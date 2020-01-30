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2020 Öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

2020 yılıyla birlikte öğretmen maaşlarında yapılacak olan maaş artışları açıklanmıştı. Bunun yanı sıra öğretmenler, 2020 öğretmen ek ders ücreti ne kadar olacağını merak ediyor. 2020 yılı öğretmen maaşları ve ek ders ücretleri haberimizde.

30 Ocak 2020 Perşembe 08:52
2020 Öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

Eğitim sektörü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük önem görüyor. Ülkemizde gerek devlet gerekse de özel sektörde binlerce öğretmen görev yapıyor. Bunun yanı sıra öğretmen olmayı bekleyen binlerce mezunda mevcut. Atamalarını bekleyen öğretmenler bu sırada özel kurumlarda öğretmenlik yapabiliyor.

Öğretmenlerin maaş konusu çokça merak edilen konulardan biridir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin ek ders ücretleri de oldukça merak ediliyor. Öğretmenlerin 2020 yılı maaşları belli oldu. Bu gelişmenin ardından gözler 2020 yılı ek ders ücretlerine çevrildi.

Öğretmen nedir? Ne demek? Kimdir?

Öğretmen bir dersi, bilim dalını, konuyu, bilgiyi başkalarına anlatan, öğretmeye çalışan kişidir. Halk arasında hoca, eski adıyla muallim de denmektedir. Ülkemizin kurucusu öğretmenlere büyük önem vermiştir. Öğretmenler bir toplumun ideallerini, amaçlarını gerçekleştirecek olan kişileri yetiştirmede çok önemli role sahiptir. Atatürk’ün öğretmenlere hitap ettiği ‘Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözüyle bunu desteklemektedir.

Ek ders nedir? Ne demek?

Öğretmenlerin belli bir haftalık programı vardır. Bu programlar öğrenci sayısına, hocanın dalına ve ders yoğunluğuna göre belirlenmektedir. Bir öğretmenin programı dışında bir derse girmesi veya hafta sonu kurslarına girmesi gibi durumlarda ek ders ücreti alır. Bu ücretlerle öğretmen maaşları 1000 TL ile 2000 TL arasında bir artış gösterir. Ek ders ücretleri her yıl maaşlar gibi Ocak ve Temmuz aylarında artar.

Öğretmenler ek ders nasıl alır?

Bir öğretim kurumunda öğretmen eksiği olduğu durumlarda yaşanan bu eksikliği gidermek için bir öğretmen derse girer. Derse giren hoca fazladan ders verdiği için ek ders ücreti alır. Bir okulda 4 tarih hocasına ihtiyaç varken 2 tarih hocası varsa, bu iki tarih hocası haftalık dersleri bölüşür. Böylelikle kendi dersleri dışında iki katı ders vermiş olan bu öğretmenler 1500 TL ek ders ücreti alır. Böylece 3000 TL olan maaşı 4500 TL olur.

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Ek ders ücretleri öğretmenlerin eğitim durumu, görev yaptıkları yer ve tarihe göre değişir. Bunun yanı sıra ek ders alan hocalara şartlara göre saat başına ek ders ödemeleri yapılıyor.

Gündüz eğitimi kapsamında 140 gösterge rakamının katsayısı ile çarpımıyla çıkan sonuca göre ücret ödenir. Ayrıca yüksek lisans yapan öğretmenlere ek ders ücreti %5 daha fazla, doktora yapmış olan öğretmenlere ise %15 daha fazla ödenir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yarıyıl ve yaz dönem,, hafta sonu günlerinde 18.00’den sonra verilen dersler 150 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanır.

Bunun yanı sıra özel eğitime muhtaç öğrencilere ders verilen kurumlarda çalışan öğretmenlere %25 daha fazla ek ücret verilir.

Ayrıca cezaevlerinde ders veren öğretmenlere de %25 daha fazla ücret verilmektedir. Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapanlara ise %100 fazla ücret verilir.

Öğretmen ek ders ücreti 2020 ne kadar?

2020 yılının ilk altı ayı içindeki ders saati başına belirlenen gösterge rakamı yılın ikinci altı ayı ile katsayı çarpımıyla ek ders ücreti hesaplanır. Bu ücretten gelir vergisi ve damga vergisi düşmektedir. Bunun sonucunda ortaya net ek ders ücreti çıkar. Geçen senenin ikinci yarısında oluşan enflasyon farkı da bu seneki ücretleri etkilemektedir.

2020 ek ders

Son Güncelleme: 30.01.2020 08:52
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