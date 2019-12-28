2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?

Çalıştığı yerden ayrılan işçiye bir süreliğine gelir giderlerini karşılaması için devletin yardımcı olmak amacı ile verdiği işsizlik maaşı 2020 asgari ücret tutarına göre netleştiriliyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşını alma şartları ve gerekçeleri nelerdir? İşte detaylar...

2020 İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı, asgari ücretin artışına göre belirlendiğinden bu artıştan sonra işsizlik maaşına ne kadar zam geleceği ve net işsizlik maaşının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2020 Asgari ücretin ne kadar olduğunun açıklanmasının ardından işsizlik maaşına da ne kadar zam geldi belirlendi. Hesaplanan işsizlik maaşında en düşük 1.177 TL, en yüksek ise 2.354 TL olduğu netleştirildi.

İşsizlik maaşı alma şartları neler?

Kendi isteği ve arzusunun dışında işten çıkarılması,

Çalışma sürecinin sona ermesinden önceki son 120 iş günü primin yatması,

Çalışma sürecinin sona ermesinden önceki son 3 sene içerisinde en az 600 iş günü süre ile işsizlik sigortasının piriminin ödenmiş olması,

Çalışma sürecinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a giderek veya da intenet yolu üzerinden işsizlik maaşına başvuruda bulunmak.

İşsizlik maaşı ne zaman alınır?

İşsizlik maaşı almak için başvuruda bulunmuş olan vatandaşların başvurusu ay sonuna kadar sonuçlandırılmaktadır. İşsizlik maaşı her ay başında aylık olarak vatandaşa verilir. İşsizlik maaşı alacak vatandaşlar, nüfus cüzdanı ile PTTBank şubesinden işsizlik maaşlarını her ay başında alabilirler.

İşsizlik maaşı almak için başvuru nasıl yapılır?

Çalışma sürecinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR birimine giderekek veya www.iskur.gov.tr adresinden işsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilirler.