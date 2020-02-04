2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı

Yılın ilk ayının enflasyon oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranları Ocak ayında %1,35 arttı. Enflasyon oranları senelik bazda ise %12,15 olarak kaydedildi.

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak %1,35 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %1,84 oranında yükseldi. Senelik enflasyon oranları tüketici fiyatlarında %12,15 olurken, yurt içi üretici fiyatlarında %8,84 olarak kayda geçti.

TÜİK’in rakamlarına göre, Ocak ayıyla birlikte 12 aylık ortalamalar esas alındığında, tüketici fiyatları %14,52 olurken, yurt içi üretici fiyatları ise %15,71 oranında artış gösterdi. Aylık olarak TÜFE %1,35 artarken, Yİ-ÜFE %1,84 oranında arttı.

TÜFE oranları Ocak ayında 2019 yılının Aralık ayına göre %1,35, 2019 yılının aynı ayına göre ise %12,15 olarak yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık ayına göre %1,84 artarken, geçtiğimiz senenin Ocak ayına göre %8,84 olarak artış gösterdi.