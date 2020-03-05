2020 Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Bu ay kiranıza ne kadar zam gelecek? İşte 2020 Mart ayı kira artış oranları

Kira sözleşmesini Mart ayı içerisinde yenileyecek kişiler için kira zam oranları belli oldu. Kiralara yapılacak zamlar TEFE ve TÜFE oranına göre ve Borçlar Kanunu kapsamında hesaplanmaktadır. 2018 yılında enflasyon oranlarındaki artıştan dolayı kiracılara fazla zam yapılmıştı. Ancak daha sonra alınan bir kararla kira artış hesaplamasında düzenlemeler yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Eylül ayında açıklanmıştı. Yeni ekonomi paketine göre kira zammı oranları artık üretici fiyat endeksine göre hesaplanmayacaktır. Yeni kararla birlikte kira artış oranları TÜFE’ye göre hesaplanmaya başlandı.

Mart Ayı Kira Artış Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Mart ayında kira sözleşmesi imzalayacak yada yenileyecek kişilere uygulanacak olan zamlar belli oldu.

TÜFE senelik olarak %12,37, aylık olarak ise %0,35 oranında arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi de senelik olarak %9,26, aylık olarak ise %0,48 oranında artış gösterdi.

TÜFE’de Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir öndeki senenin Aralık ayına göre %1,71, 2018’in aynı ayına göre %12,37 ve 12 aylık ortalamada %13,94 artış yaşandı.

Yİ-ÜFE Şubat ayında bir önceki aya göre %0,48, bir önceli senenin Aralık ayına göre %2,33, bir önceki senenin aynı ayına göre %9,26 ve 12 aylık ortalamalara göre %14,18 oranında artış yaşandı.

Mart Ayı Kira Hesaplama Öneği

- Mevcut kira bedeli: 1000 TL

- Zam oranı: yüzde 13.94

- Zam bedeli: 139 TL

- Zamlı kira bedeli: 1.139 TL