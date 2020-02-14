2020 Tarım ve hayvancılık desteklemeleri için başvuru tarihleri ve şartlar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak yaptığı çiftçi destekleme ödemeleri, 2020 yılında da devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen şartları taşıyan ve başvuru tarİhleri arasında başvuru yapan çiftçilere destek sağlanıyor.

4 Ay ve Üzeri Buzağı – Soy Kütüğüne Kayıtlı Buzağı ve Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu Desteklemeleri

4 ay ve üzerindeki buzağılar için; buzağı başına 350 Türk Lirası

Soy kütüğü üzerinde kaydı bulunan buzağılar için; buzağı başına 500 Türk Lirası,

Ek olarak ise 50 Türk Lirası ödeme yapılıyor.

Bakanlık tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında, İl ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ya da Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine yapılacak olan başvurular aracılığıyla başvuru işlemleri tamamlanacak.

Anaç Manda Desteği

2019 yılında yapılan manda başına ödenen destek tutarı 250 Türk Lirası, soy kütüğüne kaydı bulunan anaç mandalar için ise 400 Türk Lirası idi.

2020 güncel destek tutarları ise bakanlığa ait resmi intenet sitesi üzerinde bulunurken başvuru yerleri ise Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlükleri ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği olacak.

Malak Desteği

Erkek Sığır Besi Desteği

Sahip olunan malak başına ilk dönem 150 Türk Lirası ödeme yapılırken, ikinci dönem ise 400 Türk Lirası ödeme yapılıyor. Başvuru tarihleri bakanlık tarafından açıklanacak.

Sahip olunan sığır başına 250 Türk Lirası ödeme yapılırken, başvurular Kırmızı Et Üreticileri Birliği aracılığıyla alınacak.

Arıcılık Desteği

Arı yetiştirenlere yapılan ödemeler 2020 yılında üç grupta yapılacaktır.

Arı kovanı desteği; kovan başına 10 Türk Lirası,

Ana arı desteği; 15 Türk Lirası,

Damızlık Ana Arı Desteği; 40 Türk Lirası olarak yapılacaktır.

Başvurular ise 20 Temmuz 2020 tarihine kadar Arı Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile alınacak.

Küçükbaş Damızlık Koyun ve Keçi Desteği

Koyun ya da keçi başına yapılacak ödeme tutarı 25 Türk Lirası olacaktır. Başvurular, Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birlikleri aracılığıyla alınacak.

Çiğ Süt Desteği

Bakanlık tarafından dönemsel olarak belirlenen çiğ süt desteği miktarı, aylık çiğ süt satış belgesinin ibrazı ile alınabiliyor. Bu destekten faydalanmak isteyenler bağlı oldukları birliklere başvuruda bulunabilirler.

Çoban Desteği

Destek alabilmek için aranan şartlar:

Buzağının 1 Ocak’tan sonra doğmuş olması,

İşleymenin ve buzağının annesinin sistemde kaydının olması,

Kulak küpesinin olması ve Türkvet ya da E-ıslah üzerinde kaydı bulunması,

Erkek buzağıların şap aşısının bulunması ve dişi buzağılar için hem şap hem de brusella aşısının yapıldığına dair belge,

Buzağının dünyaya geldiği işletme de en az 4 aydır yaşıyor olması şartları aranıyor.

Destek miktarı 5.000 Türk Lirası olmaktadır. Başvurular ise yalnızca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır.