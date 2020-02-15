2020 İSPARK ücretlerine yüzde 40 zam! İSPARK sürelerine göre otopark ücretleri ne kadar oldu?

2020 yılında yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi İSPARK İstanbul’daki otopark ücretlerine %40 zam yapıldığı açıkladı. Yapılan yeni zamla birlikte İstanbul’daki en az otopark ücreti 8 liradan 10 liraya çıkmış oldu.

Yapılan açıklamada otopark ücretlerinin otopark konumlarına ve büyüklüğüne göre değişeceği de belirtildi. Otopark ücretlerine zam yapılması 2019 yılının Aralık ayında gündeme gelmiş ve İSPARK resmi intenet sitesi üzerinden açıklanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis görüşmelerinde yapılan görüşmeler sonucu yeni fiyatlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

2020 İSPARK otopark ücret listesi

İSPARK yapılan otopark zamlarının otopark konumu ve kapasitesine göre değişeceği bildirmesinin ardından vatandaşlar hangi otoparkta ne kadar ücret uygulanacağı araştırmaya koyuldu. Bölgelere göre belirlenen yeni otopark ücretleri şu şekildedir:

1.bölge olarak açıklanan ilçelerde İSPARK kapalı otopark ücreti 0-1 saat için; 11 liradan 12,5 liraya, açık otoparklar için; 8 liradan 9 liraya çıkmış oldu.

2.bölge olarak açıklanan ilçelerde İSPARK kapalı otopark ücreti 0-1 saat için; 8 liradan 9 liraya, açık otoparklar için; 11 liradan 13 liraya çıkmış oldu.

Yol kenarı otoparklar 0-1 saat aralığı için; 1.bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. bölgede 8 liradan 9 liraya çıkmış oldu.

Hal giriş ücretlerinde 0-1 saat aralığı için; Tırların 14 lira olan otopark ücreti 16 liraya, otomobillerin 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüslerin otopark ücretleri ise 10 liradan 11,5 liraya çıkmış oldu.

Bölgelere göre ücretlerin değişiklik göstermesinin aynı sıra ortalama tam gün ücreti 20 TL oldu.

İSPARK’ı ücretsiz kullanma hakları

İSPARK kullanımında şehit aileleri, gazi ve aileleri ile engelli vatandaşlar ücretsiz yararlanmaktadır. Bu gruplara giren vatandaşların ücretsiz park hakkından yararlanmak için durumlarını belirten bir belge ile İSPARK’a başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sırasında araç kaydı yapılacak ve ücretsiz otopark hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Şehit yakınları şehit yakını kartı, imzalı dilekçe ve araç ruhsatının fotokopisini İSPARK yetkililerine vermelidir. Bunun yanı sıra başvurular İSPARK’ın intenet sitesinden de yapılabiliyor.

Gazi ve gazi yakınları da gazi kartı, imzalı dilekçe ve araç ruhsatı fotokopisini yetkililere teslim etmelidir. Yine şehit yakınları gibi bu kategoridekilerde başvuruları intenetten yapabilir.

Engelli vatandaşlar için ise araç ruhsatında engelli ibaresi olmak kaydıyla yol üstü otoparklarda 3, açık ve kapalı otoparklarda ise 8 saat ücretsiz kullanma hakkı vardır. Başvuru için engel belgesi, ruhsat fotokopisi ve imzalı dilekçe gerekmektedir. Ayrıca başvuruları intenet üzerinden online olarak yapmak mümkündür.