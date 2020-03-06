2020 Tarla paraları ne zaman verilecek? 2020 Tarla parası nedir? 2020 mazot ve gübre destek ödemeleri ne kadar yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik olarak yapılan desteklere bu yılda da devam ediliyor. Çiftçiler bakanlıktan desteklerle ilgili gelecek olan açıklamayı bekliyor. Devlet tarafından çiftçilere her sene tarla parası adı altında destek ödemesi yapılmaktadır. Tarla parası çiftçilere dönüm başına ektikleri endüstri bitkileri, yağlı tohum bitkileri, süs bitkileri, hububat, meyve alanları, yumru bitkiler, baklagiller, yem bitkileri, peyzaj, mera ve orman özel çayır alanları, süs bitkileri için mazot ve gübre desteği olacak şekilde verilmektedir.

Tarla Parası Başvuruları Nasıl Yapılır?

Tarla paraları çiftçilere dönüm başına olacak şekilde ödenmektedir. Dönüm başına verilecek destekler ise ekimi yapılan ürünün türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Çiftçilerin ilk olarak Çiftçi Kayıt Sistemine kaydolmuş olmaları gerekir. ÇKS kayıtlarını yapan çiftçiler il yada ilçe tarım birimlerinde başvuru işlemlerini tamamlamalıdır.

Tarla ve Hayvancılık Kolunda Hangi Alanlarda Destek Verilecek?

Tarla sahibi çiftçilere nakit yardımı, mazot yardımı ve gübre yardımı yapılacaktır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan kişilere ise nakit yardımı, tütün, yem, pirinç, süt, mısır, ayçiçeği, nohut, pancar, çatak, fidan, arıcılık, süs bitkileri, sebze ve meyve, seracılık, fındık ve dönüm esaslı destekler verilecek.

Mazot ve Gübre Desteği Ne Kadar Verilecek?

Dönüm fındık tarla parası 170 TL olarak belirlendi. 5 dönümlük bir fındık tarları olan kişiler 850 TL destek ödemesi alacak. Dönüm başı sera desteği ise 150 TL olarak belirlendi. Aromatik süs bitkisi destek ödemeleri de dönüm başı olarak 100 TL yapılacak.

Dönüm Başı Mazot Desteği Ödemeleri Ne Kadar Olacak?

Dönüm başı mazot destek ödemeleri;

- Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 19 TL

- Kuru soğan, kanola, aspir ve yaş fındık için 17 TL

- Nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 TL

Dönüm Başı Gübre Destek Ödemeleri Ne Kadar?

Dönüm başı gübre destek ödemeleri;

- Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 8 TL

- Kuru soğan, kanola, aspir ve yaş fındık için 4 TL

- Nohut, kuru fasulye, mercimek için 4 TL

2020 Yılı Tarla Paraları Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Bu yıl verilecek olan tarla parası desteklerinin başvuruları Ocak ayından itibaren başladı. Çiftçiler destek ödemelerini Ziraat Banaksı üzerinden alacaktır. 2020 yılında verilecek olan tarla paraları adı altındaki çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin alacağı ödemeler 31 Ocak’tan itibaren başladı.