2020 Şubat kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2020 kira artış oranı ve kira hesaplama örneği

TÜİK, TÜFE Ocak 2020 rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamların içerisinde bulunan 12 aylık TÜFE rakamları resmi kira artışı olarak uygulanacaktır. Bu bağlamda kiraya Şubat ayında yüzde 14.52 oranında zam yapılabilecek. TÜFE’de 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya oranla yüzde 1.35, bir önceki yılın Aralık ayına oranla yüzde 1.35, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1.15 ve on iki aylık ortalamaya göre yüzde 14.52 oranında artış gösterdi.

Mal sahipleri kiracısına bu orandan daha fazla zam yapamayacaklar.

2020 Ocak ayı kira zammı ne kadar olmuştu?

TÜFE, 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya oranla yüzde 0.74, geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre yüzde 11.84, bir önceki yılın aynı ayına göreyse yüzde 11.84 ve 12 aylık ortalamaya göre yüzde 15.18 oranında artış gösterdi. Bu bağlamda mal sahipleri kiracılarına Ocak ayında en fazla yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

Buna göre;

Kira artışları neye göre yapılmaktadır?

1000 TL kira bedeli olan bir taşınmazın kiralama bedeli 2020 yılı Ocak ayı itibariyle en fazla 1151 TL olabilecek.

Resmi kira artış oranı TÜFE rakamlarına göre yapılmaktadır. TÜİK tarafından bu rakam yüzde 15.18 olarak duyurulurken bu oran ev sahiplerinin uygulayabileceği en yüksek kira zammı olacak. Bu bağlamda taşınmaz sahipleri mevcut kira bedeline maksimum yüzde 15.18 oranında zam yapabilecektir. Ancak karşılıklı anlaşmaların neticesinde daha düşük bir oranda zam yapılabilecek.

Yasal kira zam oranı nedir?

Borçlar Kanunu’na göre kira artış rakamlarında son 12 aylık ÜFE baz alınmaktaydı. Yılbaşı itibariyle yapılan düzenlemelerle kira artışları 12 aylık ortalama TÜFE rakamlarına göre yapılmaktadır.

Kiracı kirayı ödemezse ne yapılmalıdır?

Eğer kiracı, kira borçlarını ödemiyorsa kiracıya önce noterden ödeme ihtarı gönderilerek 30 gün süre verilir. Eğer bu süre tamamlandıktan sonra halen ödeme yapılmıyorsa tahliye davası veya icra takibi yoluyla takip yapılacak İcra Mahkemesi’nden tahliye talep edilebilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından Orta Vadeli Ekonomi programı geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıklamıştı. YEP kapsamında kira zammı artık ÜFE rakamlarına göre değil, TÜFE oranlarına göre belirlenecek.

TÜİK’in açıkladığı TÜFE rakamlarıyla bir konut sahibinin kiracısına yapabileceği tavan zam tutarı belirlenmektedir. Ancak kiracı ve ev sahibi aralarında anlaşmaya varırlarsa bu orandan daha düşük zam yapılabilir. TÜFE rakamlarına göre kira artışlarının yapılabiliyor olması, ev sahibinin kiracıya fahiş oranlarda zam yapmasını engellemeye yönelik olmaktadır.