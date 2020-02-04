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2020 Kamu işçilerine yapılacak tediye ödemeleri miktarı belli oldu

Kamu işçileri için her yıl 4 taksitle olmak suretiyle ilave tediye ödemeleri yapılmaktadır. 2020 yılında kamu işçilerine yapılacak tediye ödemeleri miktarı belli oldu.

04 Şubat 2020 Salı 16:00
2020 Kamu işçilerine yapılacak tediye ödemeleri miktarı belli oldu

Kamu işçilerine ödenecek 913 TL ilave tediye ödemeleri için geri sayım başladı. Kamu personeli ve kadroya geçen taşeron işçiler için her yıl dört taksitle ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Edinilen bilgilere göre 2020 yılı için ilk tediye ödemesi 913 TL olarak vatandaşlara yatırılacak. Kamu işçileri her yıl düzenli olarak 52 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödemesi almaktadır.

Her yıl düzenlenen tediye ödemeleri 4 taksit şeklinde ödenmektedir. Bu bağlamda 2020 yılı 1. taksit tediye ödemeleri de Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Geçtiğimiz yıllarda ilk taksit ödemesi Ocak ayında yatırılmıştı. Uygulamanın bu yılda da aynı şekilde yapılması bekleniyor. Ocak ayı içerisinde ödeme yapılmaması halinde Şubat ayında ödemelerin yapılacağı ön görülüyor.

2020 yılı ilave tediye ödemesi nasıl hesaplanır?

Kamu işçileri ve kadroya geçen taşeron işçiler için ikramiye ödemeleri 2020 yılı için çalışanların günlük ücreti üzerinden hesaplanır. 2020 yılı için ilave tediye ödemelerindeki ilk taksit ödemesi kamu çalışanının toplam 13 günlük ödemesi olarak ödenecek. İlave tediye ödemelerinin esas aylık kazanç hesaplamalarında fazla mesailer, evlilik durumu, çocuk primi, ayni yardım, hafta ve genel tatil ücreti dikkate alınır. İlave tediye ödemeleri işçinin ücretine bağlı olarak yapılmaktadır.

İlave tediye ödemeleri kadroya geçen taşeron işçiler için yapılır. Tediye ödemeleri yılın tamamında çalışan işçiler için 52 günlük olarak ödenir. Ocak ayında ödenmesi beklenen tediye ödemelerini bekleyen işçiler tediye ödemeleri kapsamında 13 günlük işbaşı ödemesi alacaklar. Öte yandan belediyelerde taşeron olarak istihdam edilirken, belediye firmalarına geçiş yapan işçilere kanun gereği ilave tediye ödemesi yapılmamaktadır.

İlave tediye ödemelerinin haczedilmesi söz konusu olamaz. Yargıtay kararında tediye ödemelerine haciz konulamayacağı yasalarca koruma altına alınmıştır. İlave tediye ödemelerinden yalnızca sigorta primleri ve damla vergisi kesilmektedir.

2020 yılı ilave tediye ödemeleri ne kadar?

2020 yılı için taşeron işçiler de dahil olmak üzere 13 günlük ödeme yapılacak. Bu tutar asgari ücretli bir işçi için minimum 913 TL olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda maksimum tediye ödemesi yapılacak tutar 4000 TL olarak kararlaştırılmıştır. 4000 TL brüt ücret alan bir kamu çalışanı 1239 TL tediye ödemesi alacaktır.

Son Güncelleme: 04.02.2020 16:00
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