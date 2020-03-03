2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar süre ile ödenir? Ayın kaçında yatar?

2020 yılında asgari ücretin artış göstermesiyle birlikte asgari ücrete endeksli olan pek çok ödeme de otomatik olarak artış göstermiştir. Bu ücretler arasında işsizlik maaşları da bulunmaktadır. Kamu tarafından belli şartları kapsayan işsizler için işsizlik maaşı finanse edilmektedir. İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan ve gerekli şartlara haiz olan başvuru sahipleri işsizlik maaşından yararlanabilmektedir.

İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı alabilmek için;

Hizmet akdine bağlı sigortalı çalışan olmak,

Kısmi süreli iş sözleşmeli sigortalı olmak,

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tespit edilen alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılmak gerekmektedir.

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için çalışma koşullarının yanı sıra bazı başvuru şartları da belirlenmiştir. Buna göre başvuru sahibinin;

Kendi isteği veya hatası dışında işsiz kalmış olması,

İş akdinin feshedilmesinden önceki son 120 gün içerisinde prim ödenmesi,

Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi yatırılmış olması,

Hizmet akdi feshi sonrasındaki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortam üzerinden başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

Prim şartında istisnalar da bulunuyor

Hizmet sözleşmesi sona ermiş sigortalı işsizin işsizlik maaşından yararlanabilmesi için hizmet akdinin sona ermeden önceki 120 gün içinde aktif olarak çalışması gerekmektedir. Buna istisna olan bazı durumlar da söz konusudur. Buna göre;

Hastalık, disiplin cezası, genel yaşamı etkileyen durumlar, doğal afetler, ücretsiz izinler, grev, ekonomik kriz, kısmi istihdam veya işyerindeki faaliyetlerin durdurulması gibi şartlar söz konusu olduğunda son 120 gün içerisindeki prim ödemeleri buna göre değerlendirilir.

İşsizlik maaşı başvuruları nasıl yapılır?

İşsizlik maaşına başvuru yapabilmek için hizmet akdinin sona erdiği tarih itibariyle en geç 30 gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortam üzerinden yapılmalıdır. Başvuruda geçirilmiş süreler, hak sahipliği süresinden düşürülecektir.

İŞKUR resmi web sayfasından işsizlik maaş başvuruları

İşsizlik maaşına elektronik ortam üzerinden başvuru yapılabilmesi için ilk olarak İŞKUR resmi web sayfasından intenet şubesine giriş yapmanız gerekmektedir.

İŞKUR resmi web sayfasına https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden erişim sağlayarak üyelik bilgilerinizle sisteme giriş yapın. Açılan ekranda işsizlik ödeneği/ iş kaybı tazminatı başvurusu sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda taahhütname ekranını onaylayın.

Kutucuğu doldurmanız halinde kişisel bilgilerinizi dolduracağınız form sayfasına yönlendirileceksiniz.

Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup onaylayarak işsizlik maaş başvurusu için başvurunuz tamamlanacaktır.

e-Devlet ile işsizlik maaş başvurusu

İşsizlik maaş başvurunuzu e-Devlet üzerinden yapacaksanız ilk olarak sisteme giriş yapmalısınız. Arama bölümüne ‘’işsizlik ödeneği’’ yazarak ‘’işsizlik ödeneği/iş kaybı tazminatı başvurusu’’ seçeneğine tıklayın. Başvuru seçeneğine tıklamanız halinde açılan sayfada taahhütnameyi onaylayın. Kişisel bilgilerinizi içeren formu eksiksiz bir şekilde doldurup onaylayarak İŞKUR işsizlik maaşı başvurularınız onaylanmış olacaktır.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

2020 yılında asgari ücrete yüzde 15.03 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte 2020 yılında en düşük işsizlik maaşı 1168 TL iken bu tutar en fazla 2336 TL oldu. İşsizlik maaşı tespitinde son 4 ay içerisinde alınan brüt ücret ortalamasının yüzde 40’ı hesaplanmaktadır. Bu bağlamda işsizlik maaşları 1168-2336 TL aralığında, çalışılan süre zarfında alınan ücrete göre değişmektedir. İşsizlik maaşlarının hesaplamasını yapabilmek için;

Son 4 ay içerisindeki brüt maaş ortalamasını alın,

Ortalamanın yüzde 40’ını hesaplayın,

Elde edilen sayının binde 7.59’unu çıkarın.

İşsizlik maaşı kaç ay verilir?

600 gün sigortalı olarak çalışan bir kişi 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışan bir kişi 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışan bir kişi ise 300 gün süreyle işsizlik maaşı alabilmektedir.

İşsizlik maaşları ne zaman yatırılır?

İşsizlik maaşları her ayın 5’inde yatırılmaktadır. Bu tarih hafta sonuna denk gelirse, ilk iş gününde ödemeler yapılacaktır. Ödemeler, PTT şubesinden alınabilmektedir. Hesaba yatırılan ödenek eğer 6 ay içerisinde çekilmezse, tutar İşsizlik Sigortası Fonu’na emanet olarak devredilmektedir. 5 yıllık dönem içerisinde başvuru yaparak hak ettiğiniz işsizlik ödeneği hesaptan tarafınıza transfer edilir.