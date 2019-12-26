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2020 sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Sigara ne kadar olacak?

Uzun zamandır sosyal ağlarda en çok gündemde olan konu sigara zamlarıydı . Zam listelerinin paylaşıldığı hesaplarda konu ile alakalı birçok iddia ortaya atıldı. İşte herkesin merak ettiği, 2020 sigara fiyatlarına zaman gelecek mi ve sigara ne kadar olacak sorularının cevapları.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:22
2020 sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Sigara ne kadar olacak?

SİGARA ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?

Günler hatta aylar öncesinde sosyal ağlarda sigara zammı konuşulmaya başlandı. Geniş takipçi kitleleri olan sosyal medya hesaplarında çeşitli zam listeleri paylaşıldı. Tüm bu iddialara rağmen konu ile ilgili resmi bir açıklama hala gelmedi.

SİGARAYA NEDEN ZAM GELMİŞTİ?

Sigara satışlarında ki vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratmaktadır. “Mali çarpan” vergi ya da maliyetteki fiyat artışlarının perakende ürünlere katlanarak yansıması sonucunu doğurmaktadır. Mali çarpan’ın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende ürünlere 9,3 oranında yansımaktadır. Sigara vergileri Ocak ayında %63’ten %67’ye çıkartılmıştı. Bu da bizlere ortalama 2,5 TL olarak yansımıştır. 

SİGARA PAKETLERİNDE YENİ DÖNEM

Yapılan yeni düzenlemeye göre marka, ayırt edici ibare ve diğer tüm zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getiriliyor. Bu uygulama sigara ve diğer tüm tütün ürünleri için geçerlidir.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılmış olan yazılı açıklama, yarından itibaren yeni paketli ürünlerin üretim başlayacak. Eski paketlerin satışı ise 5 Ocak 2020’ye kadar yapılabilecek. 5 Ocak 2020’den sonra eski paketli ürünlerin satılması yasaklanacak ve piyasada eski paketler bulunmayacaktır.

Düz ve standart paketlerin dikkat çekici olmamasına önem verilecek. Her açıdan standart olan paketlerin çeşitli grafik tasarımları ile çekici hale getirilmesi engellenecek. Bir başka hedef ise paket üzerinde bulunan sigaranın nelere yol açabileceğini anlatan mesajların etkilerinin arttırılmasıdır. 

Yapılan bu düzenleme sonrasında tüm paketlerin, 'Pantone 448 C Mat' rengine sahip olacağı belirtildi. Markaya ait simge ve logo paketlerden kaldırılırken, verilen bilgilerin yazım şekli, rengi ve konumu standart hale getirilmiştir. 

Standart olarak üretilecek olan paketlerin üzerinde bulunan uyarıların alanı %65’den %85’e çıkartıldı ve önceden sadece ön tarafında bulunan bu uyarılara hem ön hem arkada bulunma zorunluluğu getirildi. Yeni paketler için 14 yeni mesaj belirlendi.

Yapılan düzenleme ile ürünlerin ayırt edici özellikleri paketlerin ön tarafında yer alacak. Eğer paketlerde iç ambalaj bulunuyorsa marka ve ayırt edici ibare bu ambalaj kısmına yazılacak.

Yapılan düzenlemede paketlerin yan tarafı da değerlendirilmekte. Paketlerin yan yüzeylerinin yarısı sigaranın zararlarına dair mesaj içermektedir.Yeni paketlerin hepsinde "Sigara içmek öldürür - hemen bırakın" uyarısı ve "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" mesajı bulunacaktır.

Mevcut bulunan paketlerin yan kısımlarında bulunan zifir, nikotin ve karbon monoksit değerlerinin yazılı olduğu dikdörtgen kutu kaldırılarak yerine caydırıcı mesajlar yerleştirildi. Aynı zamanda mevcut paketlerde ki "18 yaşını doldurmayanlara satılamaz" uyarısı, "18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir" şeklinde değişime uğradı. 

14 Yeni Caydırıcı Mesaj

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte 14 tanede yeni caydırıcı mesaj ve fotoğraf geliştirildi. 

Caydırıcı mesajlardan bazıları şu şekildedir;

- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır." mesajı.

- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur." mesajı.

- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır." mesajı.

- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır." mesajı.

- "Sigara en büyük inme nedenidir." mesajı.

- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur." mesajı.

- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur. mesajı."

- "Sigara içenler genç yaşta ölür." mesajı.

2020’de düz ve standart paket uygulamasına geçecek olan ülkeler;

-Türkiye,

-Avustralya,

-Kanada,

-Birleşik Krallık

-Fransa.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:22
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