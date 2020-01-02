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2020 yılı damızlık düve alım desteği başvuru tarihleri ve şartları

2020 yılında hayvancılık yapmak isteyen kişilere damızlık düve alım desteği verilecek. Damızlık düve alım desteği almak isteyen kişilerin başvuru tarihlerinde ve başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir.

02 Ocak 2020 Perşembe 00:27
2020 yılı damızlık düve alım desteği başvuru tarihleri ve şartları

Devlet tarafından sağlanan damızlık düve desteğiyle hayvancılık yapmak isteyen çiftçilere hibe verilmektedir. Bu destek kapsamında düve değerinin %30’u kadar destek sağlanmaktadır. Hayvancılığın kalkınması amacıyla verilen damızlık düve desteği, yalnızca 31 ilde faaliyet gösteren çiftçilere sağlanmaktadır.

2020 Yılı Damızlık Düve Desteği Şartları

- TÜRKVET sistemine kayıtlı olmak.

- Düvelerin bakımının yapılabileceği kapasitede bir ahıra sahip olmak.

- Satın alınacak düvelerin sayısı en az 20, en fazla 100 olmaktadır.

- Tarım Bakanlığı tarafından belirlenmiş hayvan sağlığı şartlarının sağlanması.

- Satın alınmak istenen düvenin Düve Yetiştiriciliği Merkezi, Tarım İşletme Genel Müdürlükleri veya Süt Üretici Birliklerinden satın alınmış olması.

- Başvuru yapacak kişinin 18 yaşından büyük olması.

- Türk vatandaşı olmak.

- Başvuru yapacak kişilerin devlet memuru veya kamu çalışanı olmaması gerekir.

- Daha önce verilen desteklerden yararlanmamış olmak.

- Başvuru yapacak kişilerin sicillerinin temiz olması gerekmektedir.

Damızlık Düve Desteğinde İstenen Belgeler

- TÜRKİVET kayıt belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Damızlık düve desteği başvuru formu

- İşletmenin organik olduğunu gösteren imzalı belge

- Gazi veya şehitlerin birinci dereceden akrabası olunduğunu gösteren belge

- Hayvancılık için bir eğitim alınmışsa sertifika veya diploma.

Damızlık düve desteği almaya hak kazanan kişilerden bazı ek belgeler istenmektedir. Bu belgeler şunlardır:

- Damızlık düve hibesi destek sözleşmesi

- Destek ile ilgili imzalanan taahhütname

 - İşletmenin kapasitesini gösteren belge

Damızlık Düve Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Damızlık düve desteği için başvuru yapacak kişilerin ikametlerinin bağlı olduğu bölgenin ilçe tarım müdürlüklerine gerekli evraklarla başvuru yapması gerekmektedir. Desteğin verileceği tarihler arasında başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen kişiler hibelerini Ziraat Bankası’ndan alacaktır.

Damızlık Düve Desteği Nasıl Hesaplanır?

Damızlık düve desteği en az 20, en fazla 100 hayvan olacak şekilde sınırlanmıştır. Şu anda bir damızlık düvenin fiyatı 7 bin TL’dir. En az 20 damızlık düve alacak kişi 140 bin TL ödemek zorundadır. 20 damızlık düve için devlet tarafından 40 Bin TL hibe desteği verilecektir. Damızlık düve desteği harcamaların %30’u kadar olacak şekilde verilmektedir.

Damızlık düve desteği en az 40 bin TL, en fazla 210 bin TL olacak şekilde verilmektedir.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:27
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