar kredi çekme

Finansbank 2020 yeni yıl taşıt kredisi kampanyası