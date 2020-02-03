Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılı Tarım Orman Şurası Eylem Planını açıkladı. Bakan Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı bir toplantıda, 2020 yılında Bakanlık tarafından uygulanacak planlar açıklandı.

2020 Tarım Orman Şurası Eylem Planı

2019 yılının Temmuz ayında açılışı yapılan ve bu yıl üçüncüsü yapılan Tarım Orman Şurası planları gelecek 5 senelik planları içermektedir. Önümüzdeki 5 sene boyunca Tarım şuralarında alınan kararlar uygulanacaktır. 21 başlık ve 21 çalışma grubunda toplanan şuranın çalışma grupları için 2000 kişi görev aldı.

Tarım orman şuralarında genel olarak çiftçiler, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, meslek odası temsilcileri, vakıf temsilcileri ve sendika temsilcileri yer aldı.

Tarım Orman Şurası Eylemleri

Tarım orman şurasında 38 eylem belirlendi. 38 eyleminde toplam olarak 333 alt eylemi bulunmaktadır. Bu yıl 38 eylemin tamamına başlanacak. Ayrıca 38 eylemin 16 tanesi bu yıl sonunda bitecek. İlerleyen yıllarda ise yeni eylem planları açıklanacak.

- Tarımsal Üretim ve Arz Güvencesi

- Gıda Güvenilirliği

- Kırsal Kalkınma ve Pazarlama

- Balıkçılık ve Su Ürünleri

- Toprak ve Su Kaynakları

- Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği

- Orman

- Kurumsal Kapasite

2020 Yılı Tarım Orman Şurası Eylemleri

1- TOHUMDAN SOFRAYA DİJİTAL DEĞER ZİNCİRİ KURULACAK

Tohumdan sofraya bütün işlemlerin takip edilebileceği sistemle birlikte, gıda güvenirliği sağlanacak ve üretici ile tüketici arasındaki güven arttırılacak. Bu sistem kapsamında tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulacak. Bu sistemle birlikte 2023 yılında tarımsal üretimin 123 milyon ton olması hedefleniyor.

2- SÖZLEŞMELİ ÜRETİM – ALTERNATİF DESTEKLEME MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI

3- GIDA KAYIP VE İSRAFININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ALT YAPININ OLUŞTURULMASI

Bu sistemle birlikte üretim yapan çiftçi 1 sene önceden gelecek yılda neler üretebileceğini bilecek ve gelir hesaplaması yapabilecek.

Günümüzde üreticiden sofralara gelen ürünlerin neredeyse %50 kadarı israf oluyor. israfın önüne geçmek için uygulanacak yeni kararlarla kampanyalar düzenlenecek.

4- GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞ CEZALARININ CAYDIRICILIĞI İÇİN MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI

Bu düzenleme sayesinde taklit ve tağşişe ağır cezalar uygulanacak.

5- GIDADA BİLGİ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ, GIDA OKUR YAZARLIĞININ ARTIRILMASI

Doğru ve güvenilirliğin artması için görsel basın, yazılı medya ve sosyal medya üzerinden hizmet veren iletişim sistemi kurulacak. Kamu spotları hazırlanacak ve “Gıdada Doğru Bilgi” adlı iletişim portalı hayata geçirilecek.

6- TARIM ORMAN ÜRÜNLERİNDE MARKALAŞMA – ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI

Küresel alanda hizmet veren markalar kurulacak ve hedef pazarları belirlenecek. Tarımda dünya markası olabilmek için çalışmalar yapılacak.

7- ”ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ- YEŞİLİ KORU, KATMA DEĞERİ ARTTIR”

Orman dışı orman ürünlerinin daha da çeşitlendirilmesi için gelişen teknolojilerle endüstriyel plantasyon türleri kurulacak. Doğal ormanların korunması sağlanacak ve 2023 yılında Bal ormanı sayısı 720’e çıkarılacak.

8- ”ORMAN YANGINLARINA ERKEN MÜDAHALE”

Orman yangınlarına müdahale için erken uyarı sistemi kullanılacak ve yangınların engellenmesi için büyük çağlı çözümler üretilecek.

9- ”DAMIZLIK DÜVE ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULMASI”

Şu anda 25 olan düve merkezi sayısı 2020 yılında 32’ye yükseltilecek. Yetiştirilen düveler hem iç pazara hem de dış pazara gönderilecek.

10- ULUSLARARASI PROJELERİN TEŞVİK EDİLMESİ

Uluslararası firmalarla ortak çalışmalar yapılacak ve büyük projelerde yer alınacak.

11- ”YABANCI ÜLKELERDE ÜRETİMİN TEŞVİK EDİLMESİ, HER KOŞULDA GIDA GÜVENLİĞİ”

Uluslararası alanlarda yapılan ortak çalışmalarla tarımsal alanda işbirliği arttırılacak ve ticaret hacmi büyütülecek.

12- ”KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ – AR-GE VE İNOVASYON”

Bu eylem planı ile birlikte YÖK ile yapılan anlaşmalara göre üniversitelerle ortak çalışmalar yapılacak.

13-‘‘METEOROLOJİK BİLGİNİN ETKİN KULLANILMASI”

Meteorolojik bilgiler tarımın her alanında kullanılacak.

14- ”SU KANUNUNUN ÇIKARILMASI”

Ulusal Su Bilgi Sistemi sayesinde su kaynaklarına dair her türlü bilgi tek bir platformda toplanacak.

15- ”ENDÜSTRİYEL AMAÇLI KULLANILACAK LİFLİ BİTKİLERİN ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI”

Lifli bitki üretimini büyütmek için, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin ıslah çalışmalarını yaparak tohumluk tescili ve altenatif bitki üretimleriyle çiftçi gelirinin arttırılması sağlanacak.

16- ”BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE MAHALLELERİN KIRSAL VE KENTSEL OLARAK YENİDEN TANIMLANMASI”

Mera, yaylak, otlakların büyükşehir belediyelerine geçmesiyle birlikte tarımsal sulama yatırımları ve arazi toplulaştırma çalışmaları bakanlıktan çıktıktan ve büyükşehirlerin eline geçtikten sonra sorunlarda artma yaşandı. Bu sorunların çözümü için yönetmelikte düzenlemeler yapılacak.