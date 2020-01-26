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2020 Kosgeb uygulamalı girişimcilik eğitimi

KOSGEB yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere eğitimler vermeye devam ediyor. Düzenlemiş olduğu eğitimler ile birçok vatandaşa girişimcilik sertifikası veren KOSGEB girişimcilere umut oluyor. işte, 2020 KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi ve detayları.

26 Ocak 2020 Pazar 14:07
2020 Kosgeb uygulamalı girişimcilik eğitimi

KOSGEB yeni iş yeri açmak isteyen veya halihazırda iş yeri bulunan esnaflara destek veren bir kuruluştur. Düzenlemiş olduğu Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile katılımcılara hibe ve faizsiz kredi veren KOSGEB 2020 yılında da bu uygulamasına devam edecek. 

Eğitim Nasıl Düzenlenir?

Bu eğitimler KOSGEB ve İşkur tarafından düzenlenmektedir. Tek katılım şartı 18 yaşını doldurmak olan bu eğitimler tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmektedir. Bu eğitimler yıl içerisinde belirli dönemlerde tekrarlanmaktadır. Bu dönemlerde KOSGEB ve İşkur’un belirlemiş olduğu merkezlerde eğitimler düzenlenir. Bu eğitimlere katılım mecburidir. Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, KOSGEB’in resmi intenet sitesi üzerinden kursların başlama tarihlerini takip etmelidir. Resmi başvurular ise eğitimin başlama tarihinden önceki 5 gün içerisinde yapılmalıdır. 

Kimler Başvurmalıdır?

KOSGEB kurslarına katılmanın tek şartı ilkokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Bu şartları sağlayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı KOSGEB kurslarına katılım sağlayabilir. Bu eğitimler Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde gerçekleşmektedir. Belediyeler, üniversiteler ve KOSGEB tarafından belirlenen bazı kurumlarda verilen bu eğitimlere başvurular ilgili birimlerde yetkili görevliler tarafından yapılmaktadır. KOSGEB hibe veya faizsiz kredi desteği alabilmek için öncelikle eğitim programlarına katılmanız gerekmektedir. Bu eğitim programlarına katılmayan vatandaşların başvuruları dikkate alınmamaktadır. Eğitimlere katılıp başarılı bulunan vatandaşlar ise iş yerlerini kurabilirler, bu iş yeri KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmalıdır. İş yerinizi açmadan önce iş yeri açma planınızı dokümanlar şeklinde KOSGEB’e sunmanız gerekmektedir.  Bunların yanı sıra KOSGEB sizleri bir mülakata tabii tutacaktır. Bu mülakatta size açmak istediğiniz işletme hakkında bazı özel sorular yöneltilecektir. Bu ön elemeyi geçen adayların başvuruları kabul edilecektir.  

KOSGEB eğitim programları 32 saat sürmektedir. Bu 32 saatlik eğitim sonrasında katılımcılara tüm hibelerden yararlanmalarını sağlayacak bir sertifika verilmektedir. 

KOSGEB Kursunun İçeriğinde Neler Öğretilir?

İşletme açmak, yürütmek alanında uzmanlaşan bireyler tarafından verilen eğitimler belirlenen konferans salonlarında gerçekleşmektedir. Her sınıfta 15 katılımcı bulunmaktadır. Aynı zamanda KOSGEB tarafından görevlendirilmiş bireylerde eğitimler vermektedir. Anlatılan derslerin içeriği ise daha çok girişimcilikte nasıl hayatta kalınır sorusu üzerinedir. Anlatıcılar, katılımcıların iş fikirlerine katkı sağlamak, iş fikrini bulmada yardımcı olmak, pazarlama tekniklerini anlatmak, iş yeri nasıl yönetilir gibi konular üzerinde durmaktadır. Bu kurslar önceki dönemlerde 70 saat sürmekteyken günümüzde 32 saat sürmektedir. Katılımcıların devamlılığı ise büyük bir önem taşımaktadır. Devamlılık, imza sistemi üzerine kurulmuştur. Kurs sonunda gerçekleşen sınavda devamlılığında etkisi göz önünde bulundurulur. Hem yapılan sınavda hem de devamsızlık da başarılı olan vatandaşlara ise sertifikaları teslim edilir. Katılımcılar almış oldukları bu girişimcilik sertifikası ile KOSGEB hibe ve faizsiz kredi imkanlarından yararlanmaktadır. Bu sertifikaya sahip olmayan hiçbir vatandaş bu imkanlardan yararlanamaz. 

Eğitimin İşleyişi ve İş Planı Hazırlama 

KOSGEB verilen eğitimler öncesinde katılımcılardan iş planlarını anlattıkları bir belge istemektedir. Bu eğitimleri en büyük amacı iş planı oluşturma ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmektir. Eğitimlerde de genel olarak bu konu üzerine eğilim yaşanır. Kursa katılmayan vatandaşlar iş planı hazırlamayı bilmedikleri için bu eğitimlerde iş planlama öğretilmektedir. Ve katılımcıların yapmış oldukları sunumlar KOSGEB yetkilileri tarafından kanaat oluşturmada büyük bir önem taşımaktadır. Kursa katılım sağlamak ve istenilenleri doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek sizlere avantaj sağlayacaktır. 

EGİTİM VE HİBE ADIMLARI

Eğitim ve Hibe Adımları

KOSGEB tarafından verilen bu eğitimler sizin iş hayatına daha emin adımlarla atılmanıza katkı sağlayacaktır. Bu eğitimler verilmiş olan sertifika sizlere güven sağlayacaktır. Bu yüzden eğitimin tüm adımlarına katılmalı ve girişimcilik sertifikanızı başarılı bir şekilde almalısınız. Almış olduğunuz eğitimlerin bitmesinden 1 ay sonra düzenlenen bir program ile sertifika kazanmaya hak kazanan vatandaşlar sertifikalarını teslim alırlar.

Eğitim Başvuru Şartları 

KOSGEB eğitimlerine daha önce KOSGEB eğitimlerine katılmamış ve herhangi bir yüz kızartıcı suçu bulunmayan, 18 yaşını doldurmuş ve ilkokul mezunu olan her birey katılım gösterebilmektedir. Bu kurslar belirli dönemlerde 32 saat sürecek şekilde verilmektedir. Ayrıca halihazırda devlet memuru olan vatandaşlar da KOSGEB kurslarına başvuruda bulunabilir. Devlet memurlarında ise şöyle bir şart vardır. Hiçbir devlet memuru görevine devam ediyorken almış olduğu sertifikayı kullanamaz, hibe ve faizsiz kredilerden yararlanamaz. Ancak emekli oldukları zaman bu sertifikayı kullanabilirler. KOSGEB eğitimlerine katılan bireyler almış oldukları sertifikayı ömür boyu kullanabilirler bu konu da herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.  Kurum tarafından 50.000 TL hibe ve 100.000 TL faizsiz kredi imkanı 2020 yılında da devam etmektedir. 

KOSGEB eğitim tarihlerine ise https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/ugeliste bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Son Güncelleme: 26.01.2020 14:07
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