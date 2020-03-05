2020 Mart Ayı Enflasyon rakamlarına göre kira zammı ne kadar oldu?

Ev sahiplerinin ve kiracıların beklediği haber geldi. Mart 2020 için kira zammı oranları açıklandı. Bilindiği üzere ev kira zamları TEFE ve Tüfe oranındaki değere göre belirlenmektedir. Ev sahibine bağlı olarak belirlenen bu oranlardan daha az zam yapmak ya da hiç yapmamak ev sahibinin inisiyatifine kalmış bir durumdur.

2020 Mart ayı kira zammı ne kadar yapılacak?

Şubat ayı içerisinde TEFE ve TÜFE oranına bağlı olarak %14,52 kira artış oranı bulunmaktaydı. Bu durum Mart ayında değişerek tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık bazda %12,37, aylık da %0,35 oranında artış yaşandı. TÜFE rakamlarında Şubat ayı içerisinde bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre de %1,71, önceki yılın aynı ayına göre ise %12,37 ve toplamda %13,94 artış meydana geldi.

Bu değerlere göre 2020 Mart ayı içerisinde ev sahipleri kiracılarına %13,94 oranında zam yapabileceklerdir. Ocak ayında sözleşmesi sona eren bir vatandaş, Şubat ayı için zamlı olarak kira ödemek zorundadır. Şubat ayı kira ödemesi için yapılacak zam oranının belirlenmesinde de TÜİK’in belirlemiş olduğu Ocak 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak, Şubat ayı için kira artış bedeli bulunur. Elde edilen bedel kira üzerinde uygulanacak olan zam oranı Şubat ayı için zam oranı olmaktadır.