2020 SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak?

2019 yılının sonuna yaklaşırken, yeni yılda emeklilere verilecek maaşlar rakamları en çok tartışılan konular arasındadır. Tartışma en çokta SSK ve BAĞKUR aracılığıyla emekli olan kişileri ilgilendiriyor.

2020 yılında emekliler iki bayram ikramiyesi ve iki kez de zam alacaklar. Diğer taraftan emeklilerin birçoğu için Mart ayı itibariyle promosyon ödemesi yapılacak. 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden Bağ-Kur ve SSK emeklilerine zam uygulanacaktır. Bunun dışında memuriyetten emekli olanlara zam oranı yüzde dört olacaktır, yalnız enflasyon 2019’un ikinci altı ayında yüzde beşi aşarsa enflasyon farkı iade edilecektir. Benzer zamlar Temmuz ayında da uygulanacak ve birçok emekli için 2020 yılı, promosyon yılı gibi görünüyor. 2017 Mart ayında ilk banka promosyonları emeklilere verilmişti. Daha önce verilen 1000₺ bayram ikramiyesi 2020 yılında da emeklilere iki defa verilecektir.

2020 Yılı Memur Maaşları

Ülkemizde istihdam edilen bireyleri kamu ve özel sektör elemanı olarak ikiye ayrılıyor, bu ayrımın bir sonucu olarak farklı emeklilik uygulamaları ortaya çıkıyor. Memur emeklileri ve işçi emeklileri farklı emekli sandıklarına sahip oluyorlar. Memur emeklileri toplu sözleşme yaparak hükümet yetkilileri ve sendika arasında uzlaşı ile zam almaktadırlar. Yakın zamanda yapılan bir toplu sözleşmeden ötürü, 2020 yılında, iki altı aylık döneminde ayrı ayrı ve her bir dönem için yüzde dört olmak üzere, toplam yüzde sekizlik bir zam alabileceklerdir. Durum memur emeklileri için böyleyken, Bağ-Kur ve işçi emeklileri 2019 yılı ikinci yarısında gerçekleşen toplam enflasyon oranı, şimdilik bu 5.71 olarak görünmektedir, kadar zam alacaklardır. Bu zam tek seferde yansıyacaktır.

Emekliler İçin Enflasyon Oranı Kadar Zam

Uygulama

Emekliler için ilk ödeme yılın ilk ayında yapılacaktır. 2019 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam uygulanacaktır. Emekliliği memuriyetten olanlara ise yüzde dört kadar zam yapılacaktır. Bu zammın haricinde eğer enflasyon oranı ikinci yarıda yüzde beşi geçerse enflasyon oranında bir ödeme daha yapılacaktır. Benzer zamlar Temmuz ayında da yapılacak ve öyle görünüyor ki 2020 emeklilerin zihnine bir promosyon yılı olarak kazınacaktır. 2017 yılının Mart ayında emeklilere ilk banka promosyonu verilmişti. Bu yıl verilen bayram ikramiyesi de emekli vatandaşlara yine her bayram için 1000₺ olmak üzere iki defa ödenecektir.

"Emekli aylığındaki zam oranı, asgari ücretteki artış ile eşitlenmeli. Bu oran asgari ücretteki artışın altına düşmemeli. Ocak ayında emekli maaşlarına bu fark yansıtılabilir."

Yukarıdaki sözlerin sahibi TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan’dır. Namık Bey’in bahsettiği sistem gerçekleşirse, Ocak ve Temmuz aylarında emekliler zamlarını alabileceklerdir. Diğer taraftan asgari ücrete uygulanan oran emeklilerin oranından yüksek ise emekliler bu farkı Ocak ayı ödemelerinde elde edebileceklerdir. Bunu basit bir şekilde şöyle açıklayabiliriz; eğer asgari ücrete yapılan zam yüzde on ve emeklilere yapılan zam yüzde beş ise kalan yüzde beş Ocak ayında emekli maaşlarına ek olarak yatırılacaktır.