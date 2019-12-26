2020 TEB yeni yıl ihtiyaç kredisi kampanyası

2019 yılının sonuna gelinmesi ile birlikte bankalar yeni yıl için kredi kampanyalarını bir bir duyurmaya başladı. Pek çok büyük bankanın duyurusunu yaptığı yeni yıl kredilerine bir tane de TEB’den geldi.

TEB en kolay kredi veren bankalardan birisi olarak biliniyor. Yeni yıl için hazırladıkları kredi de diğer bankaların önüne geçmeyi başararak en fazla araştırılan yeni yıl kredilerinden bir tanesi oldu.

TEB 2020 yeni yıl kredi başvurusu nasıl yapılır?

TEB kredi başvuruları için farklı kanallar mevcuttur. O kanallar;

TEB 2020 yeni yıl kredisi şubeden başvuru

TEB 2020 yeni yıl kredisi mobil bankacılık başvurusu

TEB 2020 yeni yıl kredisi intenet şubesi başvurusu

TEB 2020 yeni yıl kredisi telefon bankacılığı başvurusu

TEB 2020 yeni yıl kredisi şubeden başvuru nasıl yapılır?

TEB’den kredi kullanmak isteyen pek çok vatandaşın merak ettiği konuların başında şubeden nasıl başvuru yapılacağı olmuştur. En yakın şubeye gidilerek banka görevlisine yeni yıl kredisi başvurusu yapılacağı belirtilirse talep edilen belgeler açıklanacak ve belgelerin getirilmesi hainde başvurunuzun tamamlanacağı belirtilecektir.

TEB yeni yıl kredisi başvurusu yapabilmek için öncelikle bankanın müşterisi olmak ve mobil bankacılığa sahip olmak gerekir. Bankanın müşterisi olan kişiler cep telefonlarına indirecekleri TEB uygulaması ile kredi başvurusu yapabilmektedirler.

TEB 2020 yeni yıl kredisi intenet şubesi başvurusu nasıl yapılır?

TEB yeni yıl kredisine başvurmanın bir diğer yolu da intenet bankacılığı ile başvuru yapabilmektir. Bunun için öncelikle TEB resmi intenet sitesine giriş yapılması gerekmektedir. daha sonrasında buradan online kredi başvurusu linkine tıklayarak gerekli bilgiler sonrasında başvuruyu tamamlayabilirsiniz.

TEB intenet bankacılı kredi başvurusu için link: https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-kredi-basvurusu?gclid=CjwKCAiA3OzvBRBXEiwALNKDP_iLOGhWa1wObEcyCJm6jSXxMeMnRFfoMIcHj_Mbax0Nq2BviFri_xoCwp4QAvD_BwE#Step1

TEB 2020 yeni yıl kredisi telefon bankacılığı başvurusu nasıl yapılır?

TEB yeni yıl kredisi başvuru kanallarından bir tanesi de çağrı merkezi aracığı ile yapılmaktadır. 0 850 200 06 66 numarası üzerinden 7/24 yeni yıl kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

TEB 2020 yeni yıl kredisi özellikleri nelerdir?

TEB 2020 Yeni yıl kredisi farklı özellikler ve avantajları da beraberinde getirmektedir. TEB yeni yıl kredisi özellikleri şu şekildedir;

Standart ihtiyaç kredisi ürünüdür

03 – 60 ay arası vadelerde kullanılabilir.

3 ay erteleme özelliğine sahiptir.

Findeks notuna göre değişen faiz oranlarında kullanılabilir.

TEB 2020 yeni yıl kredisi kampanyaları nelerdir?