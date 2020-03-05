betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
108978
ALTIN
329.747
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9197
EURO
6.8830

2020 Şubat kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2020 kira artış oranı ve kira hesaplama örneği

TÜİK verileri açıklandı ve ''2020 Şubat kira artış oranı ne kadar oldu?'' sorusunun yanıtı da ortaya çıkmış oldu. İşte Şubat 2020 kira artış oranı ve kira hesaplama örneği.

05 Mart 2020 Perşembe 00:45
2020 Şubat kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2020 kira artış oranı ve kira hesaplama örneği

TÜİK, TÜFE Ocak 2020 rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamların içerisinde bulunan 12 aylık TÜFE rakamları resmi kira artışı olarak uygulanacaktır. Bu bağlamda kiraya Şubat ayında yüzde 14.52 oranında zam yapılabilecek. TÜFE’de 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya oranla yüzde 1.35, bir önceki yılın Aralık ayına oranla yüzde 1.35, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1.15 ve on iki aylık ortalamaya göre yüzde 14.52 oranında artış gösterdi.

Mal sahipleri kiracısına bu orandan daha fazla zam yapamayacaklar.

2020 Ocak ayı kira zammı ne kadar olmuştu?

TÜFE, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya oranla yüzde 0.74, geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre yüzde 11.84, bir önceki yılın aynı ayına göreyse yüzde 11.84 ve 12 aylık ortalamaya göre yüzde 15.18 oranında artış gösterdi. Bu bağlamda mal sahipleri kiracılarına Ocak ayında en fazla yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

Buna göre;

1000 TL kira bedeli olan bir taşınmazın kiralama bedeli 2020 yılı Ocak ayı itibariyle en fazla 1151 TL olabilecek.

Kira artışları neye göre yapılmaktadır?

Resmi kira artış oranı TÜFE rakamlarına göre yapılmaktadır. TÜİK tarafından bu rakam yüzde 15.18 olarak duyurulurken bu oran ev sahiplerinin uygulayabileceği en yüksek kira zammı olacak. Bu bağlamda taşınmaz sahipleri mevcut kira bedeline maksimum yüzde 15.18 oranında zam yapabilecektir. Ancak karşılıklı anlaşmaların neticesinde daha düşük bir oranda zam yapılabilecek.

Yasal kira zam oranı nedir?

Borçlar Kanunu’na göre kira artış rakamlarında son 12 aylık ÜFE baz alınmaktaydı. Yılbaşı itibariyle yapılan düzenlemelerle kira artışları 12 aylık ortalama TÜFE rakamlarına göre yapılmaktadır.

Kiracı kirayı ödemezse ne yapılmalıdır?

Eğer kiracı, kira borçlarını ödemiyorsa kiracıya önce noterden ödeme ihtarı gönderilerek 30 gün süre verilir. Eğer bu süre tamamlandıktan sonra halen ödeme yapılmıyorsa tahliye davası veya icra takibi yoluyla takip yapılacak İcra Mahkemesi’nden tahliye talep edilebilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından Orta Vadeli Ekonomi programı geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıklamıştı. YEP kapsamında kira zammı artık ÜFE rakamlarına göre değil, TÜFE oranlarına göre belirlenecek.

TÜİK’in açıkladığı TÜFE rakamlarıyla bir konut sahibinin kiracısına yapabileceği tavan zam tutarı belirlenmektedir. Ancak kiracı ve ev sahibi aralarında anlaşmaya varırlarsa bu orandan daha düşük zam yapılabilir. TÜFE rakamlarına göre kira artışlarının yapılabiliyor olması, ev sahibinin kiracıya fahiş oranlarda zam yapmasını engellemeye yönelik olmaktadır.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a tazminat davası açtı
Ziraat Bankası 100 Bin TL faizsiz hayvancılık kredisi şartları ve detayları
Ziraat Bankası 100 Bin TL faizsiz hayvancılık kredisi şartları ve detayları
Ukrayna para birimi nedir? Kaç TL'dir?
Ukrayna para birimi nedir? Kaç TL'dir?
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
İzmir Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı
Yazılımcı nasıl olunur? Yazılımcı mesleği kazancı ne kadardır?
Mucize Doktor Damla kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Doya Doya Moda 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
Ankara Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
Emeklilere avantajlı kredi kartı veren bankalar
6 Mart Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 kanalların yayın akışları! TV'de yer alan diziler ve programlar
Özel numaradan arayan nasıl öğrenilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.