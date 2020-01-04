2020 Yaşlılık Engelli ve Evde Bakım Maaşı Zammı netleşti. 65 yaş ve engelli maaşı hakkında açıklama geldi.

1 Ocak 2020 itibarıyla gündemde en fazla merak edilen konulardan birisi de maaşlara uygulanacak zam düzeyleri oldu. Geçtiğimiz gün gündeme gelen Aralık 2019 enflasyon düzeyinin sonrasında 2020 yılı için tahmini enflasyon düzeyleri de belli oldu. Ayrıca 2019 yılı için toplam enflasyon düzeyi de netlik kazandı. Bu bağlamda Aralık 2019 ayında

TÜFE düzeyi (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında Kasım 2019'a göre %0,74 düzeyinde artış gösterirken, bir önceki ylın Aralık ayona göre ise %11,84 artış yaşandı. 12 ayı baz alan ortalamalarda ise %15,18 artış görüldü.

2019'da %40 ile %69 arasında engelli düzeyine sahip vatandaşlara ödenen aylık ise bu kapsamda 509 TL'den 536 TL'ye; %70 ve üzeri düzeyde engelli vatandaşların maaşı ise 763 TL düzetinden 804 TL'ye çıkacak.

EVDE BAKIM DESTEĞİNE DE ZAM

2020'ye girilmesi ile beraber evde bakım maaşı alanlar için de zam haberi geldi. 2019'da 1384 TL'lik evde bakım desteği verilen vatandaşlara 1457 TL'ye kadar artış bekleniyor.

Yaşlılık aylığı almanın şartları;

Yaşlılık maaşına Temmuz ayında yapılan zam sonrasında 601 TL'den 637 TL'ye yükseliş olmuştu. 65 yaş aylığı olarak kabul edilen 637,79 TL'lik zama ise Ocak ayında memur maaş zammı için öngörülen katsayıya göre artış yansıtıldı.

-65 yaşından büyük olmak,

-T.C vatandaşı olmak,

-Hükümlü olmamak,

-Başkası tarafından bakılıyor olmamak.