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2020 hayvancılık hibe destekleri nasıl alınır, şartları nelerdir?

2020 hayvancılık hibe destekleri nasıl alınır, şartlar nelerdir? Geçen yıl çiftçilere devlet tarafından verilen hibe destekleri bu yılda verilmeye devam edecek. Çiftçiler devlet tarafından verilen hayvancılık kredisi ile ilgili detaylı bilgi edinmek istiyor. Projeye göre devlet P ile 0 hibe desteği veriyor.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:52
2020 hayvancılık hibe destekleri nasıl alınır, şartları nelerdir?

2020 Yılı Hayvancılık Hibe Destekleri Nasıl Alınır?

Her yıl hayvancılık için devlet tarafından destek verilmektedir. Bu destekler 2020 yılında da verilmeye devam edecek. Büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa kadar, tarım için gereken ekipmana kadar devlet destek sağlamaktadır. Üretimi ve yetiştiriciliği arttırmak için devlet çiftçiye destek sağlamaktadır. Çiftçiler devlet tarafından verilen destekleri ve hibeleri merak ediyor. Devlet çiftçiye 5 yıl ödemesiz şekilde hibe desteği sağlamaktadır.

Hayvancılık Hibe Destekleri

2019 yılında hayvancılık ile uğraşanlara devlet tarafından hibe desteği verilmişti. Bu yılda hibe desteğinin verilmesi beklenmektedir. Hayvancılık için verilen hibe destekleri Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Şekerbank’tan alınabilmektedir. Bu hibelerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunması gerekmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olan çiftçilere hayvancılık hibeleri olarak %100 hibe ve %60 oranında değişen hibe destekleri sağlanmaktadır. Bu hibeleri hayvan satın alımlarında veya ekipman alımlarında kullanabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hayvan hibesi destekleri hayvan alımlarında veya yatırımlarda farklılık göstermektedir. Hibe almak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı varsa, Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek başvuru yapması yeterlidir. Başvurular belirlenen tarihler arasında yapılabilmektedir. Çiftçilerin hibe desteğini alacakları projelerle başvuru yapması gerekmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilerin projeleri ile birlikte başvuru yapması gerekiyor.  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibe destekleri Ziraat Bankası aracılığıyla verilmektedir.

Hayvancılık Hibe Desteği Alım Şartları Nelerdir?

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilerin hazırladıkları projelerle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapması gerekmektedir. Damızlık koç ve teke için hibe desteği almak isteyen çiftçilerin 500 hayvan kapasiteli işletme kurmaları gerekmektedir. hayvan sayısı 500’ün altında ise 500’ün üstüne çıkartmaları şartı ile hibe desteği verilmektedir.

Damızlık manda ve düve yetiştiriciliği için hibe desteği almak isteyen çiftçilerin hayvan sayısının en az 150 olması gerekmektedir veya tesisin kapasitesinin 150 den fazla olması gerekmektedir. hibe desteği bu şartlara uyan çiftçilere verilecektir.

Kaz ve ördek yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilere 500 kaz, hindi ve ördek yetiştirecek ise en az 1000 olacağı şart koşularak hibe desteği verilmektedir.  Arı yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilere ise en az 30 arı kovanı şartı koyulmakta ve sektöre bu şekilde başlaması söylenmektedir. Şartları sağlayan ve başvuru tarihleri arasında başvuru yapan çiftçilere hibe desteği verilmektedir.

Hayvancılık Hibe Desteği Hangi Oranlarda Verilecek?

Proje kapsamında yer alan ipek böceği yetiştiriciliği için besleme evi ve dut bahçesi tesisi yapacak olanlar için 100 bin TL yatırımın %100 oranı devlet hibesi olarak desteklenmektedir. Kaz ve hindi yetiştirecek olan çiftçiler yeni bir inşaat yapacaksa ve ekipman alacaksa faturaların %75 i devlet hibe desteği olarak verilecektir. Arı yetiştiriciliği yapanlar boş kovan alacaksa bu kovanların tutarının %60 oranı devlet hibesi olarak verilecektir. Koç, manda ve teke alımları için inşaat yapımı ve kapasite artırımı için yapılacak olan harcamalara %50 hibe desteği verilecektir.

TKDK Hayvan Hibeleri

Düve, manda, sığır, büyükbaş inek, dana, koyun, kuzu, tavuk, hindi, kaz yetiştiriciliği için kullanılan alanlar modenize edilecek ve ihtiyaç duyulan ekipmanlar alınacaksa hibe desteği TKDK tarafından verilmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçiler TKDK kurumunun şartlarına uyuyorsa bu hibeden yararlanabilecek. TKDK %50 ile %70 arasında hibe desteği sağlamaktadır.

Hayvancılık Hibe Desteklerinin Verildiği İller

2020 yılında da verilecek olan hayvancılık hibe destekleri 42 ile verilmektedir. Kırsal kesimde yaşamak isteyen çiftçilere %70 oranında hibe desteği verilmektedir. Hibe desteğinin verildiği iller şunlardır:

Amasya, Afyon,Aydın, Ankara, Aksaray, Ardahan, Ağrı, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Muş, Uşak, Tokat, Sivas, Trabzon, Van, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, Ordu, Konya, Kars, Malatya, Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Nevşehir, Mardin, Manisa, Mersin, Kastamonu, Kütahya ve Giresun.

TKDK Tarafından Desteklenen Sektörler

TKDK destekleri 3 başlık altında verilmektedir. Verilen sektörler şu şekilde başlıklara ayrılmıştır; Tarımsal işletmelerin fiziki varlıkları için yapılacak olan yatırımlar, Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili yatırımlar, çiftçilik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi.

Hibe desteğinin verileceği projeler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklandı. Açıklanan projeler şunlardır:

-Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi,

-Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi,

-Zanaatkarlık ve katma değerli ürün,

-Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri,

-Makine parkı,

-Yenilenebilir enerji yatırımları.

Şartlara uyan ve Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olan çiftçiler projelerle birlikte hibe desteğine başvuru yapabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kuruluşların Projeleri

-GTHB  Genç çiftçi 30 bin TL hibe,

-Ziraat Bankası Tarım kredisi,

-GTHB 300 koyun projesi,

-GTHB 250 bin düve projesi,

-Diğer yatırım ve proje destekleri.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 09:52
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