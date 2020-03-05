2020 Mart ayı SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri ne zaman banka hesaplarına yatar?

Milyonlarca emekli SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli olmuştur. Emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar için her kurum emekli maaşının hangi tarihte yatacağını açıklamıştır. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapıldığı belirlenmiştir. Emekli maaşı cumartesi gününe geldiyse bu maaş Cuma günü yatırılır. Pazar gününe geldiyse maaşınızı pazartesi günü alabilirsiniz.

SSK Emekli Maaşlarının Ödeme Günleri

SSK üzerinden emekli olan vatandaşlar, tahsis numaralarına göre belirlenen günler içerisinde maaşlarını alabilmektedir. Günler şu şekilde ayarlanmıştır:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

Bağ- Kur Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri yapılmaktadır. Ödeme günleri şu şekilde ayarlanmıştır:

-Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

-Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

-Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

-Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

SSK Emeklileri Maaş Ödeme Günleri

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli maaşlarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiştir. Ödeme günleri şunlardır:

-Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

-Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

-Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

-Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

-Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

-Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

-Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

-Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

-Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

-Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenir.

Emekli Sandığı Emekli Maaşının Ödeme Günleri

Emekli sandığından emekli olanlar doğum tarihlerine göre aylık ödeme tarihlerini belirlemektedir. Ödeme günleri gruplara ayrılmıştır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler:

-Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

-Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

-Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

-Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

-Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler:

-Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

-Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

-Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

-Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

-Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler:

-Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

-Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

-Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

-Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

-Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Tahsis Numarası Nedir?

Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan vatandaşlara verilen bir numaradır. SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığı ile takip etmek amacı ile herkese tahsis numarası verilmişti. Bu numara sayesinde emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenmekte ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yatırılır. Tahsis numaralarını öğrenen emekliler maaşlarının hangi tarihte yattığını kolayca öğrenebilir. En yakın SGK kurumuna giderek tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

Tahsis Numarası İntenet Üzerinden Nasıl Sorgulanabilir?

Emekli vatandaşlar tahsis numaralarını e-devlet üzerinden kolayca öğrenebilir. E-devlet sistemi üzerine giriş yapınız. Daha sonra Sosyal Sigortalar Kurumu işlemler menüsünden Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi kısmına gidiniz ve evrak takibi veya evrak sorgulama kısmına tıklayınız. Tahsis numranızı belgede görebilirsiniz.

Kimlere Bayram İkramiyesi Veriliyor?

SGK'dan aylık alan,

SSK, Bağ-Kur,

Emekli Sandığı emeklileri,

Ölüm aylığı alanlar,

Şehit yakını ve gaziler,

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları,

Şeref aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

Yeni Emekliler Bayram İkramiyesi Alabilecek

Emeklilerin rahat etmesini sağlamak için devlet harekete geçti. Geçen yıl 20.7 milyar lira bayram ikramiyesi, 4.2 milyar lira da promosyon ödemesi yapıldı. Emeklilere dördüncü bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin hazırlıklar da tamamlandı.

İkramiyenin Ağustos ayının ilk haftasında verilmesi planlanıyor. Ödemelere ilişkin net tarihler SGK tarafından ilan edilmektedir. Bu tarihe kadar emekli olan, emekli maaşı yeni bağlananlara da ikramiye verilecek. Eşi veya anne-babasından aylık alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme alabilecek.

Yılda iki kez bin lira şeklinde verilen bayram ikramiyeleri eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden eş ve çocukları yararlanabilmektedir. Bayram ikramiyesi için başvuru yapmaya gerek yoktur.