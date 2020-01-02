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2020 Gelir vergisi tarifesi ve engelli indirim tutarı

Geçtiğimiz günlerde gelir vergisi tarifesi belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yürürlüğe girecek. İşte, 2020 gelir vergisi tarifesi ve engelli indirim tutarı.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:44
2020 Gelir vergisi tarifesi ve engelli indirim tutarı

Milyonlarca çalışanın beklediği Gelir Vergisi dilimleri 2020 yılı için yeniden düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Gelir Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan haberde 2020 yılı gelir vergisi tarifesi ve engellilik indirimi tutarları da belli oldu.

Gelir Vergisi Tarifesi Nedir?

Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir gerçek bir kişinin yıl içinde elde ettiği kazanç safi tutarıdır. Bu vergi kişinin ikamet ettiği ve iş yerinin bağlı olduğu vergi dairesine veya bankalar üzerinden ödenebilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu 103. Maddenin 1.fıkrasında düzenlenmiştir. 

Engelli indirimi Tutarı Nedir?

Türkiye’de yaşayan ve çalışma hayatında bulunan engelli vatandaşların, çalıştıkları kurumu vergi dairesine bildirmeleri sonucunda hem daha erken emekli olma imkanına hem de daha az vergi ödeme imkanına kavuşurlar. Bu uygulama engelli vatandaşların iş hayatında daha rahat edebilmesi ve iş hayatına daha çok katılabilmesi için geliştirilmiş bir uygulamadır. Geçtiğimiz günlerde belirlenen vergi oranlarında engelli indirim oranları da belirlendi.

2020 Gelir Vergisi Matrah ve Oranları Ne Kadar?

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen gelir vergisi oranları Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanacak olan vergi tarifesi açıklandı. Engelli indirimi tutarları ve ücretlerin vergilenmesinde kullanılan tarifelerde artış yaşandı.

22.000 TL’ye kadar ücretlerde %15 vergi,

22.000-49.000 TL arası %20 vergi,

49.000- 180.000 TL arası %27 vergi,

180.000- 600.000 TL arası %35 vergi oranları belirlendi.

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%15’lik vergi tutarında 2019 yılına oranla %22,22’lik bir artış yaşandı. Geçen sene 18.000 TL olarak belirlenen üst sınır 2020 yılında 22.000 TL’ye yükseldi.

%20’lik vergi tutarında 2019 yılına oranla %22,50’lik bir artış yaşandı.

%27’lik vergi tutarında 2019 yılına oranla %21,62’lik bir artış yaşandı ve üst sınır 180.000 TL olarak belirlendi.

%35’lik vergi oranında ise %40’lık bir artış yaşandı ve 180.000 TL olan tutar 600.000 TL’ye çıkartıldı.

2020 Engelli İndirim Tutarı Ne Kadar olacak?

Engelli vatandaşlar Üniversite Hastanelerinden almış oldukları rapor oranında engelli indiriminden yararlanabilmektedirler. Gelir vergisi tutarları ve engelli indirim tutarları belli oldu. 

%80 ve daha fazlası bir oranda engele sahip olan vatandaşlar 1.derece engelli olarak kabul edilmektedir. 2020 yılında engelli vatandaşlara uygulanan indirim 1200 TL’den 1400 TL’ye yükseldi.

%60-79 arasında bir engele sahip olan vatandaşlar için ise bu tutar 2020 yılında 650 TL’den 790 TL’ye yükseldi.

%40-59 arasında engele sahip olan vatandaşlar için ise bu tutar 290 TL’den 350 TL’ye çıkartıldı.

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Son Güncelleme: 02.01.2020 01:44
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