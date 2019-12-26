İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114377
ALTIN
287.444
DOLAR
5.9359
STERLİN
7.6918
EURO
6.5810

2020 SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2020 yılında maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Dolayısıyla “2020 SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?” sorusu ile ilgili tartışmalar milyonlarca emeklinin ana gündemini oluşturuyor. 2020 yılında SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarının ne kadar olacağı ile ilgili bütün detayları haberimizde bulabilirsiniz.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:41
2020 SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar olacak?

2019 yılının sonuna yaklaşırken, yeni yılda emeklilere verilecek maaşlar rakamları en çok tartışılan konular arasındadır. Tartışma en çokta SSK ve BAĞKUR aracılığıyla emekli olan kişileri ilgilendiriyor.

2020 yılında emekliler iki bayram ikramiyesi ve iki kez de zam alacaklar. Diğer taraftan emeklilerin birçoğu için Mart ayı itibariyle promosyon ödemesi yapılacak. 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı üzerinden Bağ-Kur ve SSK emeklilerine zam uygulanacaktır. Bunun dışında memuriyetten emekli olanlara zam oranı yüzde dört olacaktır, yalnız enflasyon 2019’un ikinci altı ayında yüzde beşi aşarsa  enflasyon farkı iade edilecektir. Benzer zamlar Temmuz ayında da uygulanacak ve birçok emekli için 2020 yılı, promosyon yılı gibi görünüyor. 2017 Mart ayında ilk banka promosyonları emeklilere verilmişti. Daha önce verilen 1000₺ bayram ikramiyesi 2020 yılında da emeklilere iki defa verilecektir.

2020 Yılı Memur Maaşları

Ülkemizde istihdam edilen bireyleri kamu ve özel sektör elemanı olarak ikiye ayrılıyor, bu ayrımın bir sonucu olarak farklı emeklilik uygulamaları ortaya çıkıyor. Memur emeklileri ve işçi emeklileri farklı emekli sandıklarına sahip oluyorlar. Memur emeklileri toplu sözleşme yaparak hükümet yetkilileri ve sendika arasında uzlaşı ile zam almaktadırlar. Yakın zamanda yapılan bir toplu sözleşmeden ötürü, 2020 yılında, iki altı aylık döneminde ayrı ayrı ve her bir dönem için yüzde dört olmak üzere, toplam yüzde sekizlik bir zam alabileceklerdir. Durum memur emeklileri için böyleyken, Bağ-Kur ve işçi emeklileri 2019 yılı ikinci yarısında gerçekleşen toplam enflasyon oranı, şimdilik bu 5.71 olarak görünmektedir, kadar zam alacaklardır. Bu zam tek seferde yansıyacaktır.

Emekliler İçin Enflasyon Oranı Kadar Zam

Emekliler için ilk ödeme yılın ilk ayında yapılacaktır. 2019 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam uygulanacaktır. Emekliliği memuriyetten olanlara ise yüzde dört kadar zam yapılacaktır. Bu zammın haricinde eğer enflasyon oranı ikinci yarıda yüzde beşi geçerse enflasyon oranında bir ödeme daha yapılacaktır. Benzer zamlar Temmuz ayında da yapılacak ve öyle görünüyor ki 2020 emeklilerin zihnine bir promosyon yılı olarak kazınacaktır. 2017 yılının Mart ayında emeklilere ilk banka promosyonu verilmişti. Bu yıl verilen bayram ikramiyesi de emekli vatandaşlara yine her bayram için 1000₺ olmak üzere iki defa ödenecektir.

Uygulama

"Emekli aylığındaki zam oranı, asgari ücretteki artış ile eşitlenmeli. Bu oran asgari ücretteki artışın altına düşmemeli. Ocak ayında emekli maaşlarına bu fark yansıtılabilir."

Yukarıdaki sözlerin sahibi TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan’dır. Namık Bey’in bahsettiği sistem gerçekleşirse, Ocak ve Temmuz aylarında emekliler zamlarını alabileceklerdir. Diğer taraftan asgari ücrete uygulanan oran emeklilerin oranından yüksek ise emekliler bu farkı Ocak ayı ödemelerinde elde edebileceklerdir. Bunu basit bir şekilde şöyle açıklayabiliriz; eğer asgari ücrete yapılan zam yüzde on ve emeklilere yapılan zam yüzde beş ise kalan yüzde beş Ocak ayında emekli maaşlarına ek olarak yatırılacaktır.  

 

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rebul kolonyaları Japonlarla ortak oldu
Rebul kolonyaları Japonlarla ortak oldu
Asgari ücrette sona gelindi! Görüşmeler bugün tamamlanıyor; Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücrette sona gelindi! Görüşmeler bugün tamamlanıyor; Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan asgari ücret ile ilgili önemli açıklama
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu

Popüler Haberler

Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
MEB Öğretmen Şikayet hattı yeni numarası
PTT personel alımı KPSS puan sınırı kaç olacak? 2020 PTT personel alımı KPSS puanı
Aile Bakanlığı engelli destek hattı telefon numarası
Happy Center indirim günleri 24-31 Aralık 2019 kataloğu
Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu? Tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü?
Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları
Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Günlük burç yorumları 27 Aralık 2019 Cuma - Burç yorumunuz size bugünki yaşantınız için neler söylüyor?
Cansu Taşkın kaza yaptı! Cansu Taşkın nasıl? Lüks aracı ile direğe çarptı, arabası pert oldu!
2020'de kaç gün resmi tatil olacak? 2020 Resmi tatil tarihleri
Efeoğlu Konağı nerdedir? Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor?
Terör ihbar hattı numarası kaçtır?
Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme
2020 Finansbank yeni yıl kredi kampanyası
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izlendi mi, dizi tuttu mu?
Kuzey Yıldızı dizisi yeni bölüm neden yok? 4 Ocak ve 11 Ocak'ta kuzey yıldızı neden yayınlanmıyor? Kuzey yıldızı yeni bölüm ne zaman?
Akbank yeni yıl kredi kampanyaları 2020
Bu hafta vizyona girecek filmler hangileri? Bu hafta vizyona giren filmler ve fragmanları
2020 Yılı tapu harçları ne kadar oldu? İşte yeni yıl tapu harcı rakamları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.