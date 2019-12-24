İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112175
ALTIN
284.765
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6995
EURO
6.5956

2020 TOKİ Engelli projeleri nelerdir? Toki engelli projelerine başvuru şartları ve detaylar

TOKİ’den engelli vatandaşları sevindirecek haber geldi. 2020 yılında yapılacak TOKİ Engelli Projeleri kapsamında engelli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. 2020 TOKİ Engelli projeleri nelerdir? Toki engelli projelerine başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

24 Aralık 2019 Salı 08:54
2020 TOKİ Engelli projeleri nelerdir? Toki engelli projelerine başvuru şartları ve detaylar

Türkiye’nin birçok ilinde TOKİ engelli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için konut inşa etmektedir. Vatandaşlar başvuru yapmak için devlete ait bankalara ev alımı için talepte bulunur. Bu sayede engelli vatandaşlar en uygun şekilde ev sahibi olma imkanı bulur. Başvuru yapılması için engelli vatandaşların en az %40 engelli raporu olması gerekmektedir.

2020 TOKİ engelli projeleri için koşulları nelerdir?

Engelli vatandaşların TOKİ projelerinden yararlanmak için uyulması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar şekildedir:

  • TOKİ engelli projelerinden yararlanmak için Türkiye vatandaşı olma koşulu aranır.
  • Başvuru yapılacak olan projenin bulunduğu ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olma şartı aranır.
  • Başvuru yapacak engelli vatandaşın daha önceki bir tarihte TOKİ’den ev almamış olması gerekir.
  • Engelli vatandaşın kendi üstüne veya eşi üstüne her hangi bir tapu kaydı olmaması gerekir.
  • Başvuru yapacak olan engelli vatandaş, 25 yaşını doldurmuş olmalıdır.
  • Engelli vatandaşın yaşadığı haneye giren toplam aylık gelir miktarı 4.500 TL’yi aşmamalıdır.
  • Engelli vatandaş İstanbul içi ikamete sahip ise hanesine giren toplam gelir miktarı 4.800 TL’yi aşmamalıdır.
  • Başvuru yapacak engelli bireyler, Sağlık Kurulu Heyeti Raporuna sahip olmalı ve bu raporda en az % 40 oranında engelli olması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartlara uygun olan vatandaşlar, TOKİ engelli projelerinde yararlanabilir.

2020 TOKİ engelli projeleri ön ödeme ücretleri ne kadar?

TOKİ, engelli vatandaşların projeye katılması için belli miktarda ön ödeme ücreti talep eder. Bu ücret 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evlerde ise 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücreti devletin belirlediği bankalara başvuru yaparken yatırmanız gerekir.

Ön ödeme işlemi yapılıp başvuru formu doldurulduktan sonra başvuru yapan kişi kura çekimine katılmaya hak kazanır. Kura sonuçlarının belirlenmesinin ardından ödenecek peşinatlar başvuru yapılan devlet bankalarına yatırılır. Peşinatlar alınacak evin değerinin %12’si kadardır.

2020 TOKİ engelli projelerine nereden ulaşılır?

Bu projelere katılmak isteyen vatandaşların proje hakkında tüm bilgilere, ‘’toki.gov.tr/satis/tr/projeler?Page=1 ‘’ intenet adresi üzerinden ulaşabilir. Bu adreste projenin yapılacağı iller veya fiyatlar gibi bilgiler yer almaktadır.

2020 TOKİ engelli projelerinin indirim uygulamaları nelerdir?

TOKİ engelli vatandaşlara projelerden daha rahat faydalanması için bazı indirim fırsatları sunar. Bu fırsatlar şunlardır:

TOKİ engelli projeleri indirimleri erken ödeme koşulu ile sağlanır.

Ev alımında erken ödeme yapan engelli vatandaşlar, ev fiyatı üzerinden % 18 oranında indirimden faydalanabilir.

Bu indirim her zaman olmasa da dönemsel olarak ve belirli projelerde uygulanmaktadır.

2020 TOKİ engelli projelerinden ev alımı için başvuruda bulunan engelli vatandaşlar, başvuru esnasında indirim uygulamaları hakkında bilgi alabilirler.

2020 TOKİ engelli projeleri kontenjan sayıları nedir?

TOKİ engelli vatandaşların ev sahibi olmasında avantajlı koşullardan yararlanması için kontenjan sayısını yüksek tutar. TOKİ projeleri kapsamında engellilere %5 oranında kontenjan belirlenmiştir. Bu oran sayesinde engelli vatandaşların ev alımında kolaylık sağlanması ve engelli kişilere yönelik ev projelerinin artması hedeflenmektedir. 2020 yılında ise TOKİ engelli projeleri kapsamında tüm kontenjanları engelli vatandaşlara verilmek üzere ev satışı yapacak.

TOKİ’nin Türkiye çapında yapmış olduğu projelerde her 100 evin 5 tanesi engelli vatandaşlara verilmiştir.

2020 TOKİ engelli projeleri konut tipleri nelerdir?

TOKİ engelli projeleri kapsamında bu yıl yapılacak evler 2+1 ve 3+1 şeklinde olacaktır. Konutlar toplu konut projesi kapsamında yapılacak ve 2+1 evlerin 85 metre kare, 3+1 evlerin ise 120 metre kare olarak inşa edileceğini duyurdu.

2020 TOKİ engelli projeleri ev fiyatları ne kadar?

Engelli projeleri kapsamında yer alan evlerin fiyatları da belirlendi. TOKİ, engelli konut projelerindeki 2+1 evlerin fiyatını 139 bin TL, 3+1 evlerinse 160 bin TL olarak belirledi. Fiyatlar evlerin bulunduğu il ve sahip oldukları metre kare büyüklüklerine göre değişmektedir.

2020 TOKİ engelli projelerine başvurular nereden yapılmalıdır?

TOKİ projelerine başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını devlet bankaları aracılığıyla yapabilir. Ziraat Bankası veya Halk Bankası’na ev alımı için başvuru yapılabilir. Engelli vatandaşlar en yakın şubelere gidip başvurularını gerçekleştirebilir.

Bu başvuruyu yaparken gerekli olan evrakların eksiksiz ve düzgün bir şekilde teslim edilmesi gerekir. Başvuru formunu doldurduktan sonra projeden yararlanabilirsiniz.

2020 TOKİ engelli projeleri başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Projeye katılmak isteyen engelli vatandaşların nüfus cüzdanı fotokopisi, engellilik durumunu ve oranı ifade eden sağlık raporunu başvuru sırasında iletilmesi gereken evraklardır.

Bu evraklarla bankaya gidip engelli projeleri kapsamında ev alımına başvuru yapılır.

2020 TOKİ engelli projeleri için engelli raporu nasıl alınır?

TOKİ engelli projelerine başvuru yapmak isteyen kişilerin engelli raporu olması gerekir. Engelli raporu tam teşeküllü bir devlet hastanesinden, üniversite hastanesinden veya özel hastaneden alınmaktadır. Kişinin engelli raporu çıkartırken TOKİ projesinden yararlanmak için istediğini belirtmesi gerekir.

Muayene işlemleri tamamladıktan sonra, kişinin engellilik durumunu belirten engellilik oranının yer aldığı Sağlık Kurulu Heyeti Raporu iletilir. Raporda %40 engelli görülen kişiler projeye başvuru yapabilir.

2020 TOKİ engelli projeleri başvuru talebi nasıl yapılır?

2020 TOKİ engelli projelerine başvuracak vatandaşların yapması gerekenler şunlardır:

Engelli vatandaş, kendisine en yakın Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerinden istediğine gider.

Şubedeki müşteri temsilcileri ile görüşür.

Müşteri temsilcisine, nüfus cüzdanını, Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya özel hastaneden almış olduğu Sağlık Kurulu Heyeti Raporunu iletir. Bu rapor üzerinde kişinin % 40 veya üstü oranda engelli olduğu ifade edilmektedir.

Müşteri temsilcisine, 2020 TOKİ engelli projeleri kapsamında ev almak istediğini iletilir.

Müşteri temsilcisi ile ev projelerine hakkında fiyatlar görüşülür ve kişiye en uygun fiyatlı olan evin alımı için danışmanlık sağlanır.

Seçilen fiyat özelliğine uygun evin alımı için ‘’ TOKİ engelli projeleri ev alımı başvuru formu’’ doldurulup, imzalanır.

Form doldurma işlemi sonrası, ev alım ön ödemesi yapılır. Ön ödeme 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için 1.000 TL olarak ödenir.

Bu adımların sonunda başvuru işleminiz gerçekleşir. Daha sonra intenet kura sorgulaması yaparak ev alımı için hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Ev alımı için hak kazanan vatandaşlar ön ödeme yaptığı bankaya giderek evin değerinin %12’si olan peşinat miktarını ödemelidir. Daha sonraki dönemlerde ise aylık taksitler ödenmeye başlanır.

2020 TOKİ engelli projeleri başvuru sorgusu nasıl yapılır?

TOKİ engelli projelerine başvuru yapan vatandaşların, başvuru onayının sonucunu intenet sorgulaması yaparak öğrenebilir. Sorgulama işlemi yapmak için ilk önce ‘’ toki.gov.tr/satis/tr/kura/ ‘’ adresine giriş yapılır. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranızı girmeniz istenecektir. Kimlik numaranızı girdikten sonra yeni açılan sayfada ‘filtrele’ kutucuğuna tıklamanız gerekir.

Bu işlemlerin sonunda başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını öğrenebilirsiniz.

Son Güncelleme: 24.12.2019 08:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi
Atlas Global, durdurduğu uçuş seferlerine yeniden başladı
Atlas Global, durdurduğu uçuş seferlerine yeniden başladı
İflas başvurusu yapan Yörsan'a Süt Üreticileri Birliği Başkanı kayyum olarak atandı
İflas başvurusu yapan Yörsan'a Süt Üreticileri Birliği Başkanı kayyum olarak atandı
Yerli Otomobil ne zaman tanıtılacak? Yerli otomobil için tanıtım tarihi ve ilk görüntü paylaşıldı
Yerli Otomobil ne zaman tanıtılacak? Yerli otomobil için tanıtım tarihi ve ilk görüntü paylaşıldı
Asgari ücret tekliflerinde son durum; Sendikalar ücret taleplerini açıkladılar
Asgari ücret tekliflerinde son durum; Sendikalar ücret taleplerini açıkladılar

Popüler Haberler

2020 TOKİ Engelli projeleri nelerdir? Toki engelli projelerine başvuru şartları ve detaylar
Sağlık teknikeri ne iş yapar? Sağlık teknikeri nasıl olunur, hangi bölüm okunmalı?
Merdiven çıkmanın insan sağlığına etkileri nelerdir? Merdiven çıkmanın faydaları saymakla bitmiyor!
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi çekim yerleri
Sefir ne demektir? Sefir kelimesinin TDK anlamı
Ssk birikmiş prim sorgulama nasıl yapılır? Birikmiş Ssk para ödemesi yapılır mı?
Azer ile Karaca Evlenecek mi? Azer Kurtuluş Ölecek mi?
Çukur'da Yamaç Koçovalı ne zaman ölecek? Yamaç diziye ne zaman veda edecek?
Çukur Nedim kimdir? Gerçek adı nedir? Nedim neden topallıyor? İlkay Akdağlı hakkında bilgiler
YouTuberlar ayda kaç para kazanıyor?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Bayaz Show ekranlara geri mi dönüyor?
Ramo dizisi ne zama başlayacak? Dizi konusu ne? Ramo 1. Bölüm fragmanı yayınlandı
Zuhal Topal’la Sofrada Programı bitecek mi? Sofrada programı yayından kaldırılacak mı?
Evde pizza nasıl yapılır? Videolu evde pizza tarifi
Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar - FB BJK derbi maçı canlı yayın kanalları
Kredisi devam eden ev satılır mı, nasıl satılır?
Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Salı - Burç yorumunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Çukur Mahsun geri mi döndü? Yamaç'ı Mahsun mu kurtardı? Berkay Ateş yeniden Çukur'da
Öğrenciler için maliyeti düşük, sağlıklı yemek önerileri
ÇKS belgesi nedir? ÇKS online sorgulama nasıl yapılır? ÇKS sorgulama işlemleri
Toki sosyal konut aylık ödeme taksitleri ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.