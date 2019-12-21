2020 Öğretmen maaşları ne kadar? 2020 Devlet ve özel sektör öğretmen maaşları

Dünyada en saygın meslek olarak görülen öğretmenlik oldukça önemlidir. Her ülkenin en çok önem verdiği konu eğitimdir. Her yıl eğitim için çalışmalar yapılır, para harcanır ve en iyi eğitim sistemine ulaşılmaya çalışılır.

Genç nesillerin çağa uygun yetişmesi çok önemlidir. Girişimci olması, ülkesine ve dünyaya katkı sağlaması hedeflenir. Bu nedenle öğretmenlere büyük roller düşer. Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere verdiği önemi ‘’Öğretmenler, gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır.’’diyerek belirtmiştir. Öğretmenlere bu kadar büyük sorumluluklar düşerken verilen maaş merak edilmektedir.

ÖĞRETMEN NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Bilgiyi öğretmeyi meslek edinmiş kişilere öğretmen denmektedir. Devlette veya özel sektörde çalışabilirler. Bireyleri uzmanlık alanında eğitmekle görevlidirler. Bu eğitimi verirken aynı zamanda onları topluma kazandırırlar.

Öğretmen olmak isteyenler gerekli eğitimleri aldıktan sonra öğretmen olabilirler. Alan eğitimi alabilir veya pedagojik formasyon ile öğretmen olabilirler.

Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları çoktur. Yaş fark etmeksizin eğitim verebilme yetkinliğinde olmalıdırlar ve sadece öğrencilerle değil çevreyle, aileyle, toplumla da iç içe olmalıdır. Devlette de özel sektörde de bu durum değişmez.

Öğretmenler, gelecek nesillere en iyi şekilde eğitim vermelidir. Müfredat konularının yanı sıra onların iyi birere birey olmalarını da sağlamalıdır. Öğrencilerin farklılıklarını göz önünde bulundurarak kendi sistemlerini oluşturmalı ve gelişimlerini sürekli takip etmelidirler. Gerici bir sistemden uzak durmalı, şiddet gibi yöntemlere başvurmamalıdırlar.

ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI

Her yıl öğretmenlik mesleği ile ilgili yenilikler gelebilmektedir. 2020 yılında öğretmenlerin çalışma saatleri ve çalışma şartları değişiklik gösterebilir. Devlette çalışan öğretmenlerin çalışma saatleri ders programlarında göre değişmektedir. Haftada en fazla 45 saat çalışan öğretmenlerin çalışma saatleri branşlarına göre ve okullara göre değişmektedir.

Ek derslere göre de çalışma saatleri değişmektedir. Öğretmenler 08.00 ile 18.00 saatleri arasında çalışmaktadırlar. Genel olarak bu saatler bilinmektedir. Çalışma saatleri yoğun olan öğretmenler velilerine de zaman ayırmak zorundadır.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2020

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin çalışma saatleri devlette çalışan öğretmenlere göre daha fazla ve daha zorludur. Üstün bir hizmet beklenmektedir ve çalışma saatleri de bu yüzden fazladır. Branş öğretmenleri de sınıf öğretmenleri kadar çok çalışmaktadır. Genelde haftanın 6 günü çalışırlar ve mesaileri 09.00 da başlayıp 18.00 da sona erer.

Öğretmenlerin maaşları devlette çalışanlar ve özel sektörde çalışanlar olarak ikiye ayrılı ve farklı şekilde ödenir. Devlette toplu sözleşmeler ve ülkenin enflasyon durumu maaşları ve zamları belirlerken, özel sektörde firmanın maaş politikası maaş belirleyici etken olur.

Devlette öğretmenlerin aldığı maaş 4 bin 300 TL’dir. Yeni başlayan öğretmenlere 4 bin 100 TL verilmektedir. Özel sektörde ise asgari ücretle başlama olasılığınız oldukça fazla. Maaşlar çalışma yıllara göre değişir ve 10 bin TL ye kadar çıkabilir. Özel derslerle birlikte bu miktar artar.

DEVLET ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2020

9/1 derecesinde yeni başlayan öğretmenlerin maaşı: 4 bin 050 TL.

7/3 derecesinde 5 yıl deneyimli öğretmen maaşı: 4 bin 100 TL.

5/2 derecesinde 10 yıl deneyimli öğretmen maaşı: 4 bin 200 TL.

3/1 derecesinde 15 yıl deneyimli öğretmen maaşı: 4 bin 300 TL.

2/3 derecesinde 20 yıl deneyimli öğretmen maaşı: 4 bin 400 TL.

1/4 derecesinde 25 yıl deneyimli öğretmen maaşı: 4 bin 500 TL.

ÖZEL SEKTÖRDE ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2020

Özel sektörde öğretmen maaşları firmadan firmaya büyük değişiklik göstermektedir. Yeni başlayanlara genellikle 2500 TL verilmektedir. Deneyim arttıkça öğretmen maaşları oldukça yükselir ve ek derslerle birlikte zamanla 10 bin TL ye ulaşabilmektedir.