2020 TOKİ Engelli projeleri nelerdir? Toki engelli projelerine başvuru şartları ve detaylar

Türkiye’nin birçok ilinde TOKİ engelli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için konut inşa etmektedir. Vatandaşlar başvuru yapmak için devlete ait bankalara ev alımı için talepte bulunur. Bu sayede engelli vatandaşlar en uygun şekilde ev sahibi olma imkanı bulur. Başvuru yapılması için engelli vatandaşların en az %40 engelli raporu olması gerekmektedir.

2020 TOKİ engelli projeleri için koşulları nelerdir?

Engelli vatandaşların TOKİ projelerinden yararlanmak için uyulması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar şekildedir:

TOKİ engelli projelerinden yararlanmak için Türkiye vatandaşı olma koşulu aranır.

Başvuru yapılacak olan projenin bulunduğu ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olma şartı aranır.

Başvuru yapacak engelli vatandaşın daha önceki bir tarihte TOKİ’den ev almamış olması gerekir.

Engelli vatandaşın kendi üstüne veya eşi üstüne her hangi bir tapu kaydı olmaması gerekir.

Başvuru yapacak olan engelli vatandaş, 25 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Engelli vatandaşın yaşadığı haneye giren toplam aylık gelir miktarı 4.500 TL’yi aşmamalıdır.

Engelli vatandaş İstanbul içi ikamete sahip ise hanesine giren toplam gelir miktarı 4.800 TL’yi aşmamalıdır.

Başvuru yapacak engelli bireyler, Sağlık Kurulu Heyeti Raporuna sahip olmalı ve bu raporda en az % 40 oranında engelli olması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartlara uygun olan vatandaşlar, TOKİ engelli projelerinde yararlanabilir.

2020 TOKİ engelli projeleri ön ödeme ücretleri ne kadar?

TOKİ, engelli vatandaşların projeye katılması için belli miktarda ön ödeme ücreti talep eder. Bu ücret 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evlerde ise 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücreti devletin belirlediği bankalara başvuru yaparken yatırmanız gerekir.

Ön ödeme işlemi yapılıp başvuru formu doldurulduktan sonra başvuru yapan kişi kura çekimine katılmaya hak kazanır. Kura sonuçlarının belirlenmesinin ardından ödenecek peşinatlar başvuru yapılan devlet bankalarına yatırılır. Peşinatlar alınacak evin değerinin %12’si kadardır.

2020 TOKİ engelli projelerine nereden ulaşılır?

Bu projelere katılmak isteyen vatandaşların proje hakkında tüm bilgilere, ‘’toki.gov.tr/satis/tr/projeler?Page=1 ‘’ intenet adresi üzerinden ulaşabilir. Bu adreste projenin yapılacağı iller veya fiyatlar gibi bilgiler yer almaktadır.

2020 TOKİ engelli projelerinin indirim uygulamaları nelerdir?

TOKİ engelli vatandaşlara projelerden daha rahat faydalanması için bazı indirim fırsatları sunar. Bu fırsatlar şunlardır:

TOKİ engelli projeleri indirimleri erken ödeme koşulu ile sağlanır.

Ev alımında erken ödeme yapan engelli vatandaşlar, ev fiyatı üzerinden % 18 oranında indirimden faydalanabilir.

Bu indirim her zaman olmasa da dönemsel olarak ve belirli projelerde uygulanmaktadır.

2020 TOKİ engelli projelerinden ev alımı için başvuruda bulunan engelli vatandaşlar, başvuru esnasında indirim uygulamaları hakkında bilgi alabilirler.

2020 TOKİ engelli projeleri kontenjan sayıları nedir?

TOKİ engelli vatandaşların ev sahibi olmasında avantajlı koşullardan yararlanması için kontenjan sayısını yüksek tutar. TOKİ projeleri kapsamında engellilere %5 oranında kontenjan belirlenmiştir. Bu oran sayesinde engelli vatandaşların ev alımında kolaylık sağlanması ve engelli kişilere yönelik ev projelerinin artması hedeflenmektedir. 2020 yılında ise TOKİ engelli projeleri kapsamında tüm kontenjanları engelli vatandaşlara verilmek üzere ev satışı yapacak.

TOKİ’nin Türkiye çapında yapmış olduğu projelerde her 100 evin 5 tanesi engelli vatandaşlara verilmiştir.

2020 TOKİ engelli projeleri konut tipleri nelerdir?

TOKİ engelli projeleri kapsamında bu yıl yapılacak evler 2+1 ve 3+1 şeklinde olacaktır. Konutlar toplu konut projesi kapsamında yapılacak ve 2+1 evlerin 85 metre kare, 3+1 evlerin ise 120 metre kare olarak inşa edileceğini duyurdu.

2020 TOKİ engelli projeleri ev fiyatları ne kadar?

2020 TOKİ engelli projelerine başvurular nereden yapılmalıdır?

Engelli projeleri kapsamında yer alan evlerin fiyatları da belirlendi. TOKİ, engelli konut projelerindeki 2+1 evlerin fiyatını 139 bin TL, 3+1 evlerinse 160 bin TL olarak belirledi. Fiyatlar evlerin bulunduğu il ve sahip oldukları metre kare büyüklüklerine göre değişmektedir.

TOKİ projelerine başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını devlet bankaları aracılığıyla yapabilir. Ziraat Bankası veya Halk Bankası’na ev alımı için başvuru yapılabilir. Engelli vatandaşlar en yakın şubelere gidip başvurularını gerçekleştirebilir.

Bu başvuruyu yaparken gerekli olan evrakların eksiksiz ve düzgün bir şekilde teslim edilmesi gerekir. Başvuru formunu doldurduktan sonra projeden yararlanabilirsiniz.

2020 TOKİ engelli projeleri başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Projeye katılmak isteyen engelli vatandaşların nüfus cüzdanı fotokopisi, engellilik durumunu ve oranı ifade eden sağlık raporunu başvuru sırasında iletilmesi gereken evraklardır.

Bu evraklarla bankaya gidip engelli projeleri kapsamında ev alımına başvuru yapılır.

2020 TOKİ engelli projeleri için engelli raporu nasıl alınır?

TOKİ engelli projelerine başvuru yapmak isteyen kişilerin engelli raporu olması gerekir. Engelli raporu tam teşeküllü bir devlet hastanesinden, üniversite hastanesinden veya özel hastaneden alınmaktadır. Kişinin engelli raporu çıkartırken TOKİ projesinden yararlanmak için istediğini belirtmesi gerekir.

Muayene işlemleri tamamladıktan sonra, kişinin engellilik durumunu belirten engellilik oranının yer aldığı Sağlık Kurulu Heyeti Raporu iletilir. Raporda %40 engelli görülen kişiler projeye başvuru yapabilir.

2020 TOKİ engelli projeleri başvuru talebi nasıl yapılır?

2020 TOKİ engelli projelerine başvuracak vatandaşların yapması gerekenler şunlardır:

Engelli vatandaş, kendisine en yakın Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerinden istediğine gider.

Şubedeki müşteri temsilcileri ile görüşür.

Müşteri temsilcisine, nüfus cüzdanını, Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya özel hastaneden almış olduğu Sağlık Kurulu Heyeti Raporunu iletir. Bu rapor üzerinde kişinin % 40 veya üstü oranda engelli olduğu ifade edilmektedir.

Müşteri temsilcisine, 2020 TOKİ engelli projeleri kapsamında ev almak istediğini iletilir.

Müşteri temsilcisi ile ev projelerine hakkında fiyatlar görüşülür ve kişiye en uygun fiyatlı olan evin alımı için danışmanlık sağlanır.

Seçilen fiyat özelliğine uygun evin alımı için ‘’ TOKİ engelli projeleri ev alımı başvuru formu’’ doldurulup, imzalanır.

Form doldurma işlemi sonrası, ev alım ön ödemesi yapılır. Ön ödeme 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için 1.000 TL olarak ödenir.

Bu adımların sonunda başvuru işleminiz gerçekleşir. Daha sonra intenet kura sorgulaması yaparak ev alımı için hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Ev alımı için hak kazanan vatandaşlar ön ödeme yaptığı bankaya giderek evin değerinin %12’si olan peşinat miktarını ödemelidir. Daha sonraki dönemlerde ise aylık taksitler ödenmeye başlanır.

2020 TOKİ engelli projeleri başvuru sorgusu nasıl yapılır?

TOKİ engelli projelerine başvuru yapan vatandaşların, başvuru onayının sonucunu intenet sorgulaması yaparak öğrenebilir. Sorgulama işlemi yapmak için ilk önce ‘’ toki.gov.tr/satis/tr/kura/ ‘’ adresine giriş yapılır. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranızı girmeniz istenecektir. Kimlik numaranızı girdikten sonra yeni açılan sayfada ‘filtrele’ kutucuğuna tıklamanız gerekir.

Bu işlemlerin sonunda başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını öğrenebilirsiniz.