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2020 Öğrenciye kredi kartı veren bankalar

Bazı bankalar üniversite öğrencilerine özel kredi kartları vermektedir. Bankalar 2020 yılında da öğrencilere kredi kartı vermeye devam edecek. İşte 2020 yılında öğrencilere kredi kartı veren bankalar…

01 Ocak 2020 Çarşamba 17:55
2020 Öğrenciye kredi kartı veren bankalar

Bazı bankalar öğrencilere özel olarak kredi kartları vermektedir. Bu kredi kartları öğrencilere özel avantajlarla sunulmaktadır. Öğrenciler hangi bankadan kredi kartı alacağına karar verirken taksit seçeneklerine özellikle dikkat etmektedir.

Hemen her banka üniversite öğrencilere özel olarak kredi kartı vermektedir. Kredi kartının ödemeleri düzenli olarak yapılırsa kart limiti de buna paralel olarak artmaktadır. Kartı alan öğrenciler limitlerini arttırmak için bankayla özel olarak da görüşebilir. Öğrenciler kredi kartı alırken düzenli bir gelirlerinin olduğunu kanıtlamak zorundadır. Öğrenciler burs veya diğer gelirleri kredi kartı alırken gösterebilir.

Öğrenci Kredi Kartlarının Şartları

Bankalar üniversite öğrencilerine özel olarak kredi kartı verirken bazı şartların sağlanmasını istemektedir. Kredi kartı şartları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Bu şartları sağlayan üniversite öğrencileri bankalardan kredi kartı alabilir.

- Öğrenci belgesi bankaya verilmelidir.

- 18 ile 26 yaş arasında olmalıdır.

- Nüfus cüzdanı fotokopisinin bankaya verilmesi gerekmektedir.

- Türk vatandaşı olmak,

- Sözleşmenin imzalanması,

Üniversite öğrencileri kredi kartı başvurularını en yakın banka şubesinden, intenet bankacılığından veya mobil uygulamadan yapabilir. Öğrenci kredi kartı alırken dikkatli araştırma yapmak gerekir. Çünkü bazı bankalar başvurulara onay vermemektedir.

Garanti Bankası Bonus Genç Kredi Kartı

Garanti Bankası’nın üniversite öğrencilerine özel olarak sunduğu Bonus Genç kredi kartıyla pek çook avantaj sağlanmaktadır. Bu kredi kartıyla oyun dünyasında indirimler, alışverişlerde fazladan taksitler, kart ücreti alınmaması, ulaşımdaki bazı indirimler gibi fırsatlar üniversite öğrencilerine sunulmaktadır.

Akbank exi26 Kredi Kartı

Akbank’ın exi26 kredi kartında havale masrafı yoktur. Öğrenciler puan kazanarak ve kart aidatı ödemeden exi26 kredi kartlarını kullanabilir.

İş Bankası İş’te Üniversiteli Öğrenci Kredi Kartı

İş Bankası’nın öğrenciye özel kredi kartını almak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Üniversite eğitimine akademik olarak devam eden öğrencilere İş’te Üniversiteli kredi kartı verilmektedir. Ayrıca öğrencilerden kart aidatı istenmemektedir ve taksit imkanları sağlanmaktadır.

Denizbank D-Şarj Bonus Kredi Kartı

Denizbank D-Şarj Bonus kredi kartı için öğrencilerden aidat ödemesi talep etmemektedir. Her 6 ayda 200 TL harcama sözü veren öğrencilere 10 TL bonus verilmektedir. Ayrıca hafta sonu tiyatro ve sinema filmlerinde %10 indirim yapılmaktadır. Anlaşmalı yerlerde de %10’a varan indirimler yapılmaktadır.

Türkiye’de hizmet veren ve öğrencilere özel olarak kredi kartı veren diğer bankalar şunlardır:

- Ziraat Bankası Bankart Genç kredi kartı,

- Vakıfbank Like Card,

- Halkbank Parafree,

- TEB ÜniversiTEB kredi kartı

Bankaların şubelerinden veya intenet bankacılığı sistemlerinden üniversite öğrencilerine özel kredi kartları için bilgi alınabilir. Bankalar öğrencilere verdikleri kredi kartları pek çok avantaj sağlamaktadır. Ancak bankaların hepsi kart başvurularına onay vermemektedir. Bundan dolayı kredi kartı başvurusu yaparken araştırma yapmak gerekmektedir.

Son Güncelleme: 01.01.2020 17:55
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