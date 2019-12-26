2020 sürücü belgesi harcı ne kadar oldu? 2020 yılı ehliyet harcı zam oranı

Yeni yılda ehliyet harcı gibi pek çok ödemeye zam yapıldı. 2020 yılında ehliyet harçlarına %22,58 oranında zam uygulandı. Yeni zamlar Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’nde yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 23.12.2019 tarihli yazısında pek çok zamma yer verildi. Resmi Gazete yazısında yeniden değerleme oranlarının Motorlu Taşıtlar Vergisi için %12, diğer harç ve cezalarda %22,58 olacağı belirtildi. Zamların ardından yeni yılda ehliyet alacak kişilerin ödeyeceği harç bedeli belli oldu.

2020 Ehliyet Harcı Miktarı

Ehliyet harcına yapılan %22,58 oranındaki zam 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak. B sınıfı ehliyet almak için ödenen harç ücreti 613 TL’den 751 TL’ye çıkarıldı.

Ehliyet Alma Şartları

Ehliyet almak isteyen kişilerden yaş şartını taşıması istenmektedir.

- M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet alacak kişilerin en az 16 yaşında olması,

- B ve A2 ehliyet alacak kişilerin en az 18 yaşında olması,

- A sınıfı ehliyet alacak kişilerin en az 20 yaşında olması,

- C ve D1 sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin en az 21 yaşında olması ve 21 yaş tecrübesi olması,

- D sınıfı ehliyet alacak kişilerin 24 yaş tecrübe şartı ve B sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir.

Ehliyet İçin Gereken Belgeler

- Sağlık raporu.

- Sabıka kaydı

- Biyometrik fotoğraf

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Diploma