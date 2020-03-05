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2020 Şubat TEFE TÜFE enflasyon oranı ve rakamları açıklandı!

TUİK, 2020 Şubat ayı TEFE TÜFE enflasyon oranlarını ve rakamlarını açıkladı. Günlerdir beklenen açıklama bugün geldi. Yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat endeksinde yıllık ,15 aylık ise %1,35 oranında artış yaşandı.

05 Mart 2020 Perşembe 00:41
2020 Şubat TEFE TÜFE enflasyon oranı ve rakamları açıklandı!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranları, yıllık olarak %12,15, aylık olarak ise %1,35 arttı. Bazı sektörlerde artış yaşanırken bazı sektörlerde ise geçtiğimiz yıl Mart ayına göre düşüş yaşandığını söylemek mümkün. Düşüş yaşanan an gruplarda ki oranlar ise şu şekilde; 

-Eğlence ve kültür: %5,66

-Giyim ve ayakkabı: %6,00

-Ev eşyası: %7,51

Bu düşüşün yanı sıra geçtiğimiz Mart ayına oranla artış yaşanan diğer gruplar ise şu şekildedir;

-Alkollü içecekler ve tütün: %42,21

-Eğitim: %15,11

-Çeşitli mal ve hizmetler: %15,01

Tüik Enflasyon Sepetini Güncelledi 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon sepetinde güncelleme yaşandı. TÜİK'in 2020 TÜFE sepetinde gıda ürünlerinin payı düşüş yaşadı. Geçtiğimiz yıl yüzde 23,29 olan oran 2020 Mart ayında yüzde 22.77 oranına düştü.  

2020 Ocak Ayı Enflasyon Oranı Ne Oldu?

Tüketici fiyat endeksi’nde (TÜFE) yıllık olarak %12,15, aylık olarak ise %1,35 artış yaşandı.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde, 2020 yılına girmemiz ile birlikte, Ocak ayında artışlar yaşanmaya başladı. Ocak ayında 2019 Aralık ayına oranla yüzde 1,35’lik artış yaşanırken, 2019 yılının Ocak ayına göre yüzde 12,15’lik bir artış yaşandı. 12 ayın ortalaması alındığında ise bu oran yüzde 14,52’yi buldu.

Yıllık En Düşük Artış %2,14 ile Haberleşme Grubunda Gerçekleşti

Geçtiğimiz 2019 yılının ayının Mart ayı ile kıyaslama yapıldığında artışın düşük ve yüksek olduğu belli ana başlıklar ve sektörler bulunmaktadır. Eğlence ve kültür, giyim ve ayakkabı ve ev eşyası kategorilerinde düşüş yaşandığı gözlemlense de yine 2019 yılının Mart ayına göre artış gösteren ana başlıklar ve sektörler bulunmaktadır. Alkollü içecekler ve tütün, eğitim ve çeşitli mal hizmetleri kategorisi en çok artışın yaşandığı grup oldu. Aylık olarak en hızlı azalış ise yüzde 6,65 ile giyim ve ayakkabı kategorisinde yaşandı.

2020 yılı Ocak ayı içerisinde en hızlı azalışın gözlemlendiği diğer guruplar ise, %1,44 ile ev eşyası, %0,25 ile haberleşme ve %0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Bunun yanı sıra 2020 yılı Ocak ayında hızla artan gruplar ise %4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %3,96 ile sağlık oldu. 2020 Ocak ayında, Tüketici Fiyat Endeksi kapsamında bulunan 418 kategoriden, 125 kategorinin ortalama fiyatında düşüş yaşanırken, 25 kategorinin ortalama fiyatında herhangi bir değişim yaşanmadı. Bunun yanı sıra endekste bulunan 268 kategorinin ortalama fiyatında artış meydana geldi.

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (B) Yıllık %10,93, Aylık %0,34 Arttı

Türkiye Fiyat Endeksi Ocak 2020 oranlarında, ham gıda ürünler, alkollü içecekler, tütün ve altın haricinde bir önceki ay olan Şubat ayına oranla yüzde 0,34, 2019 yılının son ayı Aralık ayına oranla yüzde 0,34, yine 2019 yılının aynı ayına oranla yüzde 10,39 ve Ocak ve Şubat aylarının ortalamaları alındığında ise yüzde 13,66 oranında bir artışın meydana geldiği görülmektedir. 

Geçen Ay Enflasyon Oranları Ne Olmuştu?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Yıllık %11,84, Aylık %0,74 Arttı

Türkiye Fiyat Endeksi’ne bakıldığı zaman, geçtiğimiz 2019 yılı Aralık ayında 2019 Kasım ayına göre yüzde 0,74, bir önceki yıl olan 2019 Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,84 ve bulunduğumuz ayda dahil olmak üzere son on iki aylık ortalama alındığında gözlemlenen oran yüzde 15,18 artış gerçekleştiğini göstermekte.

Yıllık En Düşük Artış %3,16 İle Haberleşme Grubunda Gerçekleşti

2019 yılının Mart ayına bakıldığı zaman yüzde 14,52 oranında bir artış yaşandı. En düşük artış ise yüzde 3,16 ile haberleşme ve iletişim grubunda yaşandı. Bunun yanı sıra düşüş yaşayan diğer gruplar, giyim ve ayakkabı yüzde 4,53, eğlence ve kültür %7,03 ve ev eşyası %9,79’luk bir düşüş yaşadı. 2019 yılının aynı ayına bakıldığına artış yaşayan gruplar ise, alkollü içecekler yüzde 43,12, eğitim yüzde 14,46, sağlık ve çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 13,63 oranında artış yaşandı.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:41
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