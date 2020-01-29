2020 Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları

Marmara Denizi’nin iki tarafında bulunan Yenikapı Bandırma arabalı vapuru pek çok vatandaş ve taşımacı tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. 2020 senesine girilmesi ile beraber, bu vapurun biniş ücretinin ne kadar olduğu da, vapuru düzenli olarak kullananlar tarafından merak ediliyor.

Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları 2020 senesinde daha önceki senelerde olduğu şekilde esnek bir sistemle uygulanıyor. Esnek sistem kapsamında ise biletlerin alınma zamanına göre ücrette farklılık olabiliyor. Bu yüzden bilet fiyatları için minimum ve maksimum fiyatlar olarak bir sınıflandırma yapılabiliyor. Aşağıdaki kısımda Yenikapı Bandırma arabalı vapurunun minimum ve maksimum bilet fiyatları yer almaktadır.

Maksimum Fiyatlar

En yakın tarihe araçlı Ekonomi Sınıfı Fiyatı: 246 TL (Araç ve şoförü)

En Yakın Tarihe Araçlı Business Sınıfı Fiyatı: 281 TL (Araç ve şoförü)

En Yakın Tarihe Araçlı First Class Sınıfı Fiyatı: 1.200 TL (Araç ve şoförü)

Maksimum yolcu ücreti 85 TL

Minimum Fiyatlar