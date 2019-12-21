2020 lüks inşaat maliyetleri belli oldu! İşte 2020 lüks inşaat maliyetleri

Herhangi bir bina veya konutun maliyeti dıştan dışa yüz ölçümü ve metrekare normal inşaat maliyet miktarının çarpılması sonucunda bulunur. Bu miktarlar her sene Maliye Bakanlığınca belirlenir ve açıklanır.

Yeni yılla birlikte inşaat sınıfları niteliklerine göre 5 gruba göre ayrılacak. Bu gruplar lüks inşaat, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve basit inşaat şeklindedir.

Lüks inşaatlar, normal konforun üzerinde özellikleri olan yapılar denmektedir. Bir lüks inşaatın 2020 yılındaki maliyeti şu şekilde olacak:

Lüks inşaat özellikleri

Dış duvarlar: Mermer, çini, bakır kaplamalı olmalıdır.

Çatı örtüsü: Bakır ve kurşun kaplamalı, ısı yalıtımlı olmalıdır.

Tavan: 2’den fazla odası gizli ışıklandırma, ses tecritli asma tavanı olmalıdır.

İç duvarlar: 2’den fazla odası ısı ve ses yalıtımlı ve sert ağaç kaplamalı olmalıdır.

Taban (Döşeme): 2’den fazla odası mermer ve benzeri tabii taş, ahşap parke, halı kaplamalı olmalıdır.

Merpenler: Tabii taş kaplamalı, işlemeli demir ve sert ağaç korkuluklu ve küpeşteli olmalıdır.

Pencereler: Tabii taş kaplamalı, işlemeli demir ve sert ağaç korkuluklu ve küpeşteli olmalıdır.

Kapılar: Masif sert ağaç kasalı ve kanatlı, kapitone kaplamalı, işlemeli metal kasa ve kanatlı, özel cam kanatlı ve özel aksamlı olmalıdır.

Banyo ve WC: Mermer ve benzeri tabii, taş kaplamalı, lüks veya özel imal edilmiş küvet, çift lavabo, klozet ve benzeri aksamlı banyo, aynı vasıflarda WC olmalıdır.

Isıtma: Klima tesisatlı (soğuk, sıcak), şömineli ve devamlı sıcak su olmalıdır.

Ayıca lüks inşaatların içinde Çelik Karkas Binalar asgari 3027,88, azami 3228,90, Orta: 3128,39 olurken Betonarme Karkas asgari 1796,05, azami 2015,70, orta 1905,88 olmalıdır. Bunun dışında Yığma Kagir Bina asgari 1473,07, azami 1518,96, orta: 1496,02 olurken, Ahşap Binalarında Asgari 2399,02, azami 2644,47, orta 2521,75 olması gerekmektedir.