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2020 Yılı Hayvancılık besi destekleri ödeme tarihleri açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Besi destekleri ödeme tarihleri açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt ve manda malak ödemelerinin bugün başladığını açıkladı ve besi destekleri ödeme tarihlerinin yer aldığı takvimde bakanlık tarafından açıklandı.

17 Nisan 2020 Cuma 18:42
2020 Yılı Hayvancılık besi destekleri ödeme tarihleri açıklandı

2020 Yılı Hayvancılık Destekleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık desteklemelerini açıkladı. Çiğ süt ve manda malak desteklemelerinin bugün ödenmeye başladığını açıklayan Pakdemirli’ye Besi desteklemeleri ile ilgili sorular gelmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Besi desteklemelerinin 2020 yılında da devam edeceğini belirtti. Besi desteklemeleri devam edecek fakat alınan karara göre önceki yıllarda olduğu gibi destekleme için sabit bir ücret verilecek. Eskiden verilen kesim fiyatı ile maliyet arasındaki farka göre daha ensek bir şekilde besi desteği verilmekteydi ancak bu yıl sabit bir şekilde desteğin verileceği açıklandı.

2020 Yılı Besi Destekleri Ödeme Tarihi Belli Oldu

Çiğ süt ve manda malak destekleri bugün yatırılmaya başladı ve bu desteğin yatırılmasının ardından hayvancılık ile uğraşan üreticiler buzağı desteklerinin ve besi desteklerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Destek ödemeleri ile ilgili haber geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl üreticiye destek sağlanmaktadır. Bu yıl da verilecek olan besi desteklerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı üretici tarafından merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı ödeme takvimini yayınladı.

2020 Yılı Besi Destek Ödemeleri Mayıs Ayında Yapılacak!

Tüm dünyayı sarmış olan korona virüs salgını nedeniyle ekonominin etkilenmemesi için vatandaşa pek çok destek sağlanmaktadır. Bu desteklerin yanı sıra her yıl üreticiye verilen destek ödemeleri de devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemelerinin takvimini açıkladı. Bugün çiğ süt ve manda malak destek ödemeleri hesaplara yatırıldı. Besi destek ödemeleri de Mayıs ayının ikinci haftasında yatırılması bakanlık tarafından planlanmaktadır.

Geçen yıl besi destek ödemeleri hayvan başı olarak 250 TL şeklinde olmuştu. Daha önce 150 TL olarak ödenen besi ödemeleri 2020 yılında 300 TL’yi göremedi. 2020 yılında da Besi ödemelerinin 250 TL olacağı açıklandı. Herhangi bir artış olmayacağı ve hayvan başı 250 TL olacağı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanmıştır.

2011 yılından itibaren artış göstermeye başlaması beklenen besi destek ödemeleri 2011 yılında hayvan başı 300 TL olmuştu. Ancak daha sonra hayvan başı 250 TL’ye düştü ve 2020 yılında da geçen yıl olduğu gibi hayvan başı 250 TL olarak ödeneceği açıklandı.

Besi Destek Ödemelerine Nasıl Başvuru Yapılır?

Besi desteklerinden bazı üreticiler yararlanabilmektedir. Erkek sığırlarını ruhsatlı mezbaha da kestirmiş ve tebliğin diğer hükümlerine destek almaya hak kazanan yetiştiriciler başvuru yapabilmektedir. Başvurular kırmızı et üreticiler birliği olan illerde yer alan birliğe yapılmaktadır. Bu birlik yoksa İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat edilerek bu destekten yararlanılabilir.

Besi Destekleme Ödemelerinden Kimler Yararlanabilecek?

2020 yılında Mayıs ayında verilmesi planlanan Besi Destek ödemelerinden yararlanmanın bazı şartları bulunmaktadır. Besi destek ödemelerinden yararlanmak için yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlara bunlara manda da dahil, Bakanlık sistemine kaydı olanlar ve uygun mezbahalarda kestirenler bu ödemeleri alabilecek. Hayvan yetiştiricileri hayvan başına 250 TL destek ödemesi alabilecek.

Besi ödemeleri için yapılması gerekenler;

20 ile 21 Nisan 2020 tarihlerinde İcmale esas tabloların Birlikler tarafından İl, İlçe Müdürlüklerine teslimi gerçekleşecek.

22 Nisan ile 30 Nisan 2020 tarihlerinde İl ve İlçe Müdürlüklerinde İcmal-1’lerin kontrolleri sağlanacak.

 4 Mayıs 2020 tarihinde İcmal-1’ler askıya çıkarılacak.

11 Mayıs 2020 tarihinde İcmal-‘ler onaylanacak ve İl Müdürlüklerine gönderilecek.

12 Mayıs 2020 tarihinde İcmal-3’ler İl Müdürlükleri tarafından onaylanıp HAYGEM’e gönderilecek.

Tüm bunlar sona erdikten sonra ödemelerin gerçekleşmesi beklenmektedir.

2020 Yılında Üreticilere 140 Milyon TL Besi Destek Ödemesi Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan besi destek ödemelerinde esnek bir ödeme modeli uygulanması beklentiler arasındaydı. Kesim fiyatı yüksek ise bu durumda besi desteği azalacaktı. Kesim fiyatı düşük ise ödemeler daha yüksek olacaktı. Fakat esnek ödeme uygulaması gerçekleştirilmeyecek.

Sabit rakamın verileceği açıklandı. Geçen yıl olduğu gibi hayvan başı 250 TL ödeme yapılacak ve 551 bin hayvan için toplam 140 milyon TL ödenecek.

Son Güncelleme: 17.04.2020 18:42
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