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2020 yılı memurlara ödenen ödül, huzur hakkı ve taltif ile ödenecek tutarları

Devlet memurları üstün başarı, ödül, gayret gibi durumlarda belli miktarlarda ödül almaktadır. 2020 yılında devlet memurlarına ödenen ödül, huzur hakkı ve taltif ile ödenecek tutarlar belli oldu.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:09
2020 yılı memurlara ödenen ödül, huzur hakkı ve taltif ile ödenecek tutarları

Devlet memurlarına ödül, huzur hakkı ve taltif hakkı gibi destek ödemesi yapılmaktadır. 2020 yılı ocak ayından sonra memurlara yapılacak ödül gibi ödemelerin tutarları belli oldu.

Taltif Ödemesinin Yasal Dayanağı Nedir?

Emniyet teşkilatı mensuplarına taltif ödemesinin dayanağı 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Para Mükafatı başlıklı 86. Maddesinde belirlenmiştir. Bu kanuna göre emniyet teşkilatı mensuplarından, ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlere fiilen almakta oldukları maaş tutarının iki katından beş katına kadar para verilmektedir. Taltif alacak memur sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

Taltif ödemeleri Emniyet Teşkilatı mensuplarının fiilen almakta oldukları aylık tutarların yani gösterge ve ek göstergeleri toplamının maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda hesaplanmaktadır. Buna göre 1. Sınıf Emniyet Müdürü alacağı taltif tutarı 744,91 TL’dir.

2.775 TL tutarındaki ödülün şartları taltiften farklı mıdır?

Emniyet personelleri ödüllendirme kapsamında en şanslı memurlardır. Diğer memurlara bu kadar fazla ödül verilmemektedir. Memurlara verilen ödül hesaplanırken sadece memurun almış olduğu gösterge ve ek gösterge rakamlarının toplamının maaş katsayısıyla çarpımıyla oluşan miktar esas alınmaktadır.

Birinci derecenin dördüncü kademesindeki bir memurun alacağı ödül miktarı  (2200 +1500)* 0,146061 = 540 TL kadardı. Ancak 2011 yılında alınan bir kararla ödemenin miktarı 2 bin 775 TL’ye kadar artırıldı.

Memurların ödül şartları nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödülü düzenleyen 122. Maddesinde ödüller detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;

1- Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,

2- Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,

3- Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde, somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.

Değerlendirme ölçütü olmadan ödül verilir mi?

Değerlendirme ölçütü çıkarmak tamamıyla kurumlara kalmıştır. Ancak ödül verilmesinde değerleme ölçütünün olmamasının etkisi yoktur. Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurların başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun görüşünü almaktadır.

Memurlara verilecek ödül nasıl hesaplanır?

Memurlara verilecek ödüllerde esas alınan unsur üstün başarı belgesidir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı yada ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görüşmesi durumunda en yüksek devlet memuru maaşının %200’üne kadar ödül verilebilmektedir. Bu tutar ise 9500*0,146061 * % 200 = 2.775 TL’ye denk gelmektedir.

Huzur hakkı nedir ve ödenecek tutar nasıl belirlenir?

375sayılı KHK’nın ek 29. Maddesinde huzur hakkıyla ilgili olarak şunlar yer almaktadır:

“Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı karanamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı'nca üç katına kadar artırılabilir.”

Genellikle ödeme 9000* 0,146061 = 1.314,54 TL olup bu ödemeden yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir.

Son Güncelleme: 24.02.2020 21:09
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