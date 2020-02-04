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2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılının ilk ayının enflasyon rakamlarını duyurdu. 2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı.

04 Şubat 2020 Salı 14:03
2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı

Yılın ilk ayının enflasyon oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranları Ocak ayında %1,35 arttı. Enflasyon oranları senelik bazda ise %12,15 olarak kaydedildi.

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak %1,35 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %1,84 oranında yükseldi. Senelik enflasyon oranları tüketici fiyatlarında %12,15 olurken, yurt içi üretici fiyatlarında %8,84 olarak kayda geçti.

TÜİK’in rakamlarına göre, Ocak ayıyla birlikte 12 aylık ortalamalar esas alındığında, tüketici fiyatları %14,52 olurken, yurt içi üretici fiyatları ise %15,71 oranında artış gösterdi. Aylık olarak TÜFE %1,35 artarken, Yİ-ÜFE %1,84 oranında arttı.

TÜFE oranları Ocak ayında 2019 yılının Aralık ayına göre %1,35, 2019 yılının aynı ayına göre ise %12,15 olarak yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık ayına göre %1,84 artarken, geçtiğimiz senenin Ocak ayına göre %8,84 olarak artış gösterdi.

Son Güncelleme: 04.02.2020 14:03
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