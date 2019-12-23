2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Araç sahiplerinin merakla beklediği 2020 yılı Motorlu Taşıt Vergisiyle ilgili miktarlar açıklandı. Yapılan yeni değerlendirmelerle yüzde 12 oranında bir artış gösteren tutarlarda hangi araca ne kadar vergi ödeneceği Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendi.

Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulundupu vergi oranlarında aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önce ise aracın yaş ve motor hacmine göre MTV ödenmesi gerekiyor.

İşte araç sahiplerinin 2020 yılında ödeyeceği Motorlu Taşıtla Vergisi miktarları:

(01-01-2018 öncesi tescil)

- 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı 2020 MTV’si: 964 lira

- 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı 2020 MTV’si: 1679 lira

- 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı 2020 MTV’si: 2763 lira

- 1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı 2020 MTV’si: 4670 lira

- 4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı 2020 MTV’si: 672 lira

- 4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı 2020 MTV’si: 1259 lira

- 4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı 2020 MTV’si: 2316 lira

- 4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı 2020 MTV’si: 3596 lira

- 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı 2020 MTV’si: 376 lira

- 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı 2020 MTV’si: 730 lira

- 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı 2020 MTV’si: 1364 lira

(01-01-2018 sonrası tescil)

- 1-3 yaş 0-1300 cc aralığı Matrahı 46 bin 300 liraya kadar 2020 MTV’si: 964.32 lira

- 1-3 yaş 0-1300 cc aralığı Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası 2020 MTV’si: 1059.52 lira

- 1-3 yaş 0-1300 cc aralığı Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü 2020 MTV’si: 1156.96 lira

- 1-3 yaş 1301-1600 cc aralığı Matrahı 46 bin 300 liraya kadar 2020 MTV’si: 1678.88 lira

- 1-3 yaş 1301-1600 cc aralığı Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası 2020 MTV’si: 1846.88 lira

- 1-3 yaş 1301-1600 cc aralığı Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü 2020 MTV’si: 2014.88 lira

- 1-3 yaş 1601-1800 cc aralığı Matrahı 115 bin 900 lira 2020 MTV’si: 3260.32 lira

- 1-3 yaş 1601-1800 cc aralığı Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü 2020 MTV’si: 3557.12 lira

- 1-3 yaş 1801-2000 cc aralığı Matrahı 115 bin 900 lira 2020 MTV’si: 5136.32lira

- 1-3 yaş 1801-2000 cc aralığı Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü 2020 MTV’si: 5603.36 lira