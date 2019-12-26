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2020 Yılbaşı kredisi veren bankalar hangileri? Bankaların yeni yıl kredi kampanyaları

2020 yılında kredi almak isteyen kişiler yılbaşı kredisi veren bankaların hangileri olduğunu araştırıyor. Bankalar yeni yıl kredi kampanyalarını ihtiyacı olan kişiler için hazırladı.

26 Aralık 2019 Perşembe 08:20
2020 Yılbaşı kredisi veren bankalar hangileri? Bankaların yeni yıl kredi kampanyaları

2020 yılına az bir süre kalan bazı bankalar yeni yıl kredi kampanyalarını hazırladı. Yeni yıl kredileri kapsamında ihtiyaç duyulan krediler düşük faizli olarak alınabilecek. Merkez Bankası’nın kredi kartı faiz üst limitini %1,60’a indirmesi bankaların kredi faizlerini düşürmesini sağladı. Bankalar bu kararın ardından özellikle ihtiyaç kredilerinde faiz indirimlerini uygulamaya başladı.

Bankaların Yeni Yıl Kampanyaları

Yeni yılda nakit kredi ihtiyacı olan kişiler bankaların düşük faizli yeni yıl kredilerinden faydalanabilecek. Bazı bankaların yeni yıl kredi kampanyaları şu şekildedir:

Garanti BBVA

Garanti BBVA, 31 Aralık 2019’a kadar sürecek olan yeni yıl kredisinde, %0,99 faiz oranıyla 60 aya dek vade ile kredi imkanı sağlıyor. Garanti BBVA’dan kredi almak isteyen kişiler bankanın şubelerinden, intenet bankacılığından veya Garanti Mobil üzerinden başvuru yapabilecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı daha önce yaptığı açıklamalarda 2020 yılına girerken ihtiyaçların karşılanması için düşük faizli kredileri hazırladıklarını söylemişti.

İş Bankası

İş Bankası yeni yıl kredi kampanyasında ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranı ve 60 aya kadar vade fırsatı sunuyor. Müşterilere özel olarak verilen ihtiyaç kredilerinin faiz oranı, müşterinin risk durumu, kredi miktarı gibi esaslara göre belirleniyor.

İş Bankası’nın yeni yıl ihtiyaç kredilerine başvuru yapmak için nakit, vatandaşlık numarası, kredi miktarı ve aylık gelir 4402’ye kısa mesaj olarak gönderilebilir.

İş Bankası’nın müşteriye özel olarak hazırladığı yeni yıl ihtiyaç kredilerine bankanın şubelerinden, intenet bankacılığından ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, yeni yıla özel olarak 15 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. İhtiyaç kredilerinin taksit ödemeleri 3 aya kadar ertelenebilmektedir. Taksitleri ertelenebilen kredilerde 60 aya kadar vade imkanı da sağlanmaktadır.

Finansbank’ın yeni yıl kredi kampanyalarına İntenet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Banka müşterisi olmayan kişiler vatandaşlık numaralarını 5030’a kısa mesaj olarak göndererek kredi başvurusu yapabilir.

Denizbank

Denizbank yeni yıl kredi kampanyalarında ihtiyaç kredilerini %0,99 faiz oranıyla müşterilerine sağlıyor. Ayrıca kredilerde 60 aya varan vade imkanı da sağlanıyor. Kredilere başvuru yapmak isteyen kişiler “yeni yıl” yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını 3280’e kısa mesaj olarak göndererek ya da intenet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilir.

Türkiye Ekonomi Bankası

TEB yeni yıl kredi kampanyaları kapsamında %0,98 faiz oranıyla ve 36 aya kadar vadelerle kredi vermektedir. Taksit ödemeleri 3 ay ertelenebilen bu kredilere başvuru yapmak için Cepteteb, mobil uygulamaya ve bankanın çağrı merkezi kullanılabilir.

Altenatif Bank

Altenatif Bank yeni yıl kredi kampanyalarında %1,04 faiz oranı ve 60 aya dek vadelerle kredi veriyor. Bu kredileri almak için Altenatif Bank şubelerine gitmek gerekmektedir. Altenatif Bank son aldığı bir kararla kredi faiz oranlarını %1,04’e kadar düşürmüştü.

İhtiyaç Kredisi Alma Şartları

Bankalar ihtiyaç kredisi alacak kişilerin ilk olarak gelir durumlarına bakmaktadır. Bankaların ihtiyaç kredisi alacak kişilerden aradıkları genel şartlar şunlardır:

- 18 yaşından büyük olmak,

- Vergi levhasının SSK’da kayıtlı olması

- Bankalar tarafından takibe düşmemiş olmak,

- Gelirin beyan edilmesi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:20
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