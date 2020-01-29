2020 Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları

Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları 2020 senesinde daha önceki senelerde olduğu şekilde esnek bir sistemle uygulanıyor. Esnek sistem kapsamında ise biletlerin alınma zamanına göre ücrette farklılık olabiliyor. Bu yüzden bilet fiyatları için minimum ve maksimum fiyatlar olarak bir sınıflandırma yapılabiliyor. Aşağıdaki kısımda Yenikapı Bandırma arabalı vapurunun minimum ve maksimum bilet fiyatları yer almaktadır.
Maksimum Fiyatlar
- En yakın tarihe araçlı Ekonomi Sınıfı Fiyatı: 246 TL (Araç ve şoförü)
- En Yakın Tarihe Araçlı Business Sınıfı Fiyatı: 281 TL (Araç ve şoförü)
- En Yakın Tarihe Araçlı First Class Sınıfı Fiyatı: 1.200 TL (Araç ve şoförü)
- Maksimum yolcu ücreti 85 TL
Minimum Fiyatlar
- Promosyon sınıfı fiyatları: 176 TL (Araç ve şoförü dahil)
- Ekonomi sınıfı fiyatları: 226 TL (Araç ve şoförü dahil)
- Business sınıfı fiyatları: 256 TL (Araç ve şoför dahil)
- First Class sınıfı fiyatları: 1200 TL (Araç ve şoför dahil)
- Minimum yolcu ücreti 53 TL
Son Güncelleme: 29.01.2020 16:53