2020 TÜVTÜRK Araç muayenesi yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı

Araç sahiplerinin merakla beklediği muayene ücretlerine 1 Ocak 2020 tarihiyle zam geldi. Yeni fiyatlara göre 2020 yılında araç muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.

Araç sahiplerinin yeni yılda muayene ücretine gelecek zammı merak ediyordu. Yeni yılda geçerli olacak fiyatlar açıklandı.

Araç muayene ücretlerine zam geldi

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak araç muayene fiyatları açıklandı. Yeni araç muayene ücretlerinin 174,64 TL ile 462,56 TL arasında olacağı bildirildi.

2020 Araç muayene ücretleri belli oldu.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu kapsamında yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemede belge, ceza ve muayene ücretleri değiştirildi. Ücretlerin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılında belirlenen %22,58 oranına göre zam yapıldığı açıklandı.

Yeni yılda yapılan zamma göre KDV dahil muayene ücretleri otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 TL’den 462,56 TL’ye çıktı. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda ise 279,66 TL olan fiyatlar 342,2 TL’ye yükseldi. Ayrıca traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde fiyatlar 142,78 TL’den 174,64 TL’ye yükseldi.

Araç grubuna göre yeni yılda geçerli olacak KDV dahil araç muayene ücretleri şu şekilde;