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2020 ING Bank yeni yıl kredi kampanyası

Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala bankalar da kampanyalarına devam ediyorlar. Son olarak ING Bank yeni bir kredi kampanyası ile müşterilerine hizmet vermeye başladı. 2020 senesine girilmesine çok az bir zaman kala ortaya konan ING Bank yeni yıl kredi kampanyası müşteriler tarafından araştırılmaya başlandı…

20 Aralık 2019 Cuma 23:05
2020 ING Bank yeni yıl kredi kampanyası

ING Bank son dönem içerisinde faiz indirimleri ile müşteriler tarafından tercih edilen bir banka haline gelmiştir. En son konut kredisi faiz oranlarında indirime giden ING Bank şimdilerde yaptığı yeni kampanya ile ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da %1’in altına indirmiş oldu. ING Bank tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında kampanya kapsamında faiz oranı %0,99 seviyesinden başlıyor.

ING Bank Yeni Yıl Kredisi ile nakit ihtiyaçları oldukça uygun koşullar altında karşılanabiliyor. Aşağıdaki kısımda ING Bank tarafından sunulan yeni yıl kredisi kapsamında kredi hesaplamaları yer almaktadır.

ING Bank Yeni Yıl Kredisi Hesaplama

ING Bank tarafından 2020 senesine özel olarak sunulan Yeni Yıl Kredisi Kampanyası bünyesinde 12 ay vade seçeneği ile 5000 TL kredi çekilmesi halinde 450 TL taksit ödemesi yapılıyor. Aynı kampanya kapsamında 12 ay taksit ile 10.000 TL kredi çekildiğinde aylık taksit ödemesi 899 TL olarak görülüyor. Yine 12 ay vadeli 20.000 TL kredi çekildiğinde ise aylık taksitler 1798 TL olarak belirlenmiş durumda.

Kampanya kapsamında 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri bulunuyor. 60 ay vadeli 5000 TL kredilerin aylık ödemesi 117 TL olurken, yine 60 ay vadeli 20.000 TL kredilerin aylık taksitleri 468 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Son Güncelleme: 20.12.2019 23:05
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