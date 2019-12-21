2020 İnşaat maliyetleri ne kadar oldu? 2020 Bina normal inşaat maliyet bedelleri

Her yıl yılda bir kere belirlenen inşaat maliyetleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen maliyetler kamuoyuna sunuldu. Belirlenen bu fiyatlara bakıldığında ise ev fiyatlarına ciddi bir zam geleceği düşünülmekte.

Güncel olarak belirlenen maliyetlere göre 100 metrekarelik bir evin maliyet hesaplaması şu şekilde;

Lüks İnşaatlar

Çelik Karkas Binaların

Asgari maliyet: 3027,88

Azami maliyet: 3228,90

Orta maliyet: 3128,39

Betonarme Karkas Binaların

Asgari maliyet: 1796,05

Azami maliyet: 2015,70

Orta maliyet: 1905,88

Yığma Kagir Binaların

Asgari maliyet: 1473,07

Azami maliyet: 1518,96

Orta maliyet: 1496,02

Ahşap Binaların

Asgari maliyet: 2399,02

Azami maliyet: 2644,47

Orta maliyet: 2521,75

1. Sınıf İnşaatlar

Çelik Karkas Binaların

Asgari maliyet: 2001,34

Azami maliyet: 2159,27

Orta maliyet: 2080,31

Betonarme Karkas Binaların

Asgari maliyet: 1134,26

Azami maliyet: 1246,18

Orta maliyet: 1190,22

Yığma Kagir Binaların

Asgari maliyet: 943,25

Azami maliyet: 994,90

Orta maliyet: 969,08

Yığma Yarı Kagir Binaların

Asgari maliyet: 621,65

Azami maliyet: 651,79

Orta maliyet: 636,72

Ahşap Binaların

Asgari maliyet: 1543,38

Azami maliyet: 1733,60

Orta maliyet: 1638,49

2. Sınıf İnşaatlar

Çelik Karkas Binaların

Asgari maliyet: 1328,05

Azami maliyet: 1462,94

Orta maliyet: 1395,50

Betonarme Karkas Binaların

Asgari maliyet: 726,40

Azami maliyet: 862,85

Orta maliyet: 794,63

Yığma Kagir Binaların

Asgari maliyet: 617,30

Azami maliyet: 646,07

Orta maliyet: 631,69

Yığma Yarı Kagir Binaların

Asgari maliyet: 437,93

Azami maliyet: 445,10

Orta maliyet: 441,52

Ahşap Binaların

Asgari maliyet: 996,38

Azami maliyet: 1141,38

Orta maliyet: 1068,88

Çelik Karkas Binaların

Asgari maliyet: 895,88

Azami maliyet: 996,38

Orta maliyet: 946,13

Betonarme Karkas Binaların

Asgari maliyet: 512,54

Azami maliyet: 612,99

Orta maliyet: 562,77

Yığma Kagir Binaların

Asgari maliyet: 460,86

Azami maliyet: 479,56

Orta maliyet: 470,21

Yığma Yarı Kagir Binaların

Asgari maliyet: 308,68

Azami maliyet: 314,41

Orta maliyet: 311,55

Ahşap Binaların

Asgari maliyet: 519,73

Azami maliyet: 551,33

Orta maliyet: 535,53

Taş Duvarlı Binaların

Asgari maliyet: 258,39

Azami maliyet: 318,71

Orta maliyet: 288,55

Gecekondu Tarzı Binaların

Asgari maliyet: 147,92

Azami maliyet: 229,71

Orta maliyet: 188,82

Basit İnşaatlar

Çelik Karkas Binaların

Asgari maliyet: 368,98

Azami maliyet: 449,36

Orta maliyet: 409,17

Betonarme Karkas Binaların

Asgari maliyet: 261,26

Azami maliyet: 368,98

Orta maliyet: 315,12

Yığma Kagir Binaların

Asgari maliyet: 146,44

Azami maliyet: 152,17

Orta maliyet: 149,31

Yığma Yarı Kagir Binaların

Asgari maliyet: 146,44

Azami maliyet: 152,17

Orta maliyet: 149,31

Ahşap Binaların

Asgari maliyet: 169,43

Azami maliyet: 203,81

Orta maliyet: 186,62

Taş Duvarlı Binaların

Asgari maliyet: 103,33

Azami maliyet: 163,67

Orta maliyet: 133,50

Gecekondu Tarzı Binaların

Asgari maliyet: 88,98

Azami maliyet: 103,33

Orta maliyet: 96,16

Kerpiç ve Diğer Basit Binaların

Asgari maliyet: 70,38

Azami maliyet: 88,98

Orta maliyet: 79,68