2020 Vakıfbank yeni yıl kredi kampanyası

2020 yılına girmemize sayılı günler kala birçok banka yeni yıl kredi kampanyası düzenlemeye başladı. Müşterilerinin yeni yıla rahat ve huzurlu bir şekilde girmesini isteyen bankalar, cazip teklifler ile müşterilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Kredi kampanyalarında, müşterilerinin karşısına güzel teklifler ile çıkan Vakıfbank’da yeni yıl kredi kampanyaları hazırladı. Kredi kampanyaları hakkında bilgi almak isteyenler için, bu haberimizde Vakıfbank yeni yıl kredisi hakkında bilgi vereceğiz.

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

3 kamu bankasından biri olan Vakıfbank düşük faiz oranları ve çeşitli vade seçenekleri ile müşterilerine teklifler sunmakta.

SMS ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank intenet bankacılığını kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank mobil uygulamayı kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank şubelerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİ KAMPANYASI SMS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank yeni yıl kredisine başvuruda bulunabilmeniz için birden fazla seçeneğiniz bulunmaktadır. Bu seçenekler şöyledir;

Hepimizin elinde bulunan cep telefonları üzerinden yapılan bu işlemde, KREDI, T.C. kimlik numaranız ve aylık gelirinize yazarak 5724’e SMS göndermeniz gerekmektedir. Bu SMS’yi istediğiniz zaman atabilirsiniz. SMS’yi gönderdiğinizden emin olmanız önemlidir. 1 ya da 2 gün içerisinde tarafınıza dönüş yapılacak ve konu hakkında bilgi verilecektir.

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİ KAMPANYASI İNTERNET BANKACILIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İntenet bankacılığı üzerinden yapacağınız başvuruda intenete erişim olan bir yerde bulunmanız gerekmektedir. Sonrasında ise arama motorunu kullanarak Vakıfbank resmi intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Girmiş olduğunuz sitede bulunan online kredi başvurusu kısmında ki formu doldurarak işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİ KAMPANYASI MOBİL UYGULAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank müşterisi olan vatandaşlar bu işlemi yapabilmek için öncelikle akıllı telefonlarına Vakıfbank mobil uygulamayı indirmiş olmaları gerekir. Sonra ise Vakıfbank müşteri hizmetlerinden veya şubelerinden mobil bankacılık şifresi almaları gerekmektedir. Bu adımları tamamladıktan sonra mobil uygulamaya girip kolayca işlemlerini gerçekleştirebilirler.

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİ KAMPANYASI ŞUBEDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank şubelerinden yapacağınız başvuru için şubeye gitmeniz ve istenilen evrakları öğrenmeniz gerekmektedir. İstenilen evrakları öğrendikten sonra ise eksiksiz ve doğru bir şekilde evraklarınızı toplayıp başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİSİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

SGK hizmet dökümünüz

Son aya ait onaylı maaş bordronuz

Nüfus cüzdanı aslı ve önlü arkalı fotokopisi

Şirketler için yapılan başvurularda yıllık gelir vergisi beyannamesi

Ticaret sicil gazetesi

Güncel vergi levhanız

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİ KAMPANYASI AVANTAJLARI NELERDİR?