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2020 iş yeri çevre temizlik vergisi ne kadar oldu?

Yeni yıla girilmesine çok az bir zaman kala yeni senede belediyeler tarafından sunulan temizlik hizmeti için ne kadar vergi alınacağı araştırılıyor. Peki 2020 senesinde iş yeri çevre temizlik vergisi ne kadar oldu? İşte 2020 senesinde belediyeler tarafından verilen temizlik hizmeti bedeli…

02 Ocak 2020 Perşembe 00:43
2020 iş yeri çevre temizlik vergisi ne kadar oldu?

Belediyeler tarafından sunulan temizlik hizmeti için çevre temizlik vergisi alınmaktadır. Çevre temizlik vergisi iş yeri, konut ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için alınmaktadır. Vergi kapsamında vatandaşlardan alınacak bedeller her sene tekrardan belirlenmektedir.

2020 senesinde vatandaşlardan alınacak olan çevre temizlik vergisi belirlendi. 2020 senesinde alınacak olan çevre temizlik vergisi Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 52 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği bünyesinde duyuruldu.

Yapılan duyuruya göre 1 Ocak 2020 tarihinden sonra konutlar, işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için çevre temizlik vergisi tutarı, yeniden değerleme oranı olan %22,58’lik oranla tekrardan belirlendi.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizliği vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizliği vergisi tarifesi ise aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir.

İndirimli Çevre Temizliği Uygulaması

Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için tespit edilmiş tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde olanlar dışında kalkınmada öncelik sahibi olan bölgelerdeki belediyelerde ve nüfusu 5.000’den daha az olan belediyelerde %50 oranında indirimli şekilde uygulamaya alınmaktadır.

Bu bağlamda öncelikli bölgelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den daha az olan belediyelerde yer alan konutlara uygulanacak olan çevre temizlik vergisi su tüketim bedeli her metreküp için 17 kuruş olarak tahsil edilecektir. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için çevre temizlik vergisi miktarları ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:43
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