betgram betgram setrabet

İstanbul 19°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

2020 Tarla paraları ne zaman verilecek? 2020 Tarla parası nedir? 2020 mazot ve gübre destek ödemeleri ne kadar yapılacak?

Devlet tarafından çiftçiler için her sene tarla paraları ödemeleri yapılmaktadır. 2020 tarla paraları ne zaman verilecek 2020 Tarla parası nedir, 2020 mazot ve gübre destek ödemeleri ne kadar yapılacak, çiftçilere verilecek olan tarla parası yardımlarının miktarı belli oldu.

06 Mart 2020 Cuma 15:01
2020 Tarla paraları ne zaman verilecek? 2020 Tarla parası nedir? 2020 mazot ve gübre destek ödemeleri ne kadar yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik olarak yapılan desteklere bu yılda da devam ediliyor. Çiftçiler bakanlıktan desteklerle ilgili gelecek olan açıklamayı bekliyor. Devlet tarafından çiftçilere her sene tarla parası adı altında destek ödemesi yapılmaktadır. Tarla parası çiftçilere dönüm başına ektikleri endüstri bitkileri, yağlı tohum bitkileri, süs bitkileri, hububat, meyve alanları, yumru bitkiler, baklagiller, yem bitkileri, peyzaj, mera ve orman özel çayır alanları, süs bitkileri için mazot ve gübre desteği olacak şekilde verilmektedir.

Tarla Parası Başvuruları Nasıl Yapılır?

Tarla paraları çiftçilere dönüm başına olacak şekilde ödenmektedir. Dönüm başına verilecek destekler ise ekimi yapılan ürünün türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Çiftçilerin ilk olarak Çiftçi Kayıt Sistemine kaydolmuş olmaları gerekir. ÇKS kayıtlarını yapan çiftçiler il yada ilçe tarım birimlerinde başvuru işlemlerini tamamlamalıdır.

Tarla ve Hayvancılık Kolunda Hangi Alanlarda Destek Verilecek?

Tarla sahibi çiftçilere nakit yardımı, mazot yardımı ve gübre yardımı yapılacaktır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan kişilere ise nakit yardımı, tütün, yem, pirinç, süt, mısır, ayçiçeği, nohut, pancar, çatak, fidan, arıcılık, süs bitkileri, sebze ve meyve, seracılık, fındık ve dönüm esaslı destekler verilecek.

Mazot ve Gübre Desteği Ne Kadar Verilecek?

Dönüm fındık tarla parası 170 TL olarak belirlendi. 5 dönümlük bir fındık tarları olan kişiler 850 TL destek ödemesi alacak. Dönüm başı sera desteği ise 150 TL olarak belirlendi. Aromatik süs bitkisi destek ödemeleri de dönüm başı olarak 100 TL yapılacak.

Dönüm Başı Mazot Desteği Ödemeleri Ne Kadar Olacak?

Dönüm başı mazot destek ödemeleri;

- Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 19 TL

- Kuru soğan, kanola, aspir ve yaş fındık için 17 TL

- Nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 TL

Dönüm Başı Gübre Destek Ödemeleri Ne Kadar?

Dönüm başı gübre destek ödemeleri;

- Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 8 TL  

- Kuru soğan, kanola, aspir ve yaş fındık için 4 TL

- Nohut, kuru fasulye, mercimek için 4 TL

2020 Yılı Tarla Paraları Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Bu yıl verilecek olan tarla parası desteklerinin başvuruları Ocak ayından itibaren başladı. Çiftçiler destek ödemelerini Ziraat Banaksı üzerinden alacaktır. 2020 yılında verilecek olan tarla paraları adı altındaki çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin alacağı ödemeler 31 Ocak’tan itibaren başladı.

Son Güncelleme: 06.03.2020 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cep telefonlarına yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi eklendi!
Cep telefonlarına yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi eklendi!
Güvenlik Korucularının maktu tazminatlarına yüzde 40 zam yapıldı
Güvenlik Korucularının maktu tazminatlarına yüzde 40 zam yapıldı
En Zengin 100 Türk listesi açıklandı! Listenin başında Murat Ülker var
En Zengin 100 Türk listesi açıklandı! Listenin başında Murat Ülker var
Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin nedeni ne, artış devam edecek mi?
Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin nedeni ne, artış devam edecek mi?
Akıncılar Belediyesi KPSS Puanı 50 şartı ile Belediye memuru alımı yapacak
Akıncılar Belediyesi KPSS Puanı 50 şartı ile Belediye memuru alımı yapacak
Erik fiyatları ne kadar? Yeşil Erik çıktı mı? 2020 Yeşil erik fiyatları
Erik fiyatları ne kadar? Yeşil Erik çıktı mı? 2020 Yeşil erik fiyatları

Popüler Haberler

2020 Çiftçi ve üretici destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2020 Çiftçi ve üretici destek ödemeleri tarihleri
Love 101 dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Love 101 dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Enes Batur hapse mi girecek? hapis yatacak mı? Neden hapis cezası verildi?
Bu hafta Survivor adasına gidecek olan izleyici Furkan Aydoğan kimdir?
Yeni Hayat dizisinin konusu nedir? Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'ın hikayesi
Hizmetçiler Hacer kimdir? Gerçek adı nedir? Selen Domaç rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid'e katılan yeni oyuncuları kimler?
Hizmetçiler Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Aleyna Solaker rol aldığı yapımlar
İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ne kadar işsizlik maaşı alırım? 2020 işsizlik maaşı şartları
Asgari Ücret 2.700 TL olacak mı? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek?
Carrefour kadınlar günü indirimleri 8 Mart 2020
Hadise Dans videosunu neden hesabından sildi? Kaan Yıldırım mı istedi?
Afili Aşk dizisinden final kararı geldi!
Yeni Torba Yasa ne zaman gelecek? 2020 Torba yasada vergi affı ve sicil affı yer alıyor mu?
Baba Vanga 2020 kehanetlerine göre dünyayı neler bekliyor?
TLC Coronavirus belgesi ne zaman yayınlanacak?
Emekli Maaşını başka bankaya taşıma kampanyaları ile 750 TL’ye varan promosyon
6 bankadan emeklilere yüksek promosyon müjdesi!
Türkiye Rusya İdlib ateşkes anlaşması şartları neler?
Bayraktar TB2 teknik Özellikleri? Bayraktar TB2 SİHA özellikleri
La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Cada De Papel 4. sezon fragmanı yayımlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.