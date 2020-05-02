2020 Yeşil kartlılara devlet tarafından verilen para ve yardımlar nelerdir?

2020 senesinde yeşil kartlılara verilen para ve devlet yardımları, hem yaşamı devam ettirmek hem de ihtiyaçları giderebilmek için nakdi yardımlar yapılmaktadır. İlgili kişilere yapılacak olan yardımlar doğum senesinin son rakamına göre belirlenmiş olan günlerde gerçekleştirilmektedir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapılmaktadır.

Yeşil Kartlılara Para ve Devlet Yardımları Nedir?

Devlet tarafından yeşil kart sahiplerine düzenli ve dönemsel olarak yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar yalnızca nakit yardımları olmamaktadır. Aşağıdaki kısımda yapılan yardımlar yer almaktadır.

Engelli yardımı

Kömür yardımı

Dul olma yardımı

Doğum ve süt parası

Yaşlılık yardımı

Aşı yardımı

Gebelik yardımı

Eğitim yardımı

Nakdi yardım

Öksüz ve yetim yardımı

SSPE hastalarına yardım

Elektrik yardımı

Tüberküloz hastaları için yardım

Asker ailesi yardımı

Kronik hastalar için yardım

Silikozis yardımı

Kömür Yardımı Ne Kadar?

Yeşil kartlıların kömür yardımı alabilmeleri için başvuruda bulunulması lazımdır. Bulundukları il ya da ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapan her aile için ortalama 750 kilo kömür verilir.

Yeşil Kartlılara Verilen Doğum Parası Nedir?

Doğum parası yalnızca yeşil kartlılara verilen bir yardım değildir. Fakat yeşil kartlı anneler de bu yardımdan faydalanabilmektedirler. Doğumdan sonra tek seferlik verilen bu yardımlar ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve sonradan doğan çocuklar için 600 TL yardım parası verilmektedir.

Yeşil Kartlılar İçin Süt Yardımı Nedir?

Süt parası olarak da bilinen bu yardım kapsamında doğumlar sonrasında tek seferlik 180 TL para verilmektedir.

Yeşil Kartlıların Alabileceği Aşı Parası Nasıl Alınır?

Yeni doğum yapan annelere çocukları için aşı yardımı verilmektedir. Bu yardımı alabilmek için doğumun gerçekleşmiş olması lazımdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılması sonucunda aşı yardımı alınabilmektedir. Çocuk en çok 6 yaşına gelene kadar yardımdan faydalanılabilmektedir. 75 TL şeklinde verilen yardımın ardından her ay 35 TL verilmektedir.

Yeşil Kartlılar İçin Verilen Eğitim Yardımları Ne Kadar?

Yeşil kartlı olan vatandaşlar her ay düzenli olarak eğitim yardımı yapılmaktadır. PTT şubeleri üzerinden yapılan yardımların alınabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurulması lazımdır. Aşağıdaki kısımda verilen yardımların miktarları bulunmaktadır.

5’inci sınıfa kadar kız çocuklarına her ay 40 TL ve erkek çocuklarına da 35 TL

5’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar kız çocuklarına 50 TL ve erkek öğrencilere de 60 TL

Yeşil Kartlı Yaşlılara Verilen Yaşlılık Maaşının Ayrıntıları

Yeşil Kartlı Yaşlılara Verilen Dul Maaşı Tutarı

65 yaş ve üstünde olan yeşil kartlıların yaşlılık maaşı hakkı vardır. Her ay maaş şeklinde yatırılan bu yardımlar PTT üzerinden alınabilmektedir. Yaşlılık maaşı her ay 672 TL olarak ödenmektedir.

Dul maaşı dul kişilerin yeşil kartlı olmaları halinde verilmektedir. 2 aylık periyotlarda ödeme yapılan bu yardımda 550 TL verilmektedir.

Yeşil Kartlılara Verilen Engelli Maaşı Neye Göre Değişmektedir?

Yeşil kartı olan engellilerin vatandaşların alacakları engelli maaşları sağlık raporlarına göre değişmektedir. Aşağıdaki kısımda raporlara göre maaşların miktarları yer almaktadır.

%40 ile %69 arasında engel oranı olan yeşil kartlılar; aylık 537.08 TL

%70 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlara ödenen engelli aylığı tutarı 805.62 TL

Engelli oranı kaç olursa olsun, 18 yaşından küçük engelli vatandaşların aylık tutarları; 537.08 TL

Öksüz ve Yetim Maaşını Yeşil Kartlılar Alabilir mi?

Annesi ya da babası vefat eden kişilerin yeşil kartlı olması halinde öksüz ve yetim maaşı alınabilmektedir. Farklı bir sosyal güvencesi olmayan kişilerin gereken belgeleri sunmaları halinde iki ayda bir maaş almaları mümkün olmaktadır. Yetim ve öksüz maaşı 200 TL’dir.

Yeşil Kartlı Asker Yakınlarına yapılan Devlet Yardımı

Evladı askere gitmiş olan kişiler devletten nakdi yardım alabilmektedirler. Bu yardımın yapılma nedeni çocuğu olan ve geçimini çocuğu sayesinde sağlayan kişilerin maddi olarak sıkıntı yaşamasına engel olmaktır.2 ayda bir ödenen devlet yardımı 550 TL olarak verilmektedir.

Yeşil Kartlılara Verilen Silikozis Aylığı Nedir?

Silikozis hastalarına, raporlarını göstermeleri halinde yardım ödemesi verilmektedir. Aşağıdaki kısımda verilen aylık tutarları yer almaktadır;

%15 ile %34 aralığındaki silikozis hastalarına verilen aylık tutarı 1.160 TL’dir.

%35 ile %54 aralığında hastalık oranı olan silikozis hastaları; 1.326 TL aylık maaş almaktadırlar.

477 TL aylık maaş almaları için %55 ve üzerinde silikozis hastası olunması lazımdır.

Yeşil Kartlı Tüberküloz Hastaları Ne Kadar Devlet Yardımı Alır?

Tüberküloz hastalarının yeşil kartlı olmaları halinde her ay devlet yardımı ödenmektedir. Aylık ödenen yardım miktarı 1460 TL olmaktadır. Fakat hastaların yatağa bağımlı olmaları halinde bu tutara 600 TL eklenmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılan başvurular değerlendirilmeye alındıktan sonra ücretler verilmektedir.

Yeşil Kartlı Kronik Hastalara Yapılan Elektrik Yardımının Ayrıntıları

Kronik hastalıklar kapsamında olan bir hastalığı bünyesinde bulunduran kişilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için kimi tıbbi cihazları kullanmaları gerekmektedir. Bu cihazlar elektrik tüketimini artırdığı için devlet elektrik faturaları için destek vermektedir. Bu destek 200 TL olmaktadır.

Yeşil Kartlılara Verilen Para ve Devlet Yardımları Nasıl Sorgulanır?

Yeşil kartlılar kendilerine verilen devlet yardımlarının sorgulamasını başvuruların gerçekleştirildiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yapılabilmektedir. Diğer yandan yeşil kartlılara verilen para ve devlet yardımları e-devlet sistemi üzerinden görülebilmektedir.