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2020 Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları

Yenikapı Bandırma arabalı vapuru pek çok vatandaş tarafından düzenli olarak kullanılmaktadır. Bu vapuru kullanan vatandaşlar giriş ücretinin yeni senede ne kadar olduğunu araştırmaktalar. İşte 2020 senesinde Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları hakkındaki tüm detaylar...

29 Ocak 2020 Çarşamba 16:53
2020 Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları

Marmara Denizi’nin iki tarafında bulunan Yenikapı Bandırma arabalı vapuru pek çok vatandaş ve taşımacı tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. 2020 senesine girilmesi ile beraber, bu vapurun biniş ücretinin ne kadar olduğu da, vapuru düzenli olarak kullananlar tarafından merak ediliyor.

Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları 2020 senesinde daha önceki senelerde olduğu şekilde esnek bir sistemle uygulanıyor. Esnek sistem kapsamında ise biletlerin alınma zamanına göre ücrette farklılık olabiliyor. Bu yüzden bilet fiyatları için minimum ve maksimum fiyatlar olarak bir sınıflandırma yapılabiliyor. Aşağıdaki kısımda Yenikapı Bandırma arabalı vapurunun minimum ve maksimum bilet fiyatları yer almaktadır.

Maksimum Fiyatlar

  • En yakın tarihe araçlı Ekonomi Sınıfı Fiyatı: 246 TL (Araç ve şoförü)
  • En Yakın Tarihe Araçlı Business Sınıfı Fiyatı: 281 TL (Araç ve şoförü)
  • En Yakın Tarihe Araçlı First Class Sınıfı Fiyatı: 1.200 TL (Araç ve şoförü)
  • Maksimum yolcu ücreti 85 TL

Minimum Fiyatlar

  • Promosyon sınıfı fiyatları: 176 TL (Araç ve şoförü dahil)
  • Ekonomi sınıfı fiyatları: 226 TL (Araç ve şoförü dahil)
  • Business sınıfı fiyatları: 256 TL (Araç ve şoför dahil)
  • First Class sınıfı fiyatları: 1200 TL (Araç ve şoför dahil)
  • Minimum yolcu ücreti 53 TL
Son Güncelleme: 29.01.2020 16:53
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