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2020 Vergi affı çıkacak mı? Maliye Bakanından net yanıt

Son dönemde sosyal medyada yayılan 2020 vergi affı çıkacak mı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından net yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iddialara son noktayı koydu.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:55
2020 Vergi affı çıkacak mı? Maliye Bakanından net yanıt

Sosyal medyada vergi affı düzenlemesine ilişkin iddiaların artmasından sonra konuya ilişkin resmi açıklama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, vergi affı düzenlemesine ilişkin hükümetin kararını bildirdi.

Berat Albayrak’tan vergi affına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi affı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Konu hakkında çıkan iddiaları değerlendiren Bakan Albayrak, bu konuda bir çalışma yapılmadığını söyledi.

Bakan Albayrak’tan vergi affı açıklaması

Bakan Berat Albayrak yaptığı açıklamada; ‘’Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. ‘Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.’ Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik, vergi affı yok. Amaç nedir? Yalan haberler ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışılıyor?’’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 11.03.2020 14:55
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