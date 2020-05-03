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2020 Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur, emekli ve engelli maaşlarında zam yapılacağı ifade edildi. Bu açıklama sonrasında ise vatandaşların araştırmaları başladı. Peki 2020 senesi Temmuz ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar…

03 Mayıs 2020 Pazar 23:50
2020 Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele bünyesinde alınan ekonomik tedbirler ile destek paketlerinin açıklandığı bu dönem içinde emekli maaşlarında da artış uygulandı. Diğer yandan pek çok sosyal yardım da belediyeler ve yardım kurumları aracılığı ile sağlandı. Temmuz ayına az bir zaman kala da ilk 6 aylık enflasyon rakamları hakkında meraklı sorular sorulmaya başlandı. Bu enflasyon rakamına göre memurlar ve SSK, BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına zam uygulanacak.

Temmuz ayında az bir zaman kala enflasyon rakamları merak edilenler arasında yer alıyor. Yapılan tahminlere bakıldığında Temmuz ayında enflasyon oranı %4,4 olacak. Memurlara yapılan zam oranı ise %4 oranında gerçekleşecek.

Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

Memur maaşlarının yapılacak zam sonrasında en az 3.671 TL olması bekleniyor. Ancak bu miktar aile yardımı dışında olacak şekilde hesaplanmış miktar olacak. Bu bağlamda aile yardımı dışında en düşük memur maaşı 3.517 TL seviyesinden 3.671 TL olacak.

Ek Yardımlar Ne Kadar?

2 çocuğu olan vatandaşların aldığı gelir 500 TL olacak. Eş yardımı 346.61 TL olacak. 0-6 yaş arası çocuklar için alınan çocuk yardımı 76,25 TL ve 6 yaş üstü çocuklar için alınan yardım ise 38.13 TL olacak. Eşi çalışmayan 6 yaş altı iki çocuğu olanlara ise toplamda 500.11 TL verilecek.

Emeklilerin maaşları 2,778 TL olacak. En düşük memur emeklisinin maaşları 2.661 TL’den, 2.778 TL’ye çıkacak.

Doktorların emekli maaşları ise 2.592 TL olacak. İlave ödemelerle bu miktar 2.592 TL olacak. Uzman olmayanlar için ise 1.982 TL olacak.

Yaşlılar için verilen maaşlar 702.41 TL olacak. Engelli vatandaşların %40 ve 69 oranları arasında engele sahip olanlarının maaşları 560.71 TL

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Son Güncelleme: 03.05.2020 23:50
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