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2020 HGS geçiş ücretlerine yüzde 14 zam! Araç sınıflarına İstanbul-İzmir otobanı Kuzey çevre yolu anadolu otoyolu göre geçiş fiyatları

2020 HGS geçiş ücretlerine yüzde 14 zam. Araç sınıflarına göre geçiş fiyatları değiştirildi. Buna göre İstanbul-İzmir Otobanı, Kuzey Çevre yolu ve Anadolu Otoyolu geçiş fiyatları ne kadar oldu? Sürücülerin merak ettiği tüm bu soruların yanıtı haberimizde.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:41
2020 HGS geçiş ücretlerine yüzde 14 zam! Araç sınıflarına İstanbul-İzmir otobanı Kuzey çevre yolu anadolu otoyolu göre geçiş fiyatları

HGS yani Hızlı Geçiş Sistemi özellikle trafiğin yoğun olduğu ücretli yollarda geçiş sırasında bekleme yapılmamasını sağlayan sistemdir. Bu sistem sayesinde geçiş noktalarında bekleme yapılmaz ve trafikte uzun kuyruklar oluşmaz.

2020 yılıyla birlikte HGS geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Yapılan açıklamaya göre HGS geçiş ücretlerine %14 zam yapıldı. Yapılan bu zammın ülke genelinde geçerli olduğu bildirildi. Ayrıca zammın köprüler içinde geçerli olduğu açıklandı. Buna göre Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsüne de %14 zam uygulanacak. Yapılan zamlar araç modeline göre değişiklik gösterecek.

Yeni zamların uygulanacağı otobanlar şu şekildedir:

  • İstanbul-İzmir Otobanı,
  • KGM Anadolu Otoyolu,
  • KGM İzmir-Çeşme Otoyolu,
  • İzmir-Aydın Otobanı,
  • KGM Avrupa Otoyolu,
  • Kuzey Çevre Otoyolu,
  • Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu,
  • Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu.

İstanbul – İzmir otobanı 2020 ücretleri ne kadar?

2020 yılıyla birlikte HGS geçişlerine %14 zam yapıldı. Bu zamdan en çok İstanbul ve İzmir arasında gidenler etkilenecek. İstanbul’dan İzmir’e gitmek için bir kişi Osmangazi Köprüsünü kullanıyor. Osmangazi Köprüsü ücreti 256 liradan 292 liraya çıktı.

Yapılan yeni zamlar araç sınıflarına göre değişmektedir. Buna göre araç sınıflarının otobanlarda vereceği ücretler şu şekildedir:

  • 1.Sınıf araçlar için 292 TL,
  • 2.Sınıf araçlar için 467 TL,
  • 3.Sınıf araçlar için 555 TL,
  • 4.Sınıf araçlar için 736 TL,
  • 5.Sınıf araçlar için 929 TL,
  • 6.Sınıf araçlar için ise 205 TL.

KGM Anadolu otoyolu 2020 ücretleri ne kadar?

Çamlıca İstasyonu ile Akıncı Kesimi arası otoyol fiyatları yeni zamla birlikte şu şekilde olmuştur:

  • 1.Sınıf araçlar için 34 TL,
  • 2.Sınıf araçlar için 39 TL,
  • 3.Sınıf araçlar için 53 TL,
  • 4.Sınıf araçlar için 68 TL,
  • 5.Sınıf araçlar için 82 TL,
  • 6.Sınıf araçlar için 14 TL.

Kuzey Çevre Otoyolu 2020 ücretleri ne kadar?

Fenertepe Gişesi ile Kunaköy Gişesi arasında olan Kuzey Çevre Otobanı ücretleri yeni zamlar birlikte şu şekilde olmuştur:

  • 1.Sınıf araçlar için 70 TL,
  • 2.Sınıf araçlar için 107 TL,
  • 3.Sınıf araçlar için 146 TL,
  • 4.Sınıf araçlar için 260 TL,
  • 5.Sınıf araçlar için 325 TL,
  • 6.Sınıf araçlar için 49 TL.

Araç sınıfları nedir?

HGS geçiş ücretlerine yapılan zamla birlikte araç sınıflarına göre alınacak ücretlerin değiştiği de bildirmişti. Bunun ardından sürücüler araç sınıflarının nasıl belirlendiğini araştırmaya koyuldu. Araç sınıfları 6 farklı kategoriye göre belirlenmektedir. Belirlenen araç sınıfları şu şekildedir:

  • 1. Sınıf araçlar otomobillerdir. Aks uzunluğu 3.20’den daha kısa araçlardır.
  • 2. Sınıf araçlar hafif ticari araçlardır. Aks uzunluğu 3.20’den daha uzun araçlardır.
  • 3. Sınıf araçlar 3 adet dingili olan araçlardır. Öneğin; otobüs.
  • 4. Sınıf araçlar 4 ya da 5 adet dingili olan araçlardır. Öneğin; tır.
  • 5. Sınıf araçlar dingil sayısı 6 ve daha çok olan araçlardır. Öneğin; kamyon, treyler.
  • 6. Sınıf araçlar ise motosikletlerdir.
Son Güncelleme: 15.02.2020 16:41
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