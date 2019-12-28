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2020 İşsizlik maaşına zam geldi mi? İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2020 işsizlik maaşına da zam geldi mi, işsizlik maaşı ne kadar oldu gibi sorular gündeme geldi. 2020 yılında uygulanacak işsizlik maaşı asgari ücretle birlikte belli oldu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:03
2020 İşsizlik maaşına zam geldi mi? İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

2020 yılının asgari ücret tutarı belli oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalarla yaptığı görüşmelerin ardından asgari ücreti açıkladı. Yeni yılda asgari ücrete %15,03 oranında zam yapıldı. Asgari ücret brüt olarak 2943 TL, net olarak ise 2324 TL oldu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından işsizlik maaşının ne kadar olduğu da merak edilmeye başlandı.

Yıl Sonu Enflasyonu %15,03

Yıl sonu enflasyon oranının %12 olacağı tahmin ediliyordu. Ancak tahminler yanlış çıktı ve enflasyon oranı 3 puan artarak %15,03 oldu.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?

2020 yılında en yüksek işsizlik maaşı 2354 TL olurken, en düşük işsizlik maaşı ise 1177 TL oldu.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşını sigortalı olarak çalışan kişiler, iş sözleşmesi ile çalışan kişiler ve çalışma izni olan yabancı işçiler alabilir.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

- Kusuru olmadan işsiz kalmak,

- İşin sonlanmasından önceki 120 gün içerisinde prim ödenerek çalışmış olmak,

- İşin sonlanmasının önceki 3 sene içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortasının ödenmiş olması,

- İşin sonlanmasından sonraki en az 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapmak.

Son Güncelleme: 28.12.2019 16:03
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