2020 vergi ve harç takvimi belli oldu

2020 yılı için uygulanacak vergi ve harçlar, yeniden değerleme oranına bağlı olarak güncellendi. Bu bağlamda 2020 yılı için emlak vergisi bu yılın yeniden değerleme oranının yarısı kadar (yüzde 11.29) artırılarak hesaplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı için yeniden değerleme oranını yüzde 22.58 olarak hesapladı. Konuya ilişkin tebliğler Resmi Gazete’de 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Miras vergisi düzenlemesi

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun Genel Tebliğine göre gelecek yıl evlatlıklar da dahil olmak suretiyle eşten her birine isabet eden hisselerde 306 bin 603 TL, ivazsız suretle yaşanan intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde 7 bin 60 TL olarak duyuruldu.

Harç tutarı

KDV düzenlemesi

Mahkemeye başvurma harcı 25 TL’den 54.40 TL’ye çıkacak. İflasın açılması veya konkordato istemiyle masaya oturma harcı ise 89.6 TL olarak belirlendi.

KDV tutarında iade konusu yapılmayacak kısımla ilgili sınır 2020 yılında 17 bin 300 TL olacak.

Emlak vergisi düzenlemesi

2020 yılında emlak vergisi 2019 yılının yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 11.29) kadar artırılıp hesaplanacak.

Kira geliri

Kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarı 6 bin 600 TL, işverenler tarafından işyeri veya işyerinin müştemilatı dışındaki yerlerde hizmet erbabına yemek verilerek sağlanan menfaatlere ilişkin tutar 23 TL olarak tespit edildi.

Gelirlerin vergilendirilmesi

Gelir vergisine tabii tutulan gelirlerin vergilendirilmesi için esas olarak kabul edilen tarife 22 bin TL’ye kadar olan bölüm için yüzde 15, 49 bin TL’nin 22 bin TL’si için 3 bin 300 TL ve fazlası için yüzde 20, 600 bin TL’nin 120 bin TL’si için 8 bin 700 TL, fazlası için yüzde 27, 600 bin TL’den fazlasının 600 bin TL’si için 195.870 TL, fazlası için yüzde 40 olarak duyuruldu.