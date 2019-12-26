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2020 sürücü belgesi harcı ne kadar oldu? 2020 yılı ehliyet harcı zam oranı

Ehliyet almak isteyen kişiler 2020 sürücü belgesi harcı ne kadar olacak diye merak ederken beklenen açıklama geldi. 2020 yılında uygulanacak olan ehliyet harcı zam oranı açıklandı.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:24
2020 sürücü belgesi harcı ne kadar oldu? 2020 yılı ehliyet harcı zam oranı

Yeni yılda ehliyet harcı gibi pek çok ödemeye zam yapıldı. 2020 yılında ehliyet harçlarına %22,58 oranında zam uygulandı. Yeni zamlar Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’nde yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 23.12.2019 tarihli yazısında pek çok zamma yer verildi. Resmi Gazete yazısında yeniden değerleme oranlarının Motorlu Taşıtlar Vergisi için %12, diğer harç ve cezalarda %22,58 olacağı belirtildi. Zamların ardından yeni yılda ehliyet alacak kişilerin ödeyeceği harç bedeli belli oldu.

2020 Ehliyet Harcı Miktarı

Ehliyet harcına yapılan %22,58 oranındaki zam 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak. B sınıfı ehliyet almak için ödenen harç ücreti 613 TL’den 751 TL’ye çıkarıldı.

Ehliyet Alma Şartları

Ehliyet almak isteyen kişilerden yaş şartını taşıması istenmektedir.

- M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet alacak kişilerin en az 16 yaşında olması,

- B ve A2 ehliyet alacak kişilerin en az 18 yaşında olması,

- A sınıfı ehliyet alacak kişilerin en az 20 yaşında olması,

- C ve D1 sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin en az 21 yaşında olması ve 21 yaş tecrübesi olması,

- D sınıfı ehliyet alacak kişilerin 24 yaş tecrübe şartı ve B sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir.

Ehliyet İçin Gereken Belgeler

- Sağlık raporu.

- Sabıka kaydı

- Biyometrik fotoğraf

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Diploma

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:24
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