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2020 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti zammı belli oldu!

2020 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu diye merak edilirken yeni zam oranları açıklandı. 2020 yılı IMEI kayıt ücretine uygulanacak olan zam belli oldu.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:15
2020 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti zammı belli oldu!

Yurt dışından getirilen telefonların açılması için ödenen ücrete Temmuz ayında zam yapılmıştı. IMEI kayıt ücreti için ödenen bu ücrete yeni yılla birlikte bir daha zam yapıldı. IMEI Kayıt ücreti Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 618 TL’den 1500 TL’ye yükseltilmişti.

2020 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?

2020 yılında IMEI kayıt ücretinde uygulanacak olan fiyatlar belli oldu. Yurt dışından getirilen telefonların kayıtları için ödenen ücrete son olarak Temmuz ayında zam yapılmıştı. IMEI kayıt ücretine 2020 yılında %22,58 oranında zam yapıldı.

2020 yılında IMEI kayıt ücretine zam yapılmasıyla birlikte yeni ödenecek olan ücret 1838 TL oldu. Yani 999 dolar değerinde yurt dışından alınacak bir iPhone 11 Pro için 6000 TL ücret ödenecek ve bir de üstüne 1838 TL IMEI kayıt ücreti ödenecek. Yurtdışından gelen bir iPhone 11 Pro’nun toplam ücreti 7838 TL olacak.

Bu süreçte yurtdışından telefon almak isteyen kişilerin iyi bir fiyat araştırması yaparak satın alması gerekiyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:15
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