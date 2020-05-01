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2020 Ramazan Bayramı ihtiyaçları için anında kredi başvurusuyla 50 bin liraya kadar düşük faizli kredi

Ramazan bayramı için verilen ihtiyaç kredileri merak edilmeye devam ediyor. 2020 ramazan bayramı ihtiyaçları için anında kredi başvurusuyla 50 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi veren ilk banka İŞ Bankası oldu. Müşteriler İş Bankası 2020 Bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor. İşte Ramazan bayramı ihtiyaçları içi duyurulan 50 bin TL kredi ve detayları.

01 Mayıs 2020 Cuma 23:09
2020 Ramazan Bayramı ihtiyaçları için anında kredi başvurusuyla 50 bin liraya kadar düşük faizli kredi

Koronavirüs salgını nedeni ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketleri dağıtılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan BDDK başkanının 100 baz puan faiz indirimi de yeni paketlerin duyurulmasına neden oldu. Yeni kredisini duyuran ilk banka ise İŞ Bankası oldu. İş Bankası ramazan ayında mutfak ihtiyaçları için müşterilerine 50.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi seçeneği sunuyor.

İş Bankası tarafından yayınlanan kampanyaya göre, ”90 güne varan ödemesiz dönemli, size özel belirlenen faiz oranlı Anında Bayram Kredisi’ne İşCep’ten veya İntenet Şubesi’nden hemen başvurun, 50.000 TL’ye kadar ve 60 aya varan vadeler ile nakit ihtiyacınızı kolayca karşılayın.”  İfadeleri kullanıldı.

İŞ Bankası bayram kredisi 2020

Faiz indirimleri sonrasında ilk duyuruyu yapan İş Bankası bayram kredisi için geri ödeme planları, faiz oranları, vade seçenekleri gibi pek çok konuda aydınlatıcı bir duyuru yaptı. Geleneksel kampanyaların bu yıl ki en iyi yanı 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma imkanı oldu. Yapılan duyuruya göre müşteriler ödemelerine 3 ay sonra başlayabilirler. Vade seçeneğini 3-60 gibi geniş bir aralığa yayan İş Bankası kredi faiz oranını ise %0,96’dn başlatıyor.

50.000 TL bayram kredisi

İş Bankasından alınacak 50.000 TL bayram kredisi için seçilecek 36 ay vade ile ödemeler, aylık 1.729,16 TL, faiz oranı %1,03 olacaktır. Buna göre geri ödenecek tutar ise 62.249,76 TL olacaktır.

 

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Son Güncelleme: 01.05.2020 23:09
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