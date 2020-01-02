2020 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu?

Öğretmenler maaş karşılığı girdiği derslerin haricinde fazladan derse girerek aldıkları ücrete ek ders ücreti denir. Kanuna göre öğretmenler haftada 15 saat derse girer. Yani 15 saatin üzerinde ders veren öğretmenler ek ders ücreti altında ödeme alırlar.

2020 zamlı ek ders ücretleri

Öğretmenlerin maaşları hakem kararıyla belirlendiği gibi ek ders ücretleri de toplu sözleşme görüşmeleri hakem kararı ile belirlenir. 2020 yılında kamu görevlileri %4+4 ve 2021 yılında 3+3 oranında zam almıştı. Ek ders ücretleri de bu oranda artmıştır. Sözleşmeli veya kadrolu öğretmenlerin alacakları ek ders ücretleri yeni yılın ilk ayında zamlı olarak verilecek.

Yeni yılla birlikte öğretmenlerin alacakları net ek ders ücretleri kadrolu öğretmenler adına 16.0 TL oldu. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders için alacakları zam ise 13.25 TL olarak açıklandı. Geçen yıl kadrolu öğretmenlerin aldığı ek ders ücreti 15.40 TL, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ise 14.76 TL olmuştu.

Yeni yılla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan kadrolu öğretmenlerin net ek ders ücretleri enflasyon farkı ile birlikte 16.32’den 17.04 TL’ye yükseldi. Ayrıca bakanlığa bağlı olarak görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti de 14.02’den 14.59 TL’ye yükseldi. Geçen yıl kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti farkı 2.32 TL iken yeni yılda bu rakam 2.41 TL’ye yükselecek.