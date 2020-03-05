2020 Mart ayı kira artışı zam oranı belli oldu! Ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapacak?

Mart ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kira artış oranlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Kira artış oranları hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak edilen bir konudur. Bu ay içerisinde uygulanacak kira zammının ne kadar olduğunun açıklanması bekleniyordu. Geçen ay TÜİK tarafından 3 Şubat tarihinde açıklanan kira zamlarının Mart ayının da 3’ünde kira artış oranlarının açıklanması bekleniyordu.

2020 Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?

2020 yılı Mart ayı kira artış oranı 3 Mart 2020 tarihinde sabah 10.00’da TÜİK tarafından açıklandı. Bu ay kiralara en fazla %13,94 oranında zam yapılacak.

Mart Ayı Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?

TÜFE yıllık olarak %12,37, aylık %0,35 artış gösterdi ve TÜFE’de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre de %0,35 oranında bir önceki ayın Aralık ayına göre de %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre de %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre de %13, 94 artış gösterdiği belirtildi.

2020 Şubat Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?

Şubat ayında TÜFE'de bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gözlendi. Bu rakamlar göz önüne alınınca kiralara Şubat ayında %14,52 oranında zam yapıldı.

TEFE- TÜFE Kira Artış Nasıl Hesaplanır?

Öneğin;

Mevcut kira bedeli: 1000 TL olsun,

Zam oranı: %15.18,

Zam bedeli: 158.7 TL olur,

Zamlı kira bedeli: 1.158 TL olmaktadır.

Resmi Kira Artış Hesaplama (Ocak ve Şubat Ayları Kira Artış Oranları ile Kira Bedeli Hesaplama Önekleri)

-1.750 TL Kirası Olanlar İçin Ocak 2020 Kira Zam Oranı: 265,65 TL, Şubat 2020 Kira Zam Oranı: 254,10 TL.

-2.000 TL Kirası Olanlar İçin Ocak 2020 Kira Zam Oranı: 303,60 TL, Şubat 2020 Kira Zam Oranı: 290,40 TL.

-2.500 TL Kirası Olanlar İçin Ocak 2020 Kira Zam Oranı: 379,50 TL, Şubat 2020 Kira Zam Oranı: 363,00 TL.

-3.000 TL Kirası Olanlar İçin Ocak 2020 Kira Zam Oranı: 455,40 TL, Şubat 2020 Kira Zam Oranı: 435,60 TL.

-500 TL Kirası Olanlar İçin Ocak 2020 Kira Zam Oranı: 75,90 TL, Şubat 2020 Kira Zam Oranı: 72,60 TL.

-750 TL Kirası Olanlar İçin Ocak 2020 Kira Zam Oranı: 113,85 TL, Şubat 2020 Kira Zam Oranı: 108,90 TL.

-1.000 TL Kirası Olanlar İçin Ocak 2020 Kira Zam Oranı: 151,80 TL, Şubat 2020 Kira Zam Oranı: 145,20 TL.

-1.250 TL Kirası Olanlar İçin Ocak 2020 Kira Zam Oranı: 189,75 TL, Şubat 2020 Kira Zam Oranı: 181,50 TL.

-1.500 TL Kirası Olanlar İçin Ocak 2020 Kira Zam Oranı: 227,70 TL, Şubat 2020 Kira Zam Oranı: 217,80 TL.

-1.700 TL Kirası Olanlar İçin Ocak 2020 Kira Zam Oranı: 258,06 TL, 2020 Şubat Kira Zam Oranı: 246,84 TL.

Ev Sahipleri Kiraya Ne Kadar Zam Yapabilir?

Resmi kira zam oranları YEP ile yapılan düzenleme ile birlikte 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak belirlenmektedir. Her ay TÜİK enflasyon rakamlarını açıklar, bunun yanında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması da açıklanır ve bu ortalamayı ev sahipleri kiracılara uygulayabiliri. Resmi kira zam oranı TÜFE tarafından belli olmaktadır ve ev sahipleri bu orana göre zam yapabilmektedir.

Ev sahipleri tarafından bu oran aşılırsa yani oranın üzerinde bir zam yapılırsa bu kanunen yasak bir işlem olur ve karşılıklı olarak ev sahibi ila anlaşılabilir ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilir. Yasal olarak kira zam oranının üstüne çıkmak yasak ancak altında zam yapmak serbesttir.

Yasal Kira Zam Oranı Ne Demek?

Yasal kira zam oranı TÜFE tarafından belirlenen orandır. Borçlar Kanununa göre kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi baz alınmaktadır ve bu yılın başında yapılan düzenleme ile birlikte kira artışları, 12 aylık ortalama TÜFE hesaplamasına göre yapılmaktadır. Kiracı ve ev sahibi anlaşırlarda sözleşme üzerinde bu oranın altında kalacak şekilde istediği gibi zam yapabilmektedir. Ancak bu oranın üstünde zam yapılması yasal değildir.

Kiracı Kirayı Ödemezse Ne Yapılmalıdır?

Kiracı, ev sahibine borcunu ödemezse kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilir ve 30 gün süre verilir. Bu sürecin işlemesi zorunludur. Bu süre geçtikten sonra kiracı ödemeyi yine yapmadıysa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip sonucu icra mahkemesine olay taşınır ve mahkeme tahliye talep edebilir.