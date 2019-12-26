2020 Finansbank yeni yıl kredi kampanyası

Finansbank, 2020 senesine girilmesine çok az bir zaman kala müşterilerini mutlu etmeye çalışıyor. Yeni yıla günler kala Finansbank müşterilerine ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı tanıyor.
Finansbank 2020 Yeni Yıl Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Aşağıdaki kısımda Finansbank kapsamında 2020 yeni yıl kredisi için başvuru yapılabilecek yöntemler yer almaktadır.
- İntenet bankacılığı
- Mobil bankacılık
- Şubeden başvuru
- SMS başvurusu
- Müşteri hizmetleri başvurusu
İntenet Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?
Finansbank kapsamında 2020 yeni yıl kredi kampanyasına intenet üzerinden başvuru yapılabilmesi için resmi intenet adresine girilmesi ve sonrasında online kredi başvurusu bölümüne gidilmesi gerekmektedir Sonrasında kredi başvurusu çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir.
Mobil Uygulama Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?
Finansbank’ın müşterileri tarafından kullanılabilecek bu yöntemde Finans Cep Şubesi mobil uygulamasına girilmesi ve sonrasında ilgili sekme üzerinden başvuru yapılması mümkün olmaktadır.
Şubeden Başvuru Nasıl Yapılır?
Finansbank 2020 yeni yıl kampanyası kredisine şubeler üzerinden başvuruda bulunulması için herhangi bir Finansbank şubesine gidilmesi yeterli olmaktadır. Gerekli belgelerin teslim edilmesi ile birlikte başvurular kısa sürede işleme alınmaktadır.
SMS ile Başvuru Nasıl Yapılır?
Müşteri Hizmetleri Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?
Kredi kampanyasına müşteri hizmetleri üzerinden başvuru yapılabilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarasının aranması gerekmektedir.
- 0 850 220 85 73
Başvuru Belgeleri Nelerdir?
Aşağıdaki kısımda Finansbank kapsamındaki kredi başvurularından talep edilen belgeler yer almaktadır.
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
- Maaş bordrosu
- Çalışanlardan son 3 aya ait maaş dokümanı
- Emeklilerden emekli olduğuna dair belge
- Kredi başvuru formu
- Adres belgesi
Finansbank 2020 Yeni Yıl Kredi Kampanyaları Nelerdir?
Aşağıdaki kısımda 2020 yeni yıl kredi kampanyası kapsamında yer alan seçenekler yer almaktadır.
Finansbank 2020 yeni yıl tüketici kredisi kampanyası
- %0,99 faiz oranı
- 3 – 60 ay arası vade fırsatı
- 1000 – 35 bin TL arası kredi çekme
- Minimum yıllık maliyet oranı: %15,23
- Maximum yıllık maliyet oranı: %15,92
Finansbank 2020 yeni yıl konut kredisi kampanyası
- %1,08 – %1,31 faiz oranı
- 1 – 10 yıl arası vade fırsatı
- 150 bin TL’ye kadar kredi çekme
Finansbank 2020 yeni yıl taşıt kredisi kampanyası
- %1,45 faiz oranı
- 1 – 48 ay arası vade fırsatı
- 200 bin TL’ye kadar kredi çekme