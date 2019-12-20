2020 ING Bank yeni yıl kredi kampanyası

ING Bank son dönem içerisinde faiz indirimleri ile müşteriler tarafından tercih edilen bir banka haline gelmiştir. En son konut kredisi faiz oranlarında indirime giden ING Bank şimdilerde yaptığı yeni kampanya ile ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da %1’in altına indirmiş oldu. ING Bank tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında kampanya kapsamında faiz oranı %0,99 seviyesinden başlıyor.

ING Bank Yeni Yıl Kredisi Hesaplama

ING Bank Yeni Yıl Kredisi ile nakit ihtiyaçları oldukça uygun koşullar altında karşılanabiliyor. Aşağıdaki kısımda ING Bank tarafından sunulan yeni yıl kredisi kapsamında kredi hesaplamaları yer almaktadır.

ING Bank tarafından 2020 senesine özel olarak sunulan Yeni Yıl Kredisi Kampanyası bünyesinde 12 ay vade seçeneği ile 5000 TL kredi çekilmesi halinde 450 TL taksit ödemesi yapılıyor. Aynı kampanya kapsamında 12 ay taksit ile 10.000 TL kredi çekildiğinde aylık taksit ödemesi 899 TL olarak görülüyor. Yine 12 ay vadeli 20.000 TL kredi çekildiğinde ise aylık taksitler 1798 TL olarak belirlenmiş durumda.

Kampanya kapsamında 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri bulunuyor. 60 ay vadeli 5000 TL kredilerin aylık ödemesi 117 TL olurken, yine 60 ay vadeli 20.000 TL kredilerin aylık taksitleri 468 TL olarak karşımıza çıkıyor.