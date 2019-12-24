İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113153
ALTIN
286.740
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7086
EURO
6.5925

2020 Vakıfbank yeni yıl kredi kampanyası

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala bankalar çeşitli yeni yıl kampanyaları düzenliyor. Vakıfbank'da yeni yıl için kredi kampanyası düzenleyen bankalar arasında. İşte, Vakıfbank 2020 yeni yıl kredi kampanyaları.

24 Aralık 2019 Salı 23:12
2020 Vakıfbank yeni yıl kredi kampanyası

2020 yılına girmemize sayılı günler kala birçok banka yeni yıl kredi kampanyası düzenlemeye başladı. Müşterilerinin yeni yıla rahat ve huzurlu bir şekilde girmesini isteyen bankalar, cazip teklifler ile müşterilerinin dikkatini çekmeyi başardı. 

Kredi kampanyalarında, müşterilerinin karşısına güzel teklifler ile çıkan Vakıfbank’da yeni yıl kredi kampanyaları hazırladı. Kredi kampanyaları hakkında bilgi almak isteyenler için, bu haberimizde Vakıfbank yeni yıl kredisi hakkında bilgi vereceğiz.

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

3 kamu bankasından biri olan Vakıfbank düşük faiz oranları ve çeşitli vade seçenekleri ile müşterilerine teklifler sunmakta.

Vakıfbank yeni yıl kredisine başvuruda bulunabilmeniz için birden fazla seçeneğiniz bulunmaktadır. Bu seçenekler şöyledir;

  • SMS ile başvuruda bulunabilirsiniz.
  • Vakıfbank intenet bankacılığını kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.
  • Vakıfbank mobil uygulamayı kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.
  • Vakıfbank şubelerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİ KAMPANYASI SMS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hepimizin elinde bulunan cep telefonları üzerinden yapılan bu işlemde, KREDI, T.C. kimlik numaranız ve aylık gelirinize yazarak 5724’e SMS göndermeniz gerekmektedir. Bu SMS’yi istediğiniz zaman atabilirsiniz. SMS’yi gönderdiğinizden emin olmanız önemlidir. 1 ya da 2 gün içerisinde tarafınıza dönüş yapılacak ve konu hakkında bilgi verilecektir.

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİ KAMPANYASI İNTERNET BANKACILIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İntenet bankacılığı üzerinden yapacağınız başvuruda intenete erişim olan bir yerde bulunmanız gerekmektedir. Sonrasında ise arama motorunu kullanarak Vakıfbank resmi intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Girmiş olduğunuz sitede bulunan online kredi başvurusu kısmında ki formu doldurarak işlemini gerçekleştirebilirsiniz.  

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİ KAMPANYASI MOBİL UYGULAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank müşterisi olan vatandaşlar bu işlemi yapabilmek için öncelikle akıllı telefonlarına Vakıfbank mobil uygulamayı indirmiş olmaları gerekir. Sonra ise Vakıfbank müşteri hizmetlerinden veya şubelerinden mobil bankacılık şifresi almaları gerekmektedir. Bu adımları tamamladıktan sonra mobil uygulamaya girip kolayca işlemlerini gerçekleştirebilirler.

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİ KAMPANYASI ŞUBEDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank şubelerinden yapacağınız başvuru için şubeye gitmeniz ve istenilen evrakları öğrenmeniz gerekmektedir. İstenilen evrakları öğrendikten sonra ise eksiksiz ve doğru bir şekilde evraklarınızı toplayıp başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİSİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

  • SGK hizmet dökümünüz
  • Son aya ait onaylı maaş bordronuz
  • Nüfus cüzdanı aslı ve önlü arkalı fotokopisi
  • Şirketler için yapılan başvurularda yıllık gelir vergisi beyannamesi
  • Ticaret sicil gazetesi
  • Güncel vergi levhanız

VAKIFBANK 2020 YENİ YIL KREDİ KAMPANYASI AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Aylık eşit taksit avantajı
  • Artan taksit avantajı
  • Azalan taksit avantajı
  • 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksit avantajı
  • 3 ayda bir eşit taksit avantajı
  • Son taksit balon ödemeli olabilir
  • Değişken taksitli olarak geri ödeme avantajı
Son Güncelleme: 24.12.2019 23:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Boeing'te şok istifa! Şirket CEO'su Muilenbur görevinden ayrıldı
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu
Astaldi'nin üçüncü köprüdeki hisselerine Çinli şirketler talip oldu
2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
2020 Motorlu Taşıt Vergi oranları açıklandı! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi
Atlas Global, durdurduğu uçuş seferlerine yeniden başladı
Atlas Global, durdurduğu uçuş seferlerine yeniden başladı
İflas başvurusu yapan Yörsan'a Süt Üreticileri Birliği Başkanı kayyum olarak atandı
İflas başvurusu yapan Yörsan'a Süt Üreticileri Birliği Başkanı kayyum olarak atandı

Popüler Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!
2020 Vakıfbank yeni yıl kredi kampanyası
Günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Çarşamba - Burcunuza göre gündelik hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak!
Kanalların yayın akışları 24 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Hekimoğlu Dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Sina Özer hakkında bilgiler
Sözleşmeli er maaşları ne kadardır? Sözleşmeli er tazminat hakkı ve maaş bilgileri
Hekimoğlu Dizisi oyuncuları kim kimdir?
Hekimoğlu Zeynep Can kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay hakkında bilgiler
Hekimoğlu dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Hekimoğlu dizisi uyarlaması ve konusu
Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane nerdedir? Adı nedir? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor?
Çukur final yapacak söylentileri doğru mu? Çukur dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor?
Enes Batur yeni şarkısı Dolunay şarkısı nasıl, beğenildi mi? Reynmeni geçti mi, geçecek mi? Enes Batur Dolunay ne kadar izlendi?
Ich Bin Çukur şarkısının Sözleri! Çukur 80. Bölümde .alan rap şarkısının sözleri
Sağlık teknikeri ne iş yapar? Sağlık teknikeri nasıl olunur, hangi bölüm okunmalı?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Merdiven çıkmanın insan sağlığına etkileri nelerdir? Merdiven çıkmanın faydaları saymakla bitmiyor!
YouTuberlar ayda kaç para kazanıyor?
Azer ile Karaca Evlenecek mi? Azer Kurtuluş Ölecek mi?
Öğrenciler için maliyeti düşük, sağlıklı yemek önerileri
E-devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? Online trafik cezası sorgulama ve ödeme
Akbank sanal kart nasıl oluşturulur? Ücretsiz Akbank sanal kart işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.