2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?

2020 yılı Mart ayına girilmesiyle birlikte kredi ve mevduat faiz oranları da yükselmeye başladı. Buna göre bankaların; konut, ihtiyaç, taşıt ve mevduat faiz oranları araştırılıyor. ING Bank konut kredisi faiz oranları yüzde 0.94’te yüzde 0.99’a güncellendi. TEB ise konut kredisi faiz oranını yüzde 0.94’ten yüzde 0.99’a artırdı.

32 günlük mevduat faiz oranı yüzde 1 oranında artış gösterirken, uzunca bir süredir dalgalı olarak seyrettiği yüzde 10’dan 11’e ulaştı.

Kredi ve mevduat oranları yükseldi

Tüketici kredisi yüzde 1.05’ten yüzde 1.19’a güncellenirken böylelikle ucuza kredi bulma fırsatı 1 ay sürdü. Mevduat faizi 1 puan yükselerek vergi hariç yüzde 10’dan yüzde 11’e yükselmiş oldu.

8 bin TL daha fazla faiz

Konut kredilerindeki bu artışla 10 yıl vadeli 200 bin TL değerindeki kredi taksiti 2 bin 786 TL’den 2 bin 855 TL’ye güncellendi. Krediyi alanlar ise toplamda 336 bin 520 TL yerine 344 bin 835 TL ödeme yapacaklar. Böylelikle vatandaş bir önceki haftaya nazaran 8 bin 317 TL daha fazla faiz ödemiş olacak. Tüketici kredilerindeki artışla 50 bin TL ve 3 yıl kredi çekmiş olan bir kişi ise aylık 50 TL daha fazla ödeme yapacak.

Kamu bankaları faiz oranlarını güncellemedi

Özel bankalar kredi ve mevduat faizlerini yukarı yönlü güncellerken kamu bankaları faiz oranlarında henüz bir değişikliğe gitmedi. Global finans ortam ve Suriye sorunu ile birlikte BİST hareketi özel bankalarda endişeye sebep oldu. Merkez Bankası’nın son faiz indirimi de enflasyon ve kurda son zamanlarda yukarı yönlü eğilim sebebiyle tartışılmaktaydı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Merkez’in gerçekleşen değil beklenen enflasyonu baz alıp yapmış olduğu faiz indirimlerini ‘’negatif reel faiz politikası’’ olarak adlandırması piyasayı negatif etkilemekte. BIST, geçtiğimiz gün yüzde 4’den daha fazla değer kaybederken dolar/TL ise son 9 ayın en yüksek seviyesi olan 6.2698’e çıktı. Tahvil faizi ise yüzde 12.5’e kadar yükseldi.

32 günlük vadeli mevduat faiz oranları artışa geçti

Bankaların kredi faiz oranlarıyla birlikte uzunca bir süredir düşüş eğilimi devam eden vadeli hesap faiz oranları da artış gösterdi. Vergi hariç mevduat faiz oranı yüzde 1 oranında yükselirken, uzunca bir süredir dalgalı seyrettiği yüzde 10’dan 11’e artış gösterdi. Yaşanan artışlarla birlikte en yüksek faiz veren banka yüzde 11.30 ile Burgan Bank oldu.

Konut kredisi nasıl alınır?

Konut kredisi, kısa süre içerisinde birikim yapmadan ev sahibi olabilmek için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisiyle çok sayıda kişi konut sahibi olmuştur. Bu kredi türünü kullanabilmek için bankanın gerekli gördüğü bazı şartların sağlanması gerekiyor. İlk olarak konut kredisi çekmek istediğiniz evin krediye uygun olması gerekmektedir. Aksi halde konut kredisi başvurularınız onaylanmayacaktır. Bankalar, verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına almaktadırlar. Bu şartlar altında müşteriye kredi verilir. Bankalar kredi tutarını evin belirlenen fiyatının yüzde 80’i olarak tespit etmiştir.

Satın alacağınız evin tamamına kredi çekmeniz mümkün olmayacaktır. Bu süreçte konut kredisi verileceğinden ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır ve kredi tutarı da bu bağlamda belli olur.