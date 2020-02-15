2020 Güncel alkol fiyatları - Rakı, Bira, Viski, Votka, Şarap tekel satış fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2020 yılına girilmesi ile birlikte birçok ürüne gelen zamlardan alkollerde etkilendi. Tekel ürünlerine yaşanan bu fiyat artışları ardından rakı, bira, viski, votka ve şarapları ücretleri de güncellenmiş oldu. Haberimizde tüm alkollerin marka ve çeşitlerine gelen zamlar ardından güncel olan ücretlerini listeledik.

2020 Güncel alkol fiyatları: rakı, bira, viski, votka, şarap ne kadar oldu? (Kaç TL?)

2020 yılında alkol fiyatlarına zam uygulandı. Fiyatları artan şarap, bira, rakı, viski, votka gibi her çeşit alkol ürünlerine yapılan bu zammın sonucunda belirlenen alkol fiyatlarının güncel listesini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

2020 Rakı fiyatları ne kadar?

2020 yılındaki güncel rakı fiyatları şu şekildedir:

Yeni rakı fiyatları 2020

Yeni Rakı (35'lik): 77,50 TL

Yeni Rakı (50'lik): 107,90 TL

Yeni Rakı (70'lik): 152,50 TL

Yeni Rakı (100'lük): 195,00 TL

Yeni Rakı (150'lik): 286,00 TL

Yeni Rakı Yeni Seri (35'lik): 79,90 TL

Yeni Rakı Yeni Seri (50'lik): 109,00 TL

Yeni Rakı Yeni Seri (70'lik): 154,90 TL

Yeni Rakı Yeni Seri (100'lük): 202,50 TL

Yeni Rakı Ustaların Karışımı (35'lik): 87,50 TL

Yeni Rakı Ustaların Karışımı (70'lik): 196,90 TL

Yeni Rakı Ala (35'lik): 97,90 TL

Yeni Rakı Ala (70'lik): 189,90 TL

Tekirdağ rakı fiyatları 2020

Tekirdağ Rakı (35'lik): 79,50 TL

Tekirdağ Rakı (50'lik): 109,00 TL

Tekirdağ Rakı (70'lik): 157,50 TL

Tekirdağ Rakı (100'lük): 201,00 TL

Tekirdağ Rakı Trakya Serisi (35'lik): 82,50 TL

Tekirdağ Rakı Trakya Serisi (70'lik): 159,90 TL

Tekirdağ Rakı Altın Seri (35'lik): 85,90 TL

Tekirdağ Rakı Altın Seri (50'lik): 115,00 TL

Tekirdağ Rakı Altın Seri (70'lik): 159,90 TL

Tekirdağ Rakı Altın Seri (100'lük): 226,50 TL

Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason (35'lik): 90,00 TL

Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason (70'lik): 179,90 TL

Efe rakı fiyatları 2020

Efe Klasik Rakı (35'lik): 72,50 TL

Efe Klasik Rakı (50'lik): 99,50 TL

Efe Klasik Rakı (70'lik): 127,50 TL

Efe Klasik Rakı (100'lük): 192,50 TL

Efe Yaş Üzüm Rakı (35'lik): 85,00 TL

Efe Yaş Üzüm Rakı (50'lik): 98,00 TL

Efe Yaş Üzüm Rakı (70'lik): 141,00 TL

Efe Yaş Üzüm Rakı (100'lük): 193,50 TL

Efe Gold Rakı (35'lik): 89,50 TL

Efe Gold Rakı (50'lik): 121,50 TL

Efe Gold Rakı (70'lik): 149,00 TL

Efe Gold Rakı (100'lük): 199,50 TL

Efe Rakı Kara Efe Serisi (35'lik): 85,50 TL

Efe Rakı Kara Efe Serisi (70'lik): 165,00 TL

Efe Tek İmbik Rakı (35'lik): 78,00 TL

Efe Tek İmbik Rakı (70'lik): 150,00 TL

Efe Tek İmbik Rakı (100'lük): 201,50 TL

Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi (35'lik): 85,00 TL

Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi (70'lik): 167,50 TL

Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi (35'lik): 58,50 TL

Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi (70'lik): 118,90 TL

Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi (100'lük): 165,50 TL

Efe Rakı Organik (70'lik): 155,50 TL

Efe Rakı 5 Yıllık (70'lik): 300,00 TL

Altınbaş rakı fiyatları 2020

Altınbaş Rakı (35'lik): 92,00 TL

Altınbaş Rakı (70'lik): 180,00 TL

İzmir rakı fiyatları 2020

İzmir Rakı Yaş Üzüm (35'lik): 72,00 TL

İzmir Rakı Yaş Üzüm (50'lik): 95,00 TL

İzmir Rakı Yaş Üzüm (70'lik): 130,00 TL

İzmir Rakı Yaş Üzüm (100'lük): 183,50 TL

İzmir Rakı (35'lik): 69,50 TL

İzmir Rakı (50'lik): 91,50 TL

İzmir Rakı (70'lik): 125,00 TL

İzmir Rakı (100'lük): 178,50 TL

İzmir Göbek Rakısı (35'lik): 75,00 TL

İzmir Göbek Rakısı (70'lik): 150,00 TL

Tayfa rakı fiyatları 2020

Tayfa Rakı (35'lik): 56,50 TL

Tayfa Rakı (50'lik): 81,00 TL

Tayfa Rakı (70'lik): 110,00 TL

Tayfa Rakı (100'lük): 159,50 TL

Kulüp rakı fiyatları 2020

Kulüp Rakı (35'lik): 87,50 TL

Kulüp Rakı (70'lik): 175,00 TL

Yekta rakı fiyatları 2020

Yekta Rakı (35'lik): 64,00 TL

Yekta Rakı (70'lik): 122,00 TL

Yekta Rakı (100'lük): 171,50 TL

Mercan rakı fiyatları 2020

Mercan Rakı (35'lik): 65,00 TL

Mercan Rakı (70'lik): 130,00 TL

Burgaz rakı fiyatları 2020

Burgaz Rakı (35'lik): 66,50 TL

Burgaz Rakı (50'lik): 115,00 TL

Burgaz Rakı (70'lik): 139,00 TL

Ata rakı fiyatları 2020

Ata Rakı (35'lik): 67,00 TL

Ata Rakı (70'lik): 131,00 TL

Saki rakı fiyatı 2020

Saki Rakı (70'lik): 125,00 TL

Saki Rakı Gold Series (70'lik): 150,00 TL

Saki Rakı Siyah Üzüm (70'lik): 175,00 TL

Anadolu boğma rakı fiyatları 2020

Anadolu Boğma Rakı (35'lik): 78,50 TL

Anadolu Boğma Rakı (70'lik): 149,00 TL

Beylerbeyi rakı fiyatları 2020

Beylerbeyi Klasik (20'lik): 53,00 TL

Beylerbeyi Klasik (35'lik): 75,00 TL

Beylerbeyi Klasik (50'lik): 108,00 TL

Beylerbeyi Klasik (70'lik): 149,00 TL

Beylerbeyi Klasik Rakı (100'lük): 285,00 TL

Beylerbeyi Göbek Rakısı (20'lik): 73,0 TL

Beylerbeyi Göbek Rakısı (35'lik): 108,00 TL

Beylerbeyi Göbek Rakısı (50'lik): 149,00 TL

Beylerbeyi Göbek Rakısı (70'lik): 199,00 TL

Beylerbeyi Yaş Üzüm (20'lik): 58,00 TL

Beylerbeyi Yaş Üzüm (35'lik): 85,00 TL

Beylerbeyi Yaş Üzüm (50'lik): 105,00 TL

Beylerbeyi Yaş Üzüm (70'lik): 160,00 TL

Beylerbeyi Yaş Üzüm (100'lük): 215,00 TL

2020 Bira fiyatları ne kadar?

2020 yılı güncel bira fiyatları şöyledir:

Efes Pilsen bira fiyatları 2020

Efes Varım Kutu Bira (45cl): 8,50 TL

Efes Şişe Bira (30cl) (Depozitolu): 7,75 TL

Efes Şişe Bira (33cl): 10,00 TL

Efes Kutu Bira (33cl: 9,00 TL

Efes Şişe Bira (50cl) (Depozitolu): 11,00 TL

Efes Kutu Bira (50cl): 11,25 TL

Efes Özel Seri Bira (50cl): 11,75 TL

Efes Uzun Şişe Bira (50cl) (Depozitolu): 11,00 TL

Efes Kutu Bira (1 Lt): 20,00 TL

Efes Pastörsüz Bira (50cl) (Depozitolu): 11,50 TL

Efes Fıçı Bira Şişe (50cl): 11,75 TL

Efes Fıçı Kutu Bira (50cl): 11,75 TL

Efes Yüksek Alkollü Fıçı Bira (50cl): 14,50 TL

Efes Extra Kutu Bira (50cl): 14,50 TL

Efes Extra Shot Kutu Bira (23,7cl): 9,00 TL

Efes Extra Kutu Bira (1 Lt): 29,50 TL

Efes Extra Şişe Bira (50cl) (Depozitolu): 14,25 TL

Efes Malt Bira (50cl) (Depozitolu): 10,00 TL

Efes Malt Kutu Bira (50cl): 10,00 TL

Efes Malt Bira Şişe (25cl): 6,00 TL

Efes Brewmaster Series White Ale (33cl): 11,00 TL

Efes Brewmaster Series Red Ale (33cl) : 11,00 TL

Tuborg bira fiyatları 2020

Tuborg Gold Bira (50cl) (Depozitolu): 11,00 TL

Tuborg Gold Bira (50cl) (Depozitosuz): 11,75 TL

Tuborg Gold Kutu Bira (50cl): 11,25 TL

Tuborg Gold Bira (33cl) (Depozitosuz): 10,00 TL

Tuborg Gold Kutu Bira (33cl): 9,00 TL

Tuborg Amber Şişe Bira (33cl): 11,75 TL

Tuborg Amber Kutu Bira (33cl): 11,25 TL

Tuborg Amber Şişe Bira (33cl): 10,00 TL

Kırmızı Tuborg Special Kutu Bira (33cl): 14,50 TL

Tuborg Shot Special Kutu Bira (33cl): 9,00 TL

Bomonti bira fiyatları 2020

Bomonti Şişe Bira (50cl) (Depozitolu) : 11,00 TL

Bomonti Kutu Bira (50cl): 11,25 TL

Bomonti Filtresiz Bira (50cl): 12,00 TL

Bomonti Red Ale Bira (50cl): 12,50 TL

Bomonti Black Şişe Bira (50cl): 12,50 TL

Marmara Gold bira fiyatları 2020

Marmara Gold (1 Lt): 18,00 TL

Skol Bira Fiyatı 2020

Skol (1 Lt): 18,00 TL

Miller bira fiyatları 2020

Miller Bira (33cl): 10,50 TL

Miller Bira (50cl): 12,50 TL

Miller Kutu Bira (50cl): 12,50 TL

Beck’s bira fiyatları 2020

Beck’s Şişe Bira (33cl): 10,50 TL

Beck’s Şişe Bira (50cl): 12,00 TL

Beck’s Kutu Bira (50cl): 12,00 TL

Amsterdam bira fiyatları 2020

Amsterdam Navigator Bira (50cl): 16,00 TL

Amsterdam Navigator Kutu Bira (50cl): 16,00 TL

Carlsberg bira fiyatları 2020

Carlsberg Bira (50cl) (Depozitolu): 11,50 TL

Carlsberg Kutu Bira (50cl): 12,00 TL

Carlsberg Şişe Bira (33cl) (Depozitosuz): 10,50 TL

Carlsberg Kutu Bira (33cl): 9,75 TL

Corona bira fiyatı 2020

Corona Şişe Bira (33,5cl) (Depozitosuz): 16,95 TL

Weihenstephan bira fiyatları 2020

Weihenstephan Şişe Bira (33cl) (Depozitosuz): 14,00 TL

Weihenstephan Vitus Bira (33cl) (Depozitosuz): 16,00 TL

Guinness Bira Fiyatı 2020

Guinness Kutu Bira (44cl): 17,00 TL

Duvel bira fiyatı 2020

Duvel Bira (33cl): 22,00 TL

Erdinger bira fiyatı 2020

Erdinger Bira (33cl): 15,00 TL

Hoegaarden bira fiyatı 2020

Hoegaarden Şişe Bira (33cl) (Depozitosuz): 15,50 TL

Grolsch bira fiyatı 2020

Grolsch Depozitosuz Şişe Bira (45cl): 20,00 TL

Leffe bira fiyatları 2020

Leffe Brune / Blonde Şişe Bira (33cl) (Depozitosuz): 16,00 TL

Leffe Radieuse Şişe Bira (33cl) (Depozitosuz): 21,00 TL

Bud bira fiyatları 2020

Bud Şişe Bira (33cl): 10,50 TL

Bud Şişe Bira (50cl): 12,00 TL

Bud Kutu Bira (50cl): 12,00 TL

Kronenbourg bira fiyatları 2020

Kronenbourg Şişe Bira (33cl) (Depozitosuz): 14,00 TL

Grimbergen bira fiyatları 2020

Grimbergen Blonde Şişe Bira (33cl) (Depozitosuz): 14,00 TL

Grimbergen Double Ambree Şişe Bira (33cl) (Depozitosuz): 14,00 TL

Frederik bira fiyatları 2020

Frederik Marzen Lager Şişe Bira (33cl): 14,00 TL

Frederik India Pale Ale Şişe Bira (33cl): 14,00 TL

Frederik Brown Ale Şişe Bira (33cl): 14,00 TL

2020 viski fiyatları ne kadar?

2020 yılı güncel viski fiyatları şöyledir:

Jack Daniel’s viski fiyatları 2020

Jack Daniels Viski (35'lik): 139,90 TL

Jack Daniels Viski (50'lik): 189,00 TL

Jack Daniels Viski (70'lik): 255,50 TL

Jack Daniels Viski (100'lük): 349,50 TL

Jack Daniels Viski (175'lik): 599,90 TL

Jack Daniels Viski (300'lük): 1,000,00 TL

Gentleman Jack Fiyatı (70'lik): 239,50 TL

Johnnie Walker viski fiyatları 2020

Johnnie Walker Red Label Viski (35'lik): 99,50 TL

Johnnie Walker Red Label Viski (50'lik): 135,50 TL

Johnnie Walker Red Label Viski (70'lik): 185,50 TL

Johnnie Walker Red Label Viski (100'lük): 250,00 TL

Johnnie Walker Red Label Viski (150'lik): 360,00 TL

Johnnie Walker Red Rye Finish Viski (70'lik): 190,00 TL

Johnnie Walker Black Label Viski (35'lik): 127,00 TL

Johnnie Walker Black Label Viski (50'lik): 177,00 TL

Johnnie Walker Black Label Viski (70'lik): 240,00 TL

Johnnie Walker Black Label Viski (100'lük): 320,00 TL

Johnnie Walker Black Label Viski (150'lik): 445,00 TL

Johnnie Walker Double Black Label Viski (70'lik): 275,00 TL

Johnnie Walker Gold Label Reserve Viski (70'lik): 320,00 TL

Johnnie Walker Gold Label Reserve Viski (175'lik): 510,00 TL

Johnnie Walker Platinum Label Viski (70'lik): 450,00 TL

Johnnie Walker Blue Label Viski (70'lik): 1.600,00 TL

Johnnie Walker & Sons King George V Viski (70'lik): 3.300,00 TL

Johnnie Walker Green Label (70'lik): 355,00 TL

Johnnie Walker Blenders Batch (50'lik): 195,00 TL

Chivas Regal viski fiyatları 2020

Chivas Regal 12 İskoç Viski (20'lik): 90,00 TL

Chivas Regal 12 İskoç Viski (35'lik): 135,00 TL

Chivas Regal 12 İskoç Viski (50'lik): 180,50 TL

Chivas Regal 12 İskoç Viski (70'lik): 245,00 TL

Chivas Regal 12 İskoç Viski (100'lük): 335,00 TL

Chivas Regal 12 İskoç Viski (175'lik): 565,00 TL

Chivas Regal 12 İskoç Viski (300'lük): 1,050,00 TL

Chivas Regal Extra (70'lik): 285,00 TL

Chivas Regal 18 İskoç Viski (50'lik): 285,00 TL

Chivas Regal 18 İskoç Viski (70'lik): 395,00 TL

Chivas Regal Ultis İskoç Viski (70'lik): 1.500,00 TL

Chivas Regal 25 İskoç Viski (70'lik): 2.400,00 TL

Chivas Regal Royal Salute 21 İskoç Viski (70'lik): 950,00 TL

Ballantine’s Finest viski fiyatları 2020

Ballantine’s Finest İskoç Viski (35'lik): 99,50 TL

Ballantine‘s Finest İskoç Viski (50'lik): 135,00 TL

Ballantine’s Finest İskoç Viski (70'lik): 185,00 TL

Ballantine’s Finest İskoç Viski (100'lük): 250,00 TL

Ballantine’s Finest İskoç Viski (150'lik): 360,00 TL

Ballantine’s Finest 12 İskoç Viski (70'lik): 215,00 TL

Ballantine’s 17 İskoç Viski (70'lik): 360,00 TL

Ballantine’s 21 İskoç Viskisi (70'lik): 760,00 TL

Ballantine’s 30 İskoç Viskisi (70'lik): 1.750,00 TL

J&B viski fiyatları 2020

J&B Viski (35'lik): 87,50 TL

J&B Viski (50'lik): 120,50 TL

J&B Viski (70'lik): 167,00 TL

J&B Viski (100'lük): 225,00 TL

J&B Viski (150'lik): 317,50 TL

J&B Urban Honey Viski (70'lik): 160,50 TL

Aberlour viski fiyatları 2020

Aberlour 12 Viski (70'lik): 340,00 TL

Aberlour 16 Viski (70'lik): 500,00 TL

Aberlour 18 Viski (70'lik): 650,00 TL

Aberlour A’bunadh Viski (70'lik): 590,00 TL

The Glenlivet viski fiyatları 2020

The Glenlivet 12 Viski (70'lik): 295,00 TL

The Glenlivet 15 Viski (70'lik): 425,00 TL

The Glenlivet 18 Viski (70'lik): 600,00 TL

The Glenlivet Founder‘s Reserve Viski (70'lik): 275,00 TL

Jim Beam viski fiyatları 2020

Jim Beam Viski (20'lik): 79,00 TL

Jim Beam Viski (37,5'luk): 95,00 TL

Jim Beam Viski (75'lik): 145,00 TL

Jim Beam Black Viski (75'lik): 160,00 TL

Jim Beam Viski (100'lük): 199,50 TL

Jim Beam Viski (150'lik): 280,00 TL

Jameson İrlanda Viskisi Fiyatları 2020

Jameson Irish Viski (35'lik): 110,00 TL

Jameson Irish Viski (70'lik): 199,50 TL

Jameson Black Barrel Irish Viski (70'lik): 260,00 TL

Talisker viski fiyatları 2020

Talisker Storm Single Malt Viski (70'lik): 360,00 TL

Talisker Skye Single Malt Viski (70'lik): 335,00 TL

Talisker 10 Single Malt Viski (70'lik): 430,00 TL

Passport viski fiyatları 2020

Passport Viski (35'lik): 74,50 TL

Passport Viski (50'lik): 102,50 TL

Passport Viski (70'lik): 142,50 TL

Passport Viski (100'lük): 195,00 TL

Bulleit viski fiyatları 2020

Bulleit Rye Viski 70'lik): 220,00 TL

Bulleit Bourbon Viski (70'lik): 350,00 TL

The Singleton Of Dufftown viski fiyatları 2020

The Singleton Of Dufftown 12 Single Malt Viski (70'lik): 275,00 TL

The Singleton Of Dufftown 15 Single Malt Viski (70'lik): 275,00 TL

The Macallan Single malt viski fiyatları 2020

The Macallan Single Malt Viski (70'lik): 265,00 TL

Bell’s viski fiyatları 2020

Bell’s Viski (50'lik): 99,50 TL

Vat 69 Viski Fiyatları 2020

Vat 69 Viski (70'lik): 145,00 TL

Lagavulin Single malt viski Fiyatları 2020

Lagavulin 16 Single Malt Viski (70'lik): 555,00 TL

Lagavulin Distilers Malt Viski (70'lik): 555,00 TL

Oban Single malt viski Fiyatı 2020

Oban 14 Single Malt Viski (70'lik): 480,00 TL

Caol ila Single malt viski Fiyatı 2020

Caol ila 12 Single Malt Viski (70'lik): 410,00 TL

Dalwhinnie Single malt viski Fiyatı 2020

Dalwhinnie 15 Single Malt Viski (70'lik): 370,00 TL

Glenkinchie Single malt viski Fiyatı 2020

Glenkinchie 12 Single Malt Viski (70'lik): 405,00 TL

Cragganmore Single nalt viski Fiyatı 2020

Cragganmore 12 Single Malt Viski (70'lik): 235,00 TL

Cardhu Single Malt viski fiyatı 2020

Cardhu 12 Single Malt Viski (70'lik): 350,00 TL

Joint Bourbon viski fiyatı 2020

Joint Bourbon Viski (70'lik): 255,00 TL

Royal Salute viski fiyatı 2020

Royal Salute 21 Viski (70'lik): 900,00 TL

White Horse viski fiyatı 2020

White Horse Viski (70'lik): 162,00 TL

Dimple golden viski fiyatı 2020

Dimple Golden Selection Viski (70'lik): 220,00 TL

Kentucky viski fiyatı 2020

Kentucky Highway Viski (70'lik): 122,00 TL

Double Q viski fiyatı 2020

Double Q Viski (35'lik): 68,00 TL

John Medley’s viski fiyatları 2020

John Medley’s 6yo Viski (70'lik): 155,00 TL

2020 Votka fiyatları ne kadar?

2020 yılı güncel votka fiyatları şöyledir:

Absolut votka viyatları 2020

Absolut Votka (35'lik): 92,50 TL

Absolut Votka (50'lik): 125,00 TL

Absolut Votka (70'lik): 175,00 TL

Absolut Votka (100'lük): 240,00 TL

Absolut Votka (150'lik): 370,00 TL

Absolut Votka (450'lik): 1.170,00 TL

Absolut Mandrin Votka (70'lik): 170,00 TL

Absolut Raspberri Votka (70'lik): 170,00 TL

Absolut Vanilia Votka (70'lik): 170,00 TL

Absolut Apeache Votka (70'lik): 170,00 TL

Absolut Pears Votka (70'lik): 170,00 TL

Absolut Citron Votka (70'lik): 165,00 TL

Absolut Lime Votka (70'lik): 170,00 TL

Absolut Extrakt Votka (70'lik): 180,00 TL

Absolut Elyx Votka (70'lik): 380,00 TL

Absolut Elyx Votka (150'lik): 810,00 TL

Absolut Elyx Votka (300'lük): 1.700,00 TL

Absolut Elyx Votka (450'lik): 2.800,00 TL

Sminoff votka fiyatları 2020

Sminoff Votka (35'lik): 78,50 TL

Sminoff Votka (50'lik): 105,50 TL

Sminoff Votka (70'lik): 149,50 TL

Sminoff Votka (100'lük): 206,00 TL

Sminoff Black Votka (70'lik): 149,50 TL

Sminoff North Votka (70'lik): 130,00 TL

Sminoff Gold Votka (100'lük): 259,00 TL

Sminoff Rasberry (Ahududu) Votka (70'lik): 149,00 TL

Sminoff Peppermint (Nane) Votka (70'lik): 140,00 TL

Sminoff Green Apple (Yeşil Elma) Votka (70'lik): 149,00 TL

Sminoff Orange (Portakal) Votka (70'lik): 149,00 TL

Sminoff Citrus (Narenciye) Votka (70'lik): 149,00 TL

Sminoff Electric Apple Votka (70'lik): 149,00 TL

Gilbey’ s votka fiyatları 2020

Gilbey’ s Votka (35'lik): 62,50 TL

Gilbey’ s Votka (70'lik): 109,00 TL

Gilbey’s Votka ( 100'lük ): 154,00 TL

İstanblue votka fiyatları 2020

İstanblue Votka (35'lik): 63,00 TL

İstanblue Votka (50'lik): 79,00 TL

İstanblue Votka (70'lik): 112,50 TL

İstanblue Votka (100'lük): 159,00 TL

İstanblue Votka (150'lik): 225,50 TL

Kavunlu İstanblue Votka (50'lik): 79,00 TL

Karpuzlu İstanblue Votka (50'lik): 79,00 TL

Yeşil Elmalı İstanblue Votka (50'lik): 79,00 TL

Portakallı İstanblue Votka (50'lik): 79,00 TL

Binboa votka fiyatları 2020

Binboa Votka (35'lik): 69,00 TL

Binboa Votka (70'lik): 127,00 TL

Binboa Votka (100'lük): 176,00 TL

Binboa Mojito Votka (70'lik): 130,00 TL

Binboa Satsuma Votka (70'lik): 130,00 TL

Binboa Red Orange Votka (70'lik): 130,00 TL

Binboa Red Apple Votka (70'lik): 130,00 TL

Binboa Pier Ginger Votka (70'lik): 130,00 TL

Binboa Çilekli Votka (70'lik): 130,00 TL

Binboa Limonlu-Düşük Alkol Votka (70'lik): 85,00 TL

Bazooka votka fiyatları 2020

Bazooka Votka (35'lik): 61,00 TL

Bazooka Votka (50'lik): 77,00 TL

Bazooka Votka (70'lik): 102,50 TL

Bazooka Votka (100'lük): 147,50 TL

Ciroc votka fiyatları 2020

Ciroc Votka (70'lik): 315,00 TL

Ciroc Pineapple Votka (70'lik): 235,00 TL

Ciroc Votka (175'lik): 546,00 TL

Ciroc Votka (300'lük): 1,033,00 TL

Ketel one votka fiyatları 2020

Ketel One Votka (70'lik): 260,00 TL

Ketel One Votka (150'lik): 405,00 TL

Ketel One Citroen Votka (70'lik): 175,00 TL

Ketel One 325 Limited Edition Votka (100'lük): 225,00 TL

Belvedere votka fiyatları 2020

Belvedere Ahududu Votka (70'lik): 250,00 TL

Belvedere Red Votka (70'lik): 245,00 TL

Belvedere Limonlu Çay Votka (70'lik): 250,00 TL

Belvedere Instense Votka (70'lik): 250,00 TL

Belvedere Pembe Greyfurt Votka (70'lik): 250,00 TL

Belvedere Silver Votka (70'lik): 245,00 TL

Wybarowa fotka fiyatları 2020

Wyborowa Votka (35'lik): 63,00 TL

Wyborowa Votka (50'lik): 79,00 TL

Wyborowa Votka (70'lik): 112,50 TL

Wyborowa Votka (100'lük): 159,50 TL

Luksusowa votka fiyatları 2020

Luksuowa Votka (35'lik): 62,50 TL

Luksusowa Votka (70'lik): 107,50 TL

Artctic melon votka fiyatı 2020

Arctic Melon Votka (70'lik): 110,00 TL

Nemiroff votka fiyatı 2020

Nemiroff Original Votka (70'lik): 108,50 TL

Nemiroff Original Votka (100'lük): 155,00 TL

Nemiroff Honey Pepper Votka (70'lik): 130,00 TL

Puschkin votka fiyatları 2020

Puschkin Votka (35'lik): 49,00 TL

Puschkin Votka (50'lik): 65,00 TL

Puschkin Votka (70'lik): 87,00 TL

Polus votka fiyatı 2020

Polus Platinium Votka (35'lik): 40,00 TL

Polus Platinium Votka (50'lik): 55,00 TL

Polus Platinium Votka (70'lik): 72,50 TL

2020 Şarap fiyatları ne kadar?

2020 yılı güncel şarap fiyatları şöyledir:

Akdeniz biricik şarap fiyatları 2020

Akdeniz Biricik (75'lik): 21,00 TL

Akdeniz Biricik (100'lük): 28,50 TL

Akdeniz Biricik (150'lik): 41,00 TL

Akdeniz Biricik (200'lük): 53,50 TL

Akdeniz Biricik (300'lük): 80,00 TL

Ice Shot Akdeniz Biricik: 13,00 TL

Buzbağ şarap fiyatları 2020

Buzbağ Diyarbakır Kırmızı Şarap (75'lik): 70,00 TL

Buzbağ Elazığ Kırmızı Şarap (75'lik): 70,00 TL

Buzbağ Ankara Kırmızı Şarap (75'lik): 70,00 TL

Corvus şarap fiyatları 2020

Corvus Cruturk Kırmızı Şarap (75'lik): 335,00 TL

Corvus Corpus Kırmızı Şarap (75'lik): 255,00 TL

Corvus Blend No4 Kırmızı Şarap (75'lik): 135,00 TL

Corvus Malbec Kırmızı Şarap (75'lik): 130,00 TL

Corvus Cabenet Saıvignon Kırmızı Şarap (75'lik): 125,00 TL

Corvus Merlot Kırmızı Şarap (75'lik): 120,00 TL

Corvus Öküzgözü-Boğazkere Kırmızı Şarap (75'lik): 120,00 TL

Corvus Zeleia Beyaz Şarap (75'lik): 82,50 TL

Corvus Teneia Beyaz Şarap (75'lik): 82,50 TL

Corvus Illium Kırmızı Şarap (75'lik): 52,50 TL

Corvus Illium Beyaz Şarap (75'lik): 52,50 TL

Doluca şarap fiyatları 2020

Villa Doluca Kırmızı Şarap (75'lik): 70,00 TL

Özel KAV Doluca Beyaz Şarap (75'lik): 70,00 TL

Doluca Safir Beyaz Şarap (75'lik): 95,00 TL

Doluca Antik Beyaz Şarap (75'lik): 95,00 TL

Kavaklıdere şarap fiyatları 2020

Kavaklıdere Prestige Narince Beyaz Şarap (75'lik): 130,00 TL

Kavaklıdere Pendore Syrah Kırmızı Şarap (75'lik): 160,00 TL

Kavaklıdere Prestige Kalecik Karası Kırmızı Şarap (75'lik): 130,00 TL

Kavaklıdere Prestige Öküzgözü Kırmızı Şarap (75'lik): 130,00 TL

Kavaklıdere Prestige Boğazkere Kırmızı Şarap (75'lik): 130,00 TL

Kavaklıdere Egeo Sauvignon Blanc Beyaz Şarap (75'lik): 80,00 TL

Kavaklıdere Selection Narince Beyaz Şarap (75'lik): 75,00 TL

Kavaklıdere Selection Öküzgözü Kırmızı Şarap (75'lik): 95,00 TL

Kavaklıdere Selection Boğazkere Kırmızı Şarap (75'lik): 95,00 TL

Kavaklıdere Ancyra Narince Beyaz Şarap (75'lik): 60,00 TL

Kavaklıdere Ancyra Blush Roze Şarap (75'lik): 60,00 TL

Kavaklıdere Ancyra Öküzgözü Kırmızı Şarap (75'lik): 60,00 TL

Kavaklıdere Çankaya Beyaz Şarap (75'lik): 60,00 TL

Kavaklıdere Lal Roze Şarap (75'lik): 60,00 TL

Kavaklıdere Yakut Kırmızı Şarap (75'lik): 60,00 TL

Kavaklıdere Angora Beyaz Şarap (75'lik): 45,00 TL

Kavaklıdere Angora Kırmızı Şarap (75'lik): 45,00 TL

Sevilen şarap fiyatları 2020

Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap (75'lik): 26,50 TL

Sevilen Agora Kırmızı Şarap (75'lik): 25,00 TL

Sevilen Agora Beyaz Şarap (75'lik): 25,00 TL

Sevilen İsabey Cabanet Kırmızı Şarap (75'lik): 49,50 TL

Sevilen İsabey Merlot Kırmızı Şarap (75'lik): 49,50 TL

Sevilen İsabey Narince Beyaz Şarap (75'lik): 49,50 TL

Sevilen İsabey Saublanc Beyaz Şarap (75'lik): 52,00 TL

Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap (75'lik): 17,90 TL

Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap (75'lik): 17,90 TL

Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap (75'lik): 34,50 TL

Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap (75'lik): 34,50 TL

Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap (75'lik): 28,90 TL

Sevilen Majestik Öküzgözü Kırmızı Şarap (75'lik): 28,90 TL

Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap (75'lik): 28,90 TL

Sevilen Kalecik Karası Kırmızı Şarap (75'lik): 28,90 TL

Sevilen Sultaniye Beyaz Şarap (75'lik): 28,90 TL

Diğer marka ve modelde şarap fiyatları 2020

Şirince Horozkarası Kırmızı Şarap (75'lik): 13,95 TL

Şirince Vincent Kırmızı Şarap (75'lik): 13,95 TL

La Via Öküzgözü & Boğazkere Kırımızı Şarap (75'lik): 19,50 TL

Senfoni Kırmızı Şarap (75'lik): 30,00 TL

Gülor Kırmızı Şarap (75'lik): 30,00 TL

Sava Kırmızı Şarap (75'lik): 27,00 TL

Beyzade Kırmızı Şarap (75'lik): 25,00 TL

Tılsım Kırmızı Şarap (75'lik): 30,00 TL

Cumartesi Kırmızı Şarap (75'lik): 27,00 TL

Diren Collection Boğazkere Kırmızı Şarap (75'lik): 34,50 TL

Diren Collection Cabanet Kırmızı Şarap (75'lik): 34,50 TL

Diren Collection Merlot Kırmızı Şarap (75'lik): 34,50 TL

Diren Collection Öküzgözü Kırmızı Şarap (75'lik): 34,50 TL

Diren Karmen Kırmızı Şarap (75'lik): 25,00 TL

Doluca Kırmızı Şarap (75'lik): 26,50 TL

Turasan Hayyam Kırmızı Şarap (75'lik): 22,50 TL

Turasan Hayyam Beyaz Şarap (75'lik): 22,50 TL